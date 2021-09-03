Зачем люди рискуют чужими жизнями и лезут в горы?

Нет, скорее все "зачем" именно для того, кто лезет на гору понятно, но не понятно, как эти люди могут подставлять так своих знакомых, родственников, друзей, детей, родителей. Целые страны поднимаются по тревоге и начинают их спасать. Они что, на фронте совершают подвиг против неприятеля? Они что, для нас всех спасают вселенную или хотя бы чью то жизнь рискуя своей жизнью?
Да нет же, они просто ради фана, экстрима, эго лезут на стену, а потом куча народу нескольких стран рискует своей жизнью, чтобы их вытащить.
Собственно вот про что я:
В Пакистане спасли российского альпиниста Александра Гукова. Он провел шесть дней на склоне горы Латок-1.
Альпинисты Александр Гуков и Сергей Глазунов совершали восхождение на гору Латок-1 высотой 7145 метров. Восхождение длилось больше двух недель, но добраться до вершины альпинистам так и не удалось. 24 июля они остались без связи. Ухудшилась погода, начался сильный снегопад.
25 июля Сергей сорвался со скалы и погиб. Александр остался на почти отвесном (70 градусов) склоне без снаряжения.
26 июля помощник посла РФ в Пакистане Виктор Зайцев достал вертолет для спасательной операции. Но пилоты не вылетели из-за низкой облачности и дождя.
27 и 28 июля ситуация не изменилась. Спасатели весь день ждали просвета, но напрасно.
Александр уже начал терять присутствие духа. Когда он узнал, что погода может не наладиться еще несколько дней, написал Анне пессимистичное сообщение: «Через пару дней я тут помру на камешке».
Утром 31 июля во время очередного облета спасатели заметили Александра на склоне. Его палатка оказалась почти полностью засыпана снегом. У вертолетов оставалось немного топлива, но они решили попробовать поднять Александра.
Сначала операция пошла по плану. Альпинисту сбросили long wire — трос, к которому он должен был прицепиться. Он зафиксировался, но забыл отстегнуть другую веревку — самостраховку и этим чуть не обрушил вертолет (рывок бывает достаточно сильным, это не первый случай в истории, а вертолет очень близко винтами к горе и вполне мог разбиться).
Сейчас спасенный альпинист в больнице. У мужчины нет серьезных обморожений, но он очень ослаб и почти потерял голос — шесть дней он почти ничего не ел и пил растопленный снег.
«Спасли! Родные мои, дорогие, близкие и далекие, знакомые и незнакомые люди, это все благодаря вам, вашим молитвам, вашей поддержке, вашей сильнейшей энергетике. Вселенная, Господь, все боги мира услышали нас. Люблю вас, люди!» — написала в соцсети жена Александра Юлия Кирсанова. А ведь у него еще есть и маленький сын.
Так вот, каждый может сходить с ума по своему и как хочет. Это никто никому не запрещает. Но, как они могут не думать о своих родных и друзьях, которые наверное хоронят их по нескольку раз на год.
А летчики Пакистана? Вот они рисковали жизнью, чтобы спасти человека, а альпинист рисковал жизнью ради чего? Ради того, чтобы потом ради него кто то погиб? Не ужели они этого не понимают? И потом же снова пойдет в горы и опять будет рисковать. Спасут если что, а как же.
Бывают несчастные случаи и потом тебя кто то спасает или выручает рискуя жизнью. А есть случаи, когда ты по своей охоте, глупости, желанию нарываешься на экстрим и ждешь от всех риска жизнью для своего спасения как само собой разумеющееся. Ну это как например бы люди начали лазить для прикола по балконам многоэтажек и постоянно звонить в МЧС - снимите меня, я застрял. Чем альпинисты отличаются от этих хулиганов я не понимаю?
Люди ходят буквально по тонкой линии - шаг в сторону и труп. Это их право, но причем тут другие люди?
Источник:
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Это не камень в огород МЧС, там профессионалы своего дела, но у них часто нет ресурсов.. Вертолет на поисково спасательные работы мы ВСЕГДА оплачивали сами...
а я хочу сказать что есть ещё такое призвание - людей спасать.
когда человек рискует собой, чтобы вытащить людей из беды.
"Кто здесь не бывал, кто не рисковал -
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звезды хватал с небес.
Внизу не встретишь, как не тянись,
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес"
(С) автор песни всем хорошо известен...
Ну а те кто спасают попавшего в беду альпиниста - так это как пожарные, им платят за то, чтобы тушить огонь. Даже если пожар возник по вине или по глупости кого то из жителей дома (или работника предприятия), пожарные все равно приедут и потушат. По этому люди платят налоги чтобы содержать в том числе и пожарных. Со спасателями тоже самое. Раз люди лезут в горы, значит есть спрос на спасателей. Туристы платят немалые деньги за разрешение поднятся в гору, эти деньги идут на страховку в случаи чего и на зарплату спасателям...
И вообще, лезть в гору и лезть на крышу многоэтажек это совсем не одно и тоже...