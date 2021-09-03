Зачем люди рискуют чужими жизнями и лезут в горы?

Сначала операция пошла по плану. Альпинисту сбросили long wire — трос, к которому он должен был прицепиться. Он зафиксировался, но забыл отстегнуть другую веревку — самостраховку и этим чуть не обрушил вертолет (рывок бывает достаточно сильным, это не первый случай в истории, а вертолет очень близко винтами к горе и вполне мог разбиться).



Сейчас спасенный альпинист в больнице. У мужчины нет серьезных обморожений, но он очень ослаб и почти потерял голос — шесть дней он почти ничего не ел и пил растопленный снег.



«Спасли! Родные мои, дорогие, близкие и далекие, знакомые и незнакомые люди, это все благодаря вам, вашим молитвам, вашей поддержке, вашей сильнейшей энергетике. Вселенная, Господь, все боги мира услышали нас. Люблю вас, люди!» — написала в соцсети жена Александра Юлия Кирсанова. А ведь у него еще есть и маленький сын.



Так вот, каждый может сходить с ума по своему и как хочет. Это никто никому не запрещает. Но, как они могут не думать о своих родных и друзьях, которые наверное хоронят их по нескольку раз на год.

А летчики Пакистана? Вот они рисковали жизнью, чтобы спасти человека, а альпинист рисковал жизнью ради чего? Ради того, чтобы потом ради него кто то погиб? Не ужели они этого не понимают? И потом же снова пойдет в горы и опять будет рисковать. Спасут если что, а как же.



Бывают несчастные случаи и потом тебя кто то спасает или выручает рискуя жизнью. А есть случаи, когда ты по своей охоте, глупости, желанию нарываешься на экстрим и ждешь от всех риска жизнью для своего спасения как само собой разумеющееся. Ну это как например бы люди начали лазить для прикола по балконам многоэтажек и постоянно звонить в МЧС - снимите меня, я застрял. Чем альпинисты отличаются от этих хулиганов я не понимаю?



Люди ходят буквально по тонкой линии - шаг в сторону и труп. Это их право, но причем тут другие люди?