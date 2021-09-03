Родился актер в Москве в респектабельной семье. Отец был рабочим специалистом высочайшей квалификации, и изобретателем, мать министерским работником. В детстве Александр любил проводить время на подмосковной даче, куда приезжал на летние каникулы. Проводя время на природе, мальчик сочинял стихи. Когда юноше было пятнадцать лет, ушла из жизни мать, а спустя три года отец.

Послушав чьего-то совета отучившись восемь классов, Александр поступил в технический техникум, но очень быстро понял, что электроника не его стихия. Как-то раз, идя по городу, он увидел объявление о наборе молодых людей в экспериментальную театральную студию. Молодой человек начал посещать студию и вовлекся в искусство. Занятие в студии и учебу Александр совмещал с работой техником в офицерском клубе.