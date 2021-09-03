Не так давно в интернете была популярна следующая шутка:
Признак взросления - когда в "Трёх мушкетерах" начинаешь болеть за Ришелье - государственника, которому мотали нервы четыре алкоголика, три проститутки и дегенерат в короне
И это действительно так, в детстве мальчишки симпатизируют тому, кто остер на язык и ловко машет шпагой. С возрастом начинаешь больше проникаться уважением к интеллекту и холодной рассудительности. Юности свойственно бунтарство, а мушкетеры творят что хотят, невзирая на запреты и последствия. Кардинал же просто излучает ощущение стабильность и надежности.
Правда, авторы шутки не до конца разобрались с мотивами кардинала. В фильме мотив, которым руководствовался кардинал в истории с подвесками, из которой вытекают дальнейшие события, подан в отличие от книги в завуалированной форме.
Рекомендую освежить в памяти композицию из фильма «Дуэт королевы и кардинала». Из данной сцены вытекает, что стремление изобличить связь королевы и Бекингема, носит своей целью не защиту государственных интересов, а месть за уязвленную гордыню.
-Политика Вы сделали поэтом,
Мне лишь одно известно божество.
Вы - королева Франции,
Но разве дело в этом?
Вы - королева сердца моего.
Мне ваше имя - небесная манна,
Вашим Величеством
Пусть вас зовёт другой.
Ах,разрешите звать вас просто Анна,
Ведь вашим,
Только вашим телом и душой.
-Я не могу ответить вам на чувства,
Ведь я Его Величеству верна.
Вам власть дана в любовницы,
Мне,право,очень грустно,
Но страсть в душе священника смешна.
Мне Ваше имя - святое причастье,
Вашей ли Светлости доли желать иной?
Ах,разрешите без вашего участья
Свершить мой путь, мой грешный,
Грешный путь земной
Известный фантазер Александр Дюма-отец приписал одному из самых умных и рациональных людей своей эпохи, к тому же обремененному монашеским саном, столь низменные мотивы. Но исполнитель роли кардинала Ришелье Александр Трофимов переиграл актерском плане господ сыгравших четырех легендарных друзей забияк, и некоторым образом восстановил историческую справедливость. Ришелье в фильме выглядит сильным и мудрым человеком, с завораживающими манерами.
История актера Александра Трофимова
Родился актер в Москве в респектабельной семье. Отец был рабочим специалистом высочайшей квалификации, и изобретателем, мать министерским работником. В детстве Александр любил проводить время на подмосковной даче, куда приезжал на летние каникулы. Проводя время на природе, мальчик сочинял стихи. Когда юноше было пятнадцать лет, ушла из жизни мать, а спустя три года отец.
Послушав чьего-то совета отучившись восемь классов, Александр поступил в технический техникум, но очень быстро понял, что электроника не его стихия. Как-то раз, идя по городу, он увидел объявление о наборе молодых людей в экспериментальную театральную студию. Молодой человек начал посещать студию и вовлекся в искусство. Занятие в студии и учебу Александр совмещал с работой техником в офицерском клубе.
На третьем курсе Александр оставил техникум и с первого раза поступил в знаменитое театральное училище имени Щукина. Педагоги сразу увидели в юноше некую взрослую глубину и в студенческих постановках он играл возрастные роли. В выпускной год Александр получил приглашение в популярный в то время Театр на Таганке, чему был несказанно рад, так как сам мечтал служить в этом театре.
Молодой актер стал известен в театральной Москве после исполнения роли Иешуа Га-Ноцри в спектакле «Мастер и Маргарита». Всенародная любовь пришла после дебюта в кино, это была та самая роль кардинала Ришелье. На роль умудренного опытом интригана 26 летний актер попал волею случая.
Александра пригласили пробиваться на другую роль, и когда он приехал на Одесскую киностудию, выяснилось, что роль уже занята. Статного актера попросили помочь на текучих пробах. Актера на роль кардинала еще не было, Александра попросили подыграть коллеге в диалоге от имени этого героя.
Стоило начинающему актеру облачиться, и проникнутся образом, перед съемочной группой предстал преисполненный величия и коварства кардинал, и съемочная группа оторопела. Так советский кинематограф получил самого колоритного кардинала Ришелье в мировом кино.
Далее было плодотворное сотрудничество с одним из ведущих советских режиссёров Михаилом Швейцером, мастером экранизаций произведения отечественной классики. Одиозный в пиршественной агонии и кроткий в трауре Вальсингам из новеллы «Пир во время чумы» достойно пополнил галерею воссозданных великолепными артистами героев поэтического цикла Александра Сергеевича Пушкина «Маленькие трагедии».
Следующей работой Швейцера стала экранизация не менее великого произведения, «Мёртвые души» Николая Васильевича Гоголя. В этом кинополотне помимо знакомых героев комедии мы увидели и самого классика, воскрешенного на наших экранах усилием Трофимова. До дрожи пробирающее сходство с классиком и вгоняющие в транс монологи исполненные актером, придали фильму особой атмосферы.
Между этими двумя великолепными ролями с актером произошло несчастье, у 29 летнего парня случилось кровоизлияние в мозг, и он перенес тяжелейшую операцию. У многих были сомнения, сможет ли тяжело больной актер исполнить сложнейшую роль самого Гоголя. Но режиссёр Швейцер поверил в Александра и тот не подвел, хотя было трудно.
За ролями Трофимов никогда не гонялся и не выпрашивал их, но готов был взяться за самую сложную роль, если герой был интересным. В историю советского кино помимо Ришелье и Гоголя он вошёл ролями: самого гнусного пирата на свете Джеймса Крюка в сказке Леонида Нечаева «Питер Пэн», и двойной ролью мореплавателя Фадея Фадеевича Беллинсгаузена и ленинградского учёного Алексея Головина в фильме «Странник».
Хотя в кино Александр Алексеевич давно не снимался, он по-прежнему является действующим актером и играет в театральных постановках. Трофимова регулярно приглашают на всевозможные телевизионные шоу, но он отказывается, не считая нужным посвящать общественность в детали своей личной жизни и перемывать косточки коллегам. 18 марта текущего года Александр Алексеевич отметит свое 70-летие. Сын Алексей Трофимов актер театра Моссовета, есть внуки.
Александр Алексеевич любит проводить время в деревне, где построил дом собственными руками. К современному кино относится философски. Знаковый актер старой школы высоко оценивает технические новшества, но с грустью наблюдает, что, несмотря на новые возможности кино, движется в сторону упрощения и доходит до примитивизации.
Источник:
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"Кто в молодости не был революционером, у того нет сердца, но тот, кто остался им и в старости, у того нет разума" Уинстон Черчилль.
Ну и к тому же, "государственник" кардинал просто мстит отвергнувшей его женщине, все сопли по поводу "государственности" это попытка подмены акцентов первой книги трилогии.
В дальнейшем д’Артанья н (прототип книжного) Маршал Франции - тоже враг государства? (книжный не дотянулся до жезла Маршала при гибели).
"Гибель д’Артаньяна была воспринята как большое горе при дворе и в армии, где его бесконечно уважали"
"Людовик XIV был очень опечален потерей такого слуги и сказал, что тот был «почти единственный человек, который сумел заставить людей любить себя, не делая для них ничего, что обязывало бы их к этому», а по свидетельству д’Алиньи, король написал королеве: «Мадам, я потерял д’Артаньяна, которому в высшей степени доверял и который годился для любой службы». Маршал д’Эстрад, который много лет служил под командованием д’Артаньяна, позже сказал: «Лучших французов трудно найти».
Этот опус типа кардинал хороший, мушкетёры ублюдки уже набил оскомину, но, с завидным постоянством, выплёскивается из говённых глубин сети.
И этот пост про прекрасного актёра, а не про прототипов книжных героев.