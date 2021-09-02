В Подмосковье мужчина похитил сумку с деньгам, забытую владельцем на скамейке

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В Видном полицейские задержали мужчину, который украл оставленную забывчивым гражданином на лавочке сумку. В ней лежали документы и 8,5 тысяч долларов. Часть денег задержанный спрятал в детской книжке.
Герой видео заметил лежащую без присмотра на лавке сумку и сел около неё. Когда владелец спохватился и вернулся, сумки, как нетрудно догадаться, уже не было.
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Но с другой стороны, если злодея не поймали с поличным и имущество нельзя идентифицировать - очень тяжело доказать факт кражи.
Если это не элитная сумка с номером, в сумке не было телефона, или владельцу неизвестны номера потерянных купюр, и воришка утверждает что в его доме нет краденых вещей - это все его собственность, то дело гиблое.
Повезло что воришка сознался.