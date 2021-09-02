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В Подмосковье мужчина похитил сумку с деньгам, забытую владельцем на скамейке

В Подмосковье мужчина похитил сумку с деньгам, забытую владельцем на скамейке (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2021 14:41
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   ПОДМОСКОВЬЕ   видео   видное   кража   криминал   сумка   
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В Видном полицейские задержали мужчину, который украл оставленную забывчивым гражданином на лавочке сумку. В ней лежали документы и 8,5 тысяч долларов. Часть денег задержанный спрятал в детской книжке.
Герой видео заметил лежащую без присмотра на лавке сумку и сел около неё. Когда владелец спохватился и вернулся, сумки, как нетрудно догадаться, уже не было.

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Метки: 360подмосковье   ПОДМОСКОВЬЕ   видео   видное   кража   криминал   сумка   
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63k
Viktor Час назад
Сука! Такую книжку испортил!

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2k
Lefterov 4 минуты назад
Наказали за то что в ментуру не отнес сумку что-бы менты там эти деньги поделили между собой))))
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50k
smakido 22 минуты назад
Эти руки ничего не крали!....
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1k
голландец Полчаса назад
А ведь дадут срок за это больше чем Сердюкову с Васильевой и космодромом Восточный вместе взятые
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5k
Ya 37 минут назад
Я против кражи и тем более против грабежа. Но такие случаи(даже если они по ментовским законам-кража) это находка и нашедшему можно поставить в вину только плохое воспитание. Но в ролике интересно другое. Говорят что попал он на камеру ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. Да нет. Снимала какая то гнида с балкона, видно что камера в руках, двигается за обЪектом, меняет масштаб изображения. А сказали что видеонаблюдение что бы стукач потом не получил по голове. Ну и деньги конечно принадлежат старушке пенсионерке, которая получила пенсию(сумма конечно соответствует
, шла домой устала и села посидеть. Как то дёшево всё. Человек который таскает наличкой такую сумму на карманные расходы уж точно не ходит пешком и не сидит на лавочке. И странно что именно в этом месте, в подмосковье, камера наблюдения. А говорят что плохо живут.
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16k
Serg2001 44 минуты назад
Последние деньги так не оставляют. Скорее всего 8,5 тысяч долларов, это, я так понимаю, на карманные расходы.
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330
На хер ЗАПАД! 55 минут назад
Это называется подстава!Мусора специально таким способом провоцируют!!Уроды!
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21k
Очевидное-Невероятное Час назад
Присвоение оставленной в публичном месте вещи - это кража.
Но с другой стороны, если злодея не поймали с поличным и имущество нельзя идентифицировать - очень тяжело доказать факт кражи.
Если это не элитная сумка с номером, в сумке не было телефона, или владельцу неизвестны номера потерянных купюр, и воришка утверждает что в его доме нет краденых вещей - это все его собственность, то дело гиблое.
Повезло что воришка сознался.
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38k
dima423 Час назад
мда) двоякое чувство
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