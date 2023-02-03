Последняя дорога домой — как определяют родных найденных солдат времён Великой Отечественной

Инициаторами сбора ДНК являются специальные объединения. Организации продвигают идею создания единого банка всех найденных солдат и тех, кто верит в то, что сможет найти без вести пропавших или погибших родных. Данную практику определения по ДНК начали сравнительно недавно. Это весьма трудоёмкий и скрупулёзный процесс. Наиболее простым способом является анализ гаплотипа Y-хромосомы, передающейся по мужской линии. Состояние останков, пригодно для анализа до 100 лет. Проблема заключается в том, что с деформацией останков — качество материала может быть не пригодно для анализа. Обычно берётся материал из 2 верхних позвонков или зубов.