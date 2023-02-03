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Последняя дорога домой — как определяют родных найденных солдат времён Великой Отечественной

Последняя дорога домой — как определяют родных найденных солдат времён Великой Отечественной

Автор:
03 февраля 2023 23:59
Сообщество : Факты
Метки: Великая Отечественная   война   днк   инетересно   медицина   могилы   останки   поиск   поисковики   
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Поисковые отряды, которые занимаются раскопками и перезахоронением останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной, нередко сталкиваются с проблемой определить личность по найденным вещам и костям.

Да, можно, конечно, положиться на внешние признаки: личные вещи, медальоны, жетоны, документы. Но специалисты не раз сталкивались с тем, что документы не соответствовали личности человеку. Причин, по которым это могло произойти несколько, наиболее распространённая — товарищи сослуживцы забирали документы у павших бойцов, чтобы передать родным в «похоронках» печальные известия, но сами не выбирались из боя живыми.

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В местах массовой гибели от разорвавшегося снаряда или гранаты и вовсе сложно определить кто кому принадлежит. Для того чтобы точно определить чьи останки были найдены поисковики прибегают к современным технологиям, делая ДНК тесты. Конечно, для самого сравнительного анализа нужно знать хотя бы предполагаемых родственников.


Инициаторами сбора ДНК являются специальные объединения. Организации продвигают идею создания единого банка всех найденных солдат и тех, кто верит в то, что сможет найти без вести пропавших или погибших родных. Данную практику определения по ДНК начали сравнительно недавно. Это весьма трудоёмкий и скрупулёзный процесс. Наиболее простым способом является анализ гаплотипа Y-хромосомы, передающейся по мужской линии. Состояние останков, пригодно для анализа до 100 лет. Проблема заключается в том, что с деформацией останков — качество материала может быть не пригодно для анализа. Обычно берётся материал из 2 верхних позвонков или зубов.

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Метки: Великая Отечественная   война   днк   инетересно   медицина   могилы   останки   поиск   поисковики   
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4  комментария
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3k
Олег Данилов 2 часа назад
до 42 го вроде были медальоны. потом просто бумажка солдатская

ни кто не расчитывал на такой характер войны и столько жертв
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16k
Поручик 4 минуты назад
Есть замечательный питерский "самиздатовский" писатель - Николай Берг
И у него ного есть повесть (в составе романа) про "трофейные команды", которые собирали брошенную нацистскую амуницию и подбитую технику, хоронили трупы (а их же были ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ!, да ещё и пролежавших год-два "где попало") и разминировали поля сражений Великой Отечественной после наступления Красной Армии. (с архивными фотографиями, "до кучи").

Таки вот: когда началась "сортировка "наши/фрицы" по черепам жмуров, пару лет гнивших в воронках и окопах, одним из главных критериев были передние зубы - "наши" грызли семечки, фрицы - орешки. Сортировка шла, в первую очередь, по "сколам эмали передних зубов"...

http://samlib.ru/n/nikolaj_b_d/miny.shtmlhttp://samlib.ru/n/nikolaj_b_d/miny.shtml
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604
Бывалый Час назад
Моего деда, пропавшего без вести под Сталинградом, так и не нашли.
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