Туристка на Кипре влезла в гробницу и застряла

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Женщина решила сделать необычное фото, однако что-то пошло не так.
Конфузом закончилась посещение Царских гробниц на Кипре для одной из русскоязычных туристок.
Мадам в погоне за нестандартным фото полезла внутрь гробницы, но самостоятельно выбраться оттуда не смогла.
Хорошо, что рядом оказались добросердечные соотечественники, которые освободили пленницу из заточения.
Видео спасения женщины разлетелись по соцсетям, и доброжелательные интернет-пользователи заметили, что таким туристам помогать бы сами не взялись. Глядишь - кому-то будет уроком.
Оставьте, идиоты...— wcrb111 (@wcrb111) August 29, 2021
Собирайте с туристов бабло за селфи с шевелящейся мумиеей
Для интересующихся напоминаем, что Царские гробницы- это большой некрополь, который является частью археологического парка Като Пафос, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такие объекты находятся на особом контроле государства. Интересно, не повлечет ли за собой этот инцидент неприятных последствий для осквернившей гробницу туристки?
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Я думаю многие помогли бы просто так. Без тиктокерства и телефонов.