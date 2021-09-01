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Туристка на Кипре влезла в гробницу и застряла

Туристка на Кипре влезла в гробницу и застряла (6 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2021 07:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Царские гробницы   видео   застряла   кипр   туризм   экскурсия   
1868
6
1
Женщина решила сделать необычное фото, однако что-то пошло не так.

Источник:

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Метки: Царские гробницы   видео   застряла   кипр   туризм   экскурсия   
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20k
Андрей Иванов Час назад
Лара Крофт уже не та
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6k
Летучий Мыш 38 минут назад
К Ильичу ещё никто не пытался прилечь? А то такая идея для селфи))
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4k
torum11 40 минут назад
Видимо бабуля хотела почувствовать себя царицей!
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34k
Alex 40 минут назад
На недельку бы оставили, похудела бы и сама вылезла. Дура
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
15k
1k
閃光 Час назад
То, что тупую бабку из ящика вытащили русскоговорящие ещё не делает её ни русскоязычной, ни соотечественницей и, тем более, россиянкой.
Я думаю многие помогли бы просто так. Без тиктокерства и телефонов.
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63k
Доктор Джонс Час назад
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12k
Сергей Час назад
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14k
Альф 57 Час назад
У меня маленькая квартирка на Пафосе и не понаслышке знаю - местные очень радушно относятся к русским. А идиотизм как известно не имеет национальности, таких немало и еще вы пьяных немцев не видели.
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3k
Андрина 2 часа назад
Оставили бы ее там,через 2000 лет ее бы откопали,подумали бы что царица какая-то была.
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3k
мемфрид 2 часа назад
Сколько же идиотов на планете...
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