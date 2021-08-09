"Сначала мы неделю горели, теперь неделю тонуть будем!": туристы в Турции "благодарят" за отпуск

Сочувствия турист практически не дождался. Кому-то и вовсе не повезло с отпуском, и отдыхают люди дома (если вообще отдыхают). Так что проще надо быть. Живы, здоровы, море за окошком - уже хорошо! А иск за испорченную погоду надо предъявлять небесной канцелярии.

2021-08-09T09:35:45+03:00