"Сначала мы неделю горели, теперь неделю тонуть будем!": туристы в Турции "благодарят" за отпуск

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После жары и пожаров часть Турции накрыло проливным дождем. И если местные жители падают на колени и благодарят небеса за ниспосланное благо, туристы негодуют. "Год работы коту под хвост с таким отпуском!" - возмущаются они.
Нынешнее лето для Турции выдалось непростым. Жуткая жара спровоцировала лесные пожары в провинции Анталья. Пока доблестные спасатели тушили огонь, русские туристы, как умели, отдыхали на фоне пламенеющего неба, дымной завесы и пепла.
8 августа над Антальей разверзлись небеса и грянул долгожданный дождь. Местные жители в один голос стали благодарить Бога за такой подарок, а туристы зарыдали. Какой же это отпуск?! То пожары, то ливень!
В соцсетях появилось видео с криком души отдыхающего.
В соцсетях появилось видео с криком души отдыхающего.
Сочувствия турист практически не дождался. Кому-то и вовсе не повезло с отпуском, и отдыхают люди дома (если вообще отдыхают). Так что проще надо быть. Живы, здоровы, море за окошком - уже хорошо! А иск за испорченную погоду надо предъявлять небесной канцелярии.
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И об этом сообщалось неоднократно.
Но нет, это же турецкий, млять, отдых, дёшево и сердито.
(далее картинка с Лавровым, просто лень вставлять)
Поэтому, как принято говорить;
- посмотри на свои руки и скажи им спасибо.
==некоторые люди боятся ставить прививку. Но употребляют активированный уголь. Но кто и зачем его активировал , никто не знает.