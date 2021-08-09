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"Сначала мы неделю горели, теперь неделю тонуть будем!": туристы в Турции "благодарят" за отпуск

"Сначала мы неделю горели, теперь неделю тонуть будем!": туристы в Турции "благодарят" за отпуск (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 августа 2021 09:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Турция   видео   дождь   отпуск   пожар   туризм   
2081
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После жары и пожаров часть Турции накрыло проливным дождем. И если местные жители падают на колени и благодарят небеса за ниспосланное благо, туристы негодуют. "Год работы коту под хвост с таким отпуском!" - возмущаются они.

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Метки: Турция   видео   дождь   отпуск   пожар   туризм   
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28  комментариев
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14k
dimitr 57 минут назад
А ещё эти придурки привезут очередной ковид, поскольку в Турции УЖЕСТОЧЕНЫ противоковидные меры на фоне РОСТА тамошней заболеваемости.

И об этом сообщалось неоднократно.
Но нет, это же турецкий, млять, отдых, дёшево и сердито.

(далее картинка с Лавровым, просто лень вставлять)
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2k
Иван 12 минут назад
Пфф, я на Алтае отлично отдохнул сходил на ледники, почилил на берегу горной речки пару деньков, водопады, горы, красоты, нахер море ваше, еще и в [мат] этих...
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1k
Павел 15 минут назад
Турция и без пожаров и дождя- д-мо д-мом. Ездил в этом году первый и последний раз в жизни и убедился что уж лучше Краснодарский край чем эта псевдо европейская страна. Грязь, бродячие собаки и отвратительная еда
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6k
mr.Poher 15 минут назад
Ну да, теперь-то кто им виноват? От себя не убежишь, а погодой управлять люди ещё не научились.
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197
Vadim 20 минут назад
Сам в Турцию не ногой, а также Крым, Абхазию и Сочи! Просто во всех местах там, уже был. Мне и моей семье жалко тратить деньги, чтобы ездить в одно и тоже место. Но поражает сколько злорадства в кометах, про любой курорт! Это как в анекдоте лучше я сожгу соседский коровник, чем сам свой построю!
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14k
Вася Александрович Полчаса назад
Кого благодарят?
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11k
Великий Кормчий 38 минут назад
Но его же в турчландию никто насильно не вывозил....
Поэтому, как принято говорить;
- посмотри на свои руки и скажи им спасибо.
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728
Glassy 45 минут назад
За то не в России.
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34k
Alex 49 минут назад
Да и хер с ними
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5k
Борис Карабанов 59 минут назад
Дык, они же рвались туда, где "всё включено". Ну, всё включено. Это не отстойный отечественный дождик в Сочи или в Крыму. Это настоящий турецкий дождь - предмет для гордости.
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198
Александр Час назад
Да там на следующий день будет солнце и жара!
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−24
Dd Час назад
Турция и отдых???? Не спасибо я лучше в подмосковье
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4k
Денис Колосов Час назад
Ну в Крыму весь июнь заливало, тоже люди за космические деньги отдохнули не выходя из номеров по неделе
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3k
Бакар Час назад
Да чего горевать, наливай да пей. Запасы спиртного в гостиницах не пострадали.
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34k
Лесли 🥰 Час назад
В смысле бл*ять они возмущаются? Т.е они не знали про это? Ну-ну)
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1k
Лёха Час назад
Спасибо - позлорадствовал ...
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269
КакогоХу Час назад
Ничего, бывает. В самолете догуляете
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1k
докладчик в угол Час назад
Небеса нас наказывают за антипрививочников!
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