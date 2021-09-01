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«Смерть пи....м»: так в процессе показательного выступления юные десантники обозначили своё отношение к содомитам

«Смерть пи....м»: так в процессе показательного выступления юные десантники обозначили своё отношение к содомитам (2 фото)

Автор:
01 сентября 2021 00:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Реакция   Россия   гоминтерн   гомофобия   десантник   дети   клуб   ярославль   
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В Ярославле юные патриоты из клуба "Десантник" устроили инсценировку, из тех, что в войсках называют: "показуха", по ходу которой зрители увидели на сцене отчётливую надпись с пожеланием смерти гомосексуалистам. Общественность встревожена. Правозащитники стараются не паниковать.

Как сообщает издание 76.ru, 29 августа во Дворце культуры имени Добрынина в Ярославле прошли выступления военно-патриотического клуба «Десантник» приуроченные к 20-летию своего существования. Некоторые из зрителей до сих пор не верят своим глазам: разве такое возможно? Актёры на сцене подняли одного из своих товарищей на руки, положили на него огромный декоративный белый кирпич с надписью «Смерть п***м» (гомосексуалистам. — Прим. ред.) и раскололи его кувалдой.


Вокруг произошедшего уже формируется общественное мнение.


— Я не был на самом выступлении, но увидел эти фотографии в социальных сетях. Мы рассматриваем такие выпады, как призыв к убийству. Заявление в правоохранительные органы уже написано, — рассказал глава ярославского отделения организации ветеранов чеченской войны «Защитник» Тарас Сидорин. — В зале находились маленькие дети. Такое поведение просто недопустимо.


В свою очередь, руководитель ярославского военно-патриотического клуба «Десантник» Андрей Палачёв ничего предосудительного в действиях своих воспитанников не углядел:


— Детишки просто решили пошутить и нарисовали эту надпись в последний момент. П***м (гомосексуалистам. — Прим. ред.) вообще в России делать нечего, — рассказал Палачёв.


На вопрос о том, накажет ли он своих воспитанников за выходку, он ответил отрицательно.


— А за что их наказывать? Они просто «дырявых» не любят, я таких тоже не люблю, — уточнил руководитель клуба. — Семья должна быть традиционной: мальчик и девочка, а не вот эта вся п***я (голубизна. — Прим. ред.).


P.S. Однако, в общем-то, казавшееся, в не столь отдалённые времена, здравым, мнение заведующего клубом, в настоящий момент разделит далеко не каждый кто-то из передовых убеждений, а кто-то страха гейска ради.


Традиция колоть на воздушно-десантных "показухах" плиты, кирпичи, бутылки, причём самым экзотическим способом, уходит корнями ещё в Советское прошлое, в котором за гомосексуализм полагалось наказание по соответствующей статье УК.

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Метки: Реакция   Россия   гоминтерн   гомофобия   десантник   дети   клуб   ярославль   
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38  комментариев
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19k
Ego sum qui sum 3 часа назад
а других врагов у нынешних десантников нету?
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14
Till Lindemann 6 минут назад
Странно, что население страны опасается людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и совершенно толерантны к настоящим пид***сам во всласти. К чиновникам и депутатам, которые практически все живут не по средствам, тоесть на ворованные средства. К обнуленышу с пенсионной реформой и отобранными пенсионными накоплениями... Удивительно...
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451
Сергей Сергеев 20 минут назад
"Традиция колоть на воздушно-десантных "показухах" плиты, кирпичи, бутылки, причём самым экзотическим способом, уходит корнями ещё в Советское прошлое, в котором за гомосексуализм полагалось наказание по соответствующей статье."
Прекрасная советская традиция!
Многое из советского прошлого не мешало бы вспомнить.
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539
Миша Полчаса назад
«Смерть пи....м» это понятно, но они кажется своего молотят.
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6
leemur86 45 минут назад
Солдаты желают смерти, это их работа.
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65k
Hе шути с Пушкиным. 46 минут назад
Хватит ходить вокруг да около. ...Десантник Помни - нравится парень подойди и поцелуи..
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1k
閃光 52 минуты назад
"В Ярославле юные идиоты из клуба "Десантник"..." - правильнее, т.к. к патриотизму ЭТО не имеет никакого отношения. Очередной пример того, когда правильные идеалы по глупости превращаются в бред. Сила есть, ума не надо.
Вырастут - поумнеют.
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3k
RomaXz 58 минут назад
Их там что, стерлингов покусал?
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13k
st2004 Час назад
сначала [мат], потом очкарикам, потом лысым, потом ниже 170см, потом...
десант никогда особым умом не отличался.
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1k
Андрей Филиппов Час назад
С точки зрения биологии, существо не способное размножаться - мертвое.
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65k
Hе шути с Пушкиным. Час назад
Представляю себе как "дырявые" сжигают чучело чучело десантника..
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1k
Андрей Филиппов Час назад
Любители гомиков, вы сами понимаете кого защищаете? Только в ваших лояльных семьях возможно появление пи*ора, а у этих подростков будут нормальные дети.
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1k
Андрей Филиппов Час назад
Главный враг - это внутренний враг, пи*оры должны вести скрытый образ жизни.
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4k
a6m5 Час назад
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1k
Павел Астахов Час назад
Уж лучше так , чем не пойми что - мальчик-девочка, крашеное-ряженое
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3k
Outcast Час назад
В нынешних условиях это можно сказать прямая угроза государственному строю что России что США
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4k
tamin 2 часа назад
Плохо, что их учат [мат] бить а не врагов страны. Опасная история делить людей.
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17
333 2 часа назад
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155k
Редька с хреном Автор поста 2 часа назад
Вспоминается анекдот начала 90-х: "В Москве наконец разрешили демонстрацию гомосексуалистов. Шествие возглавили футбольные арбитры, за ними в колоннах, печатая шаг проходили сотрудники ГАИ", - эт я к тому, что у нас в стране, погоняло пи два рас, зачастую бывает нарицательным. Им награждают тех, кто вершит дела не по Правде, а стало быть - противоестественно.
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1k
Mikhail 2 часа назад
на мой взгляд большинство этих военно-патриотических клубов - просто радикальные либо полубандитские организации, желающие творить самосуд.
а кто там для них **асы - предприниматели, просто граждане, гомо- или кто-то еще - это уже руководитель может назначать в индивидуальном порядке.
ну и, если воспитанники не могут воздержаться от матов при детях - такое вот "воспитание". патриотическое, ага.
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393
Олег 2 часа назад
Один минус, что за чепушилка затаилась?
Парни молодцы, нечего скпзать.
В России нет места спермоглотам!!!
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