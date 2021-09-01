«Смерть пи....м»: так в процессе показательного выступления юные десантники обозначили своё отношение к содомитам

Как сообщает издание 76.ru, 29 августа во Дворце культуры имени Добрынина в Ярославле прошли выступления военно-патриотического клуба «Десантник» приуроченные к 20-летию своего существования. Некоторые из зрителей до сих пор не верят своим глазам: разве такое возможно? Актёры на сцене подняли одного из своих товарищей на руки, положили на него огромный декоративный белый кирпич с надписью «Смерть п***м» (гомосексуалистам. — Прим. ред.) и раскололи его кувалдой.

Вокруг произошедшего уже формируется общественное мнение.

— Я не был на самом выступлении, но увидел эти фотографии в социальных сетях. Мы рассматриваем такие выпады, как призыв к убийству. Заявление в правоохранительные органы уже написано, — рассказал глава ярославского отделения организации ветеранов чеченской войны «Защитник» Тарас Сидорин. — В зале находились маленькие дети. Такое поведение просто недопустимо.

В свою очередь, руководитель ярославского военно-патриотического клуба «Десантник» Андрей Палачёв ничего предосудительного в действиях своих воспитанников не углядел:

— Детишки просто решили пошутить и нарисовали эту надпись в последний момент. П***м (гомосексуалистам. — Прим. ред.) вообще в России делать нечего, — рассказал Палачёв.

На вопрос о том, накажет ли он своих воспитанников за выходку, он ответил отрицательно.

— А за что их наказывать? Они просто «дырявых» не любят, я таких тоже не люблю, — уточнил руководитель клуба. — Семья должна быть традиционной: мальчик и девочка, а не вот эта вся п***я (голубизна. — Прим. ред.).

P.S. Однако, в общем-то, казавшееся, в не столь отдалённые времена, здравым, мнение заведующего клубом, в настоящий момент разделит далеко не каждый кто-то из передовых убеждений, а кто-то страха гейска ради.