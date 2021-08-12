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Обвинения в нерасторопности врач столичной скорой парировал отсутствием вертикального взлёта

Обвинения в нерасторопности врач столичной скорой парировал отсутствием вертикального взлёта (2 фото)

Автор:
12 августа 2021 21:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Бригада   Москва   Реакция   Россия   Скорая   депздрав   объяснительная   разбирательство   
1070
2

​​Старшую московской бригады скорой помощи обязали предоставить руководству объяснительную, почему она не смогла преодолеть 50 километров за 16 минут. За этот отрезок времени, согласно нормативу, пациентке следовало оказать помощь на месте и доставить её для госпитализации в клинику, находящуюся в центре Москвы.

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Метки: Бригада   Москва   Реакция   Россия   Скорая   депздрав   объяснительная   разбирательство   
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9k
Valiko 56 минут назад
Нормативы по штрафам, времени подачи кареты, больным ковидом и пр. выдает только конченное начальство. А с них требуют конченные инспекции.
Крайним и пострадавшим будет всегда низшее звено в этой "пищевой" цепочке социума.
Тоже не раз писал подобные объяснительные. Иногда просят переписать))) Но опыт показывает, если собрались казнить, то казнят, и справедливость тут последняя, как значимый фактор.
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30k
turyst 6 минут назад
Как же не любят чинуши, когда "выносят сор из избы"!
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5k
Андрей Крылов 18 минут назад
У нас часто веьма и веьма посредствено работает "Скорая" Но то вина не столько работников -спасателей, сколько таких, укто ими управляет, кто требует вот такие, совершенно не реальные нормтивы при отсутствие возможностей.! Нужна более скорая, так обеспечьте возможность! Что за Бл++дство творится унас нынче? Катати, там ещё ничё так. В получите медуслуги в Севастополе! Любые! вот где "ПЦ"! И если где-то хорошо. а такое случается. то - героизм конкретных медиков. сама система организации медицинсой помощи и здравоозранении в России требует того. чтоб всю верхушку выгнали. посадили и набрали новых. реально ответственных людей. И начинать надо сверху. Вся система порядком гнилая.
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769
閃光 22 минуты назад
50 километров за 16 минут это движение со скоростью более 180км/ч в течении 16 минут.
Откуда такие нормативы? Очень хотелось бы увидеть.
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28k
Антон 47 минут назад
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8k
Izrin Maria Час назад
А пару-другую вертолётов прикупить для "скорой" - слабо?
Великая, (мат), нефтегазовая держава...
Вот краснокнижных баранов "бараны" думские , небось, с вертолёта стреляли...
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2k
lekha-fil Час назад
Да, уж. Лучше бы он взлетел. А так пи*дец.
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