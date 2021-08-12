Обвинения в нерасторопности врач столичной скорой парировал отсутствием вертикального взлёта

Старшую московской бригады скорой помощи обязали предоставить руководству объяснительную, почему она не смогла преодолеть 50 километров за 16 минут. За этот отрезок времени, согласно нормативу, пациентке следовало оказать помощь на месте и доставить её для госпитализации в клинику, находящуюся в центре Москвы.
Как сообщает Telegram-канал "Baza", трения между руководством московской скорой помощи и врачом-реаниматологом возникли по поводу вызова от 9 августа.В тот день медики ускоренно выдвинулись из столицы на помощь женщине, пострадавшей в аварии в Новой Москве. У попавшей в ДТП были серьёзные травмы: переломы рёбер, ушибы внутренних органов и множество других повреждений. Для того чтобы добраться до раненой, врачу необходимо было преодолеть сначала 17 километров пути с предыдущего вызова, а далее ещё около 50 километров с пациенткой до Склифа. По нормативу, на весь вызов с момента прибытия на место ЧП ей было выделено 16 минут.
В своей объяснительной врач, рассказал, что только оказание помощи на месте аварии заняло у неё 29 минут. Общий километраж, пройденный автомобилем в оба направления – 67 километров. А если к этому прибавить нескончаемые пробки – о соблюдении норматива и речи идти не может.
Далее медик присовокупила к объяснительной свои замечания по организации движения столичных бригад с корой помощи, а также отметила технические недостатки медицинских карет, дописав ниже, что у их машины отсутствует вертикальный взлёт, у водителя отсутствуют лётные права и ему не выделили воздушный коридор для облёта пробок:
«На автомобиле «Мерседес-Спринтер» класс «С» конструктивно не предусмотрена система вертикального взлёта и посадки…»
«Дневной водитель не имеет действующего сертификата лётной годности…»
«Радиостанция данного автомобиля имеет рабочую частоту, отличную от частоты диспетчеров «Внуково-Круг»… что необходимо для обеспечения безопасного воздушного коридора».
История с объяснительной через соцсети получила существенную огласку, на которую вынужденно отреагировал московский Депздрав. По сообщению РИА Новости, там заявили, что такой объяснительной они не получали. Указанное в документе не соответствует действительности: экипажи выезжают без задержек укладываются в нормативы по оказанию помощи на местах и возвращаются в срок.
При этом похоже на то, что опубликованная объяснительная, авторам просто так с рук не сойдёт.
"Вместе с тем, в связи с появлением данной "Пояснительной записки" в открытом доступе и наличием в ней персональных данных пациентки, пострадавшей в ДТП, на станции будет проведена служебная проверка и установлены обстоятельства появления указанного документа", - добавили в пресс-службе.
Источник:
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Крайним и пострадавшим будет всегда низшее звено в этой "пищевой" цепочке социума.
Тоже не раз писал подобные объяснительные. Иногда просят переписать))) Но опыт показывает, если собрались казнить, то казнят, и справедливость тут последняя, как значимый фактор.
Откуда такие нормативы? Очень хотелось бы увидеть.
Великая, (мат), нефтегазовая держава...
Вот краснокнижных баранов "бараны" думские , небось, с вертолёта стреляли...
Более чем достаточно для экстренных случаев.