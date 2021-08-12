Обвинения в нерасторопности врач столичной скорой парировал отсутствием вертикального взлёта

В своей объяснительной врач, рассказал, что только оказание помощи на месте аварии заняло у неё 29 минут. Общий километраж, пройденный автомобилем в оба направления – 67 километров. А если к этому прибавить нескончаемые пробки – о соблюдении норматива и речи идти не может.

Далее медик присовокупила к объяснительной свои замечания по организации движения столичных бригад с корой помощи, а также отметила технические недостатки медицинских карет, дописав ниже, что у их машины отсутствует вертикальный взлёт, у водителя отсутствуют лётные права и ему не выделили воздушный коридор для облёта пробок:



«На автомобиле «Мерседес-Спринтер» класс «С» конструктивно не предусмотрена система вертикального взлёта и посадки…»



«Дневной водитель не имеет действующего сертификата лётной годности…»



«Радиостанция данного автомобиля имеет рабочую частоту, отличную от частоты диспетчеров «Внуково-Круг»… что необходимо для обеспечения безопасного воздушного коридора».



История с объяснительной через соцсети получила существенную огласку, на которую вынужденно отреагировал московский Депздрав. По сообщению РИА Новости, там заявили, что такой объяснительной они не получали. Указанное в документе не соответствует действительности: экипажи выезжают без задержек укладываются в нормативы по оказанию помощи на местах и возвращаются в срок.

При этом похоже на то, что опубликованная объяснительная, авторам просто так с рук не сойдёт.

"Вместе с тем, в связи с появлением данной "Пояснительной записки" в открытом доступе и наличием в ней персональных данных пациентки, пострадавшей в ДТП, на станции будет проведена служебная проверка и установлены обстоятельства появления указанного документа", - добавили в пресс-службе.