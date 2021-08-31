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Ураган «Ида» обрушился на Новый Орлеан: 17 шокирующих фото

Ураган «Ида» обрушился на Новый Орлеан: 17 шокирующих фото (19 фото)

Автор:
31 августа 2021 19:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   луизиана   наводнение   новости   новый орлеан   стихийные бедствия   сша   ураган   
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В воскресенье, шестнадцатую годовщину урагана «Катрина», на Новый Орлеан обрушился ураган «Ида». Сотни тысяч жителей города остались без электричества, историческое здание полностью разрушено, как минимум один человек погиб: о том, какие еще разрушения принес ураган, в фотографиях очевидцев и СМИ.

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7. На видео, снятом в городе Гранд-Айл в Луизиане, видно, с какой силой ветер и потоки воды ударили по жилому дому.

9. Ураган «Ида» разрушил старый магазин Karnofsky Store, где начал свою карьеру джазовый музыкант Луи Армстронг.

11. Все восемь линий электропередачи, питающих Новый Орлеан, вышли из строя, в результате чего большая часть города осталась без электричества – можно было положиться только на генераторы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   луизиана   наводнение   новости   новый орлеан   стихийные бедствия   сша   ураган   
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kaboza 17 минут назад
когда зеленый франклин в глазах, на людей пох, какой бы нации не были, одна трагедия не научила, давай еще наваливай...
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