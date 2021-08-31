Ураган «Ида» обрушился на Новый Орлеан: 17 шокирующих фото

В воскресенье, шестнадцатую годовщину урагана «Катрина», на Новый Орлеан обрушился ураган «Ида». Сотни тысяч жителей города остались без электричества, историческое здание полностью разрушено, как минимум один человек погиб: о том, какие еще разрушения принес ураган, в фотографиях очевидцев и СМИ.
1. Ураган категории 4 разрушил здания, обесточил город, повалил деревья и привел к смерти как минимум одного человека.
2. До того, как ураган обрушился на город, Национальный ураганный центр предупредил жителей о штормовом нагоне – аномально высоком подъеме воды до 3-4,5 метра над уровнем суши.
3. Чтобы предотвратить разрушения от наводнения, на улицах Монтегута в Луизиане разместили мешки с песком.
4. Когда шторм усилился, ветер достиг скорости 240 км/ч и снес крышу здания в знаменитом Французском квартале.
5. Рабочие коммунальных служб, которые дожидались окончания урагана, чтобы вернуться к работе, также стали жертвами сильнейшего ветра.
7. На видео, снятом в городе Гранд-Айл в Луизиане, видно, с какой силой ветер и потоки воды ударили по жилому дому.
Near the point of Ida’s landfall late this morning at Grand Isle LA… video from Christie Angelette pic.twitter.com/QpLit2wSSR— James Spann (@spann) August 29, 2021
9. Ураган «Ида» разрушил старый магазин Karnofsky Store, где начал свою карьеру джазовый музыкант Луи Армстронг.
This is why I took before photos. Building got wiped out by #Ida #NOLA pic.twitter.com/z1sLf3I4Q2— Joel Franco (@OfficialJoelF) August 30, 2021
10. Вот как это здание, внесенное в Национальный реестр исторических мест США, выглядело до урагана:
11. Все восемь линий электропередачи, питающих Новый Орлеан, вышли из строя, в результате чего большая часть города осталась без электричества – можно было положиться только на генераторы.
12. Пока не починяет электричество, сотни тысяч жителей на ближайшие несколько дней останутся без света.
15. Около 4900 членов Национальной гвардии Луизианы приступили к оценке ущерба и поиску пропавших.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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