И даже не начинайте убеждать меня, что они не из деревни

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Чем это у вас так пахнет? Чем это у вас так пахнет? ПТУШники: чем занимаются на парах те, кто ушел после 9 класса ПТУШники: чем занимаются на парах те, кто ушел после 9 класса "А что здесь происходит?": кадры, в которых без объяснения не разберешься "А что здесь происходит?": кадры, в которых без объяснения не... Молния угодила в носовую часть Boeing 737 MAX, когда тот выполнял манёвр перед приземлением Молния угодила в носовую часть Boeing 737 MAX, когда тот выполнял... Ever Given. Как пытаются разблокировать Суэцкий канал. Драма в десяти фото Ever Given. Как пытаются разблокировать Суэцкий канал. Драма в... 50 раз, когда архитекторы действительно превзошли самих себя 50 раз, когда архитекторы действительно превзошли самих себя Дети попросили у президента школу, и теперь их родителями занимается прокуратура Дети попросили у президента школу, и теперь их родителями... Самолет на Москву развернули в воздухе после полученной пассажирами картинки "Я с ножом" Самолет на Москву развернули в воздухе после полученной... Весёлые картинки Весёлые картинки Врач показал, к чему приводит постоянное ношение наушников Врач показал, к чему приводит постоянное ношение наушников 25 любопытных графиков обо всем на свете, которые откроют для вас что-то новое 25 любопытных графиков обо всем на свете, которые откроют для вас... Доигрался в «шашки» на МКАД Доигрался в «шашки» на МКАД Гифки Гифки Акуна матата: котята играют на спящем поросенке Акуна матата: котята играют на спящем поросенке Отдых в компании любимого котика Отдых в компании любимого котика Водитель ГАЗели не захотел платить за проезд и решил сдать задним ходом Водитель ГАЗели не захотел платить за проезд и решил сдать задним... Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Оговорочка: глава брянского МВД назвал коррупцию важной составляющей работы Оговорочка: глава брянского МВД назвал коррупцию важной... Суэцкий канал. Ever Given Суэцкий канал. Ever Given
И даже не начинайте убеждать меня, что они не из деревни

И даже не начинайте убеждать меня, что они не из деревни (20 фото)

Автор:
27 марта 2021 09:18
Метки: Россия   девушки   деревня   красота   природа   село   фотомодель   
1817
20
Не первый взгляд может показаться, что девушки из данного поста - это обычные городские инстграмщицы, выбравшиеся на природу. Шах и мат, я просто уверен - они жительницы глубокого заМКАДья, которые просто за собой следят. Итак, встречайте, деревенские девчонки во все своей красе!
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Россия   девушки   деревня   красота   природа   село   фотомодель   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
ZmeyUA Полчаса назад
Вот настоящая деревня!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
726
laptignu 3 минуты назад
Девушки в целом неплохие.
Заголовок - идиотский. Что только не пишут, чтобы привлечь внимание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vacony 5 минут назад
искал хоть одну из деревни - нет тут таких...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
287
felix 10 минут назад
Даа, у городских потёртых проблема. Конкуренция. Всегда говорил - до 18 русских барышень нужно мариновать в провинциях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шура ОсЕчкин 14 минут назад
Прекрасная подборка.
Передзюбнул)))
Плюс, однозначно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
АнтонПолднев 23 минуты назад
Можно подумать в деревне только орки живут, а все нормальные в городах. И тут такие же люди. И красивые тоже есть. И немало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Владимир Полчаса назад
Ну, к примеру
2 - https://www.instagram.com/erinolash/https://www.instagram.com/erinolash/ (USA)
17 - https://www.instagram.com/laurenalexis_x/https://www.instagram.com/laurenalexis_x/ (Essex, England)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
499k
Alexey Berestenko 39 минут назад
- Хорошо иметь домик в деревне! - А работу в Москве!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
OLDer Alexey Berestenko 16 минут назад
Или счет в Дойче банке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
VL 49 минут назад
Ну и чем девки не угодили? Мне бы скинуть лет эдак... Ну много, короче. Я бы затусил с ними, забил копытом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
261
dranvlad VL Полчаса назад
Так бей, пока "копыто" работает)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
VL dranvlad Полчаса назад
Да нахер я им нужен. Как говАривал мой шеф, в своё время, когда я был дикорастущим капитаном, если потянуло на молодых значит пришла старость. Так что играем в своей возрастной категории.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Чем это у вас так пахнет? Чем это у вас так пахнет? 7 самых диких мест России, где природа постаралась на славу 7 самых диких мест России, где природа постаралась на славу Красивые и без запросов, или "Мисс сельская местность 2020" Красивые и без запросов, или "Мисс сельская местность 2020" Навестила бабушку в деревне: итоги сельских каникул горожанок Навестила бабушку в деревне: итоги сельских каникул горожанок А может, бросить всё и переехать жить в маяк? А может, бросить всё и переехать жить в маяк? Без макияжа и запросов: самые натуральные девушки из глубинок Без макияжа и запросов: самые натуральные девушки из глубинок
Преподобный Стасян

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1090590



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Художник населяет город неведомыми зверюшками
15
34
Художник населяет город неведомыми зверюшками
30 случаев, когда взрослые люди оказались беспомощны как младенцы
1
209
30 случаев, когда взрослые люди оказались беспомощны как младенцы
Набирающие популярность
Интересные факты о пчёлах
2
5
Интересные факты о пчёлах
Лишний вес у женщин может спасти их от ранней смерти
0
41
Лишний вес у женщин может спасти их от ранней смерти
Поп-звезды 90-х, которых сегодня не узнать (18 фото)
Поп-звезды 90-х, которых сегодня не узнать (18 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#животные#кино#дтп#автомир#суэцкий канал#спорт#бразилия#истории
#Юмор#история#люди#факты#приколы#аварии#сша#природа#дикая природа#криминал
#прикол#интересно#картинки#подборка#авто аварии#автомобили#прикольные#интересное#забавно#милота

На что жалуетесь?

Вернуться