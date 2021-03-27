И даже не начинайте убеждать меня, что они не из деревни

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Не первый взгляд может показаться, что девушки из данного поста - это обычные городские инстграмщицы, выбравшиеся на природу. Шах и мат, я просто уверен - они жительницы глубокого заМКАДья, которые просто за собой следят. Итак, встречайте, деревенские девчонки во все своей красе!
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Заголовок - идиотский. Что только не пишут, чтобы привлечь внимание.
Передзюбнул)))
Плюс, однозначно.
2 - https://www.instagram.com/erinolash/https://www.instagram.com/erinolash/ (USA)
17 - https://www.instagram.com/laurenalexis_x/https://www.instagram.com/laurenalexis_x/ (Essex, England)