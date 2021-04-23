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Эти точно из деревни: девушки, которых никак не заберут в город

Эти точно из деревни: девушки, которых никак не заберут в город (20 фото)

Автор:
23 апреля 2021 17:39
Метки: девушки   деревня   жених   красота   природа   село   селянка   
1630
20
Героини данного поста давно мечтают покинут родные пенаты. Мегаполис, большая квартира, богатый муж, новая иномарка - вот их предел мечтаний. Но пока девушкам не везет - никто за ними не приезжает. И это даже с учетом того, что они просто завалили свои странички в соцсетях милыми фотокарточками.
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Метки: девушки   деревня   жених   красота   природа   село   селянка   
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9  комментариев
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4k
RomaXz 49 минут назад
Интересно, для автора по умолчанию любое фото на природе - фото деревенского жителя?
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mr.Poher 20 минут назад
Ой красавицы, пока рот не откроют. Пусть сидят там, где им место. Не зря их из деревень не забирают.
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5k
Александр Иванов Полчаса назад
Сельский гламур хотя бы без силикона.
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993
Вадим 37 минут назад
Ну вполне нормальные девочки, лучше намного чем тошниловки с перекачеными дудками.
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12k
Yasen_Perec 43 минуты назад
У 7-ой на плече татуха. В деревне такое не мыслимо.
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943
Yus 45 минут назад
Вижу пост от Сосяна, ставлю дизлайк.
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833
sedoisever 48 минут назад
Половина из них могут быть городскими. Или все. Нашёлся физиономист...
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