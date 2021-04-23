Эти точно из деревни: девушки, которых никак не заберут в город

Героини данного поста давно мечтают покинут родные пенаты. Мегаполис, большая квартира, богатый муж, новая иномарка - вот их предел мечтаний. Но пока девушкам не везет - никто за ними не приезжает. И это даже с учетом того, что они просто завалили свои странички в соцсетях милыми фотокарточками.

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