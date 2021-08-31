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Основные правила этикета, не знать о которых стыдно!

Основные правила этикета, не знать о которых стыдно! (2 фото)

Автор:
31 августа 2021 12:55
Метки: Социум   джек Николсон   правила этикета   сделай сам   факты   
2025
2
Основные правила этикета, не знать о которых стыдно!
Назубок!
1. Никогда не приходите в гости без звонка. Если вас навестили без предупреждения, можете позволить себе быть в халате и бигуди.

Одна британская леди говорила, что при появлении незваных гостей она всегда надевает туфли, шляпку и берет зонтик. Если человек ей приятен, она воскликнет: «Ах, как удачно, я только что пришла!». Если неприятен: «Ах, какая жалость, я должна уходить».

2. Зонт никогда не сушится в раскрытом состоянии — ни в офисе, ни в гостях. Его нужно сложить и поставить в специальную подставку или повесить.

3. Сумку нельзя ставить на колени или на свой стул. Маленькую нарядную сумочку-клатч можно положить на стол, объемную сумку повесить на спинку стула или поставить на пол, если нет специального стульчика (такие часто подают в ресторанах). Портфель ставят на пол.

4. Целлофановые пакеты допустимы только по возвращении из супермаркета, также как и бумажные фирменные пакеты из бутиков. Носить их потом с собой в качестве сумки — жлобство.

5. Мужчина никогда не носит женскую сумку. И женское пальто он берет только для того, чтобы донести до раздевалки.

6. Домашняя одежда — это брюки и свитер, удобные, но имеющие приличный вид. Халат и пижама предназначены, чтобы утром дойти до ванной, а вечером — из ванной в спальню.

7. С того момента, как ребенок поселяется в отдельной комнате, приучитесь стучать, заходя к нему. Тогда и он будет поступать так же, прежде чем войти в вашу спальню.

8. Женщина может не снимать в помещении шляпу и перчатки, но не шапку и варежки.

9. Общее количество украшений по международному протоколу не должно превышать 13 предметов, причем сюда включаются ювелирные пуговицы. Поверх перчаток не надевают кольцо, но браслет позволителен.

Чем темнее на улице, тем дороже украшения. Бриллианты раньше считались украшением для вечера и замужних дам, однако в последнее время стало позволительно носить бриллианты и днем. На молодой девушке серьги-гвоздики с бриллиантом около 0,25 карат вполне уместны.

10. Правила оплаты заказа в ресторане: если вы произносите фразу «Я вас приглашаю», — это значит, вы платите. Если женщина приглашает делового партнера в ресторан, платит она.

Другая формулировка: «А давайте сходим в ресторан», — в этом случае каждый платит за себя, и только если мужчина сам предлагает заплатить за женщину, она может согласиться.

11. Мужчина всегда первым входит в лифт, но выходит первым тот, кто ближе к двери.

12. В автомобиле наиболее престижным считается место позади водителя, его занимает женщина, мужчина садится рядом с ней, и когда он выходит из машины, то придерживает дверцу и подает даме руку. Если мужчина сидит за рулем, женщине тоже предпочтительнее занять место за его спиной.

Однако, где бы женщина ни сидела, мужчина должен открыть перед ней дверцу и помочь выйти. В деловом этикете в последнее время мужчины все чаще нарушают эту норму, пользуясь девизом феминисток: «В бизнесе нет женщин и мужчин».

13. Говорить во всеуслышание о том, что вы сидите на диете — дурной тон. Тем более нельзя под этим предлогом отказываться от блюд, предложенных гостеприимной хозяйкой. Обязательно похвалите ее кулинарные таланты, при этом вы можете ничего не есть. Также следует поступать с алкоголем. Не стоит сообщать всем, почему вам нельзя пить. Попросите белого сухого вина и слегка пригубите.

14. Темы-табу для светской беседы: политика, религия, здоровье, деньги. Неуместный вопрос: «Боже, какое платье! Сколько вы заплатили?». Как реагировать? Мило улыбнитесь: «Это подарок!». Переведите разговор на другую тему. Если собеседник настаивает, мягко скажите: «Я не хотела бы об этом говорить».

15. К каждому человеку, достигшему 12 лет, полагается обращаться на «вы». Отвратительно слышать, когда люди говорят «ты» официантам или шоферам. Даже к тем людям, с кем вы хорошо знакомы, в офисе лучше обращаться на «вы», на «ты» — только наедине. Исключение — если вы сверстники или близкие друзья.

Как реагировать, если собеседник упорно «тыкает» вам? Сначала переспросите: «Простите, вы ко мне обращаетесь?». Иначе— нейтральное пожатие плечами: «Простите, но мы не переходили на «ты».

16. Обсуждать отсутствующих, то есть, попросту сплетничать, недопустимо. Непозволительно говорить плохо о близких, в частности обсуждать мужей, как это у нас принято. Если муж плох — почему ты с ним не разведешься? И точно также непозволительно с презрением, с гримасой говорить о родной стране. «В этой стране все жлобы…» — в таком случае Вы тоже относитесь к этому разряду людей.

17. Придя в кино, театр, на концерт идти к своим местам следует только лицом к сидящим.Первым проходит мужчина.

18. Девять вещей следует держать в тайне: возраст, богатство, щель в доме, молитву, состав лекарства, любовную связь, подарок, почет и бесчестье.
«Я ОЧЕНЬ ТРЕПЕТНО ОТНОШУСЬ К ПРАВИЛАМ ХОРОШЕГО ТОНА. КАК ПЕРЕДАТЬ ТАРЕЛКУ. НЕ КРИЧАТЬ ИЗ ОДНОЙ КОМНАТЫ В ДРУГУЮ. НЕ РАСПАХИВАТЬ ЗАКРЫТУЮ ДВЕРЬ БЕЗ СТУКА. ПРОПУСКАТЬ ВПЕРЕД ДАМУ. ЦЕЛЬ ВСЕХ ЭТИХ БЕСЧИСЛЕННЫХ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ — СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ. МЫ НЕ МОЖЕМ ЖИТЬ В СОСТОЯНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ С РОДИТЕЛЯМИ — ЭТО ГЛУПО. Я ТЩАТЕЛЬНО СЛЕЖУ ЗА СВОИМИ МАНЕРАМИ. ЭТО НЕ КАКАЯ-НИБУДЬ АБСТРАКЦИЯ. ЭТО ВСЕМ ПОНЯТНЫЙ ЯЗЫК ВЗАИМНОГО УВАЖЕНИЯ».

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Метки: Социум   джек Николсон   правила этикета   сделай сам   факты   
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38  комментариев
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3k
Максим 4 часа назад
Конечно правила придуманы не зря. Но куда полезней объяснить людям, что ходить надо по правой стороне, если не указано иное, как на некоторых станциях метро, например. Что идти, уткнувшись в телефон опасно и никто не обязан уступать увлеченному барану дорогу. Что люди сначала выходят через дверь и только потом можно зайти. И на самом деле перечислил не всё. Жаль что многих в голове каша и думают, что правила не для них.
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942
Вальдемар 7 минут назад
Прочитал внимательно про отрыжку и пердёж ничего нету, это значит можно
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2k
ddp 9 минут назад
Представил как расталкиваю дам и первый вырываюсь в лифт. Не уверен что после этого вообще смогу из лифта выйти на своих ногах.
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831
好狼 22 минуты назад
В наше время, с бриллиантами понятно, но вот целлофановые пакеты не троньте. Они многоразовые!
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1k
xannar Полчаса назад
Так мы не поняли, в какой руке принято держать телефон во время еды? Можно сразу есть, или сначала надо еду сфотографировать? И если не доел, то можно сложить с собой в целлофановый пакет, или надо в сумку? На какое место лучше посадить даму в маршрутке?
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3k
Сергей 37 минут назад
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3k
Сергей 38 минут назад
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3k
Сергей 44 минуты назад
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63k
Доктор Джонс Час назад
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989
Сергей 2 часа назад
2,3,4,6 пункты - бред
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2k
V2.Smirnov 2 часа назад
А еще необходимо громко срыгивать после приема пищи. В некоторых странах Азии этим выражается одобрение к блюду и повару. Ах, да - и жену гостю предложить на потрахаться по обычаям некоторых малых народов.

P.S. Хватит постить кем-то надуманные списки правил и прочую ерунду. Все они весьма ограничены по применению культурой, территорией и обществом.
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12k
Алекс 2 часа назад
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6k
Мистер Фикс 2 часа назад
Что говорит джентльмен, если он пролил вино на платье дамы? - "Не волнуйтесь, у меня есть еще бутылка!"
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15k
Пумба 2 часа назад
Лучше напишите о современных реалиях:
1. На сколько по правилам этикета должны быть накачаны губы, сиськи и жопа?
2. Какова минимально допустимая длина юбки и максимально допустимая глубина декольте?
3. При каком максимальном весе дама еще может носить лосины?
4. Допустимо ли даме курить в принципе?
5. Сколько матерных слов должно быть в лексиконе дамы?
6. Не далее какого расстояния от дома дама может пить пиво из горла пластиковой баклаги на лавочке?
7. В каких городах России даме позволительно говорить таксисту: "Вези меня, мразь!"?
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16k
Serg2001 3 часа назад
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11k
Элитный тигр 3 часа назад
Что значит "Мужчина никогда не носит женскую сумочку"??? Если моя жена прет мешок картохи, я ей даже не могу помочь донести сумочку??? В пекло такие правила.
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15k
Corvus Corax 3 часа назад
1. Халат - легко, а вот с бигуди у меня проблема...
6. Брюки домашние и халат - норма. А свитер я не представляю... летом жарко, зимой у меня топят так, что еще жарче...
12. Настолько не любить жену, что запихивать ее за спину? Тогда пункт 16 - почему не разведешься?
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28k
Fat Lynx 3 часа назад
"17. Придя в кино, театр, на концерт идти к своим местам следует только лицом к сидящим. Первым проходит мужчина" - т.е. дилемма: повернуться к лицу жо-пой или хе-ром решена однозначно и навсегда?
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50k
alertol 3 часа назад
https://old.fishki.net/1426969-prostye-pravila-jetiketa-kotorye-nuzhno-znat-kazhdomu.htmlhttps://old.fishki.net/1426969-prostye-pravila-jetiketa-kotorye-nuzhno-znat-kazhdomu.html
https://old.fishki.net/1604367-18-pravil-jetiketa-kotorye-nuzhno-znat-kazhdomu.htmlhttps://old.fishki.net/1604367-18-pravil-jetiketa-kotorye-nuzhno-znat-kazhdomu.html
https://old.fishki.net/1991552-21-zolotoe-pravilo-sovremennogo-jetiketa.htmlhttps://old.fishki.net/1991552-21-zolotoe-pravilo-sovremennogo-jetiketa.html
https://old.fishki.net/photo/3088342-sovremennye-pravila-jetiketa.htmlhttps://old.fishki.net/photo/3088342-sovremennye-pravila-jetiketa.html
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11k
Енот Полиграфович 3 часа назад
Из лифта выходит первым тот, кто зашел последним- это правила пользования лифтом. Стоять спиной к другим людям нетактично, ну если только москвичи-тут уже неисправимо(они и в кино , театре будут проходить жопой к лицу). Стоять на выходе из общественного транспорта и не выходить во время посадки пассажиров-нетактично...крайне. Курить на ходу-крайне нетактично, неуважение к себе в первую очередь и к окружающим. При входе в помещение, сначала выпускают, потом входят. Вот более приземленные правила этикета, которые далеко не все соблюдают.
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9k
Taxi007 4 часа назад
Хоть и было уже 109 раз, но лишний раз их освежить не помешает. +
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Николай Николаенко

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