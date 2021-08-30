FISHKINET
Сообщество Криминал 769 постов • 261 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Боец MMA Максим Дивнич разогнал мигрантов, собиравшихся устроить очередную драку в Москве

Боец MMA Максим Дивнич разогнал мигрантов, собиравшихся устроить очередную драку в Москве (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 августа 2021 12:39
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   боец ММА   видео   драка   мигранты   
2994
1
1

Полицейские задержали более 170 нарушителей.

В воскресный вечер в Сокольниках полторы сотни гостей из Центральной Азии устроили массовую драку в одном из дворов на улице Бабаевской. Услышав звук сирен полицейской машины, мигранты бросились в рассыпную.


Пока полицейские колесили по округе, вылавливая разбежавшихся нарушителей, часть из них посчастливилось встретить веселому бойцу смешанных единоборств Максиму Дивничу. Очевидно, горячие азиатские парни снова намеревались выяснять отношения, но после въедливых вопросов Максима драться им почему-то расхотелось и они мирно разошлись.

Сообщается, что полицейские в тот вечер задержали около 170 подозрительных мигрантов. Всех доставили в отдел для проверки.


В последнее время в Москве участились массовые драки гастарбайтеров. Очевидно, они очень соскучились по родине. 87 участников потасовки, которая произошла 13 июня у метро «Кузьминки», уже депортировали домой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Москва   боец ММА   видео   драка   мигранты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
28
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
americos 2 часа назад
В одном из ресторанов Моздока чемпион мира по ММА Алан Хадзиев решил разнять дерущихся, а в итоге получил ранение в область сердца и умер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Wacker Полчаса назад
А наши доблестные спят? или им только за бабушек платят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
wr33 Wacker 3 минуты назад
не спали, ловили же - сказано в статье
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Полчаса назад
Мда,повезло что ушёл без арматурины в башке.потом доказывай что это не ковид.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мухамедов Александр Ашурович 44 минуты назад
Дебил однако, мозги уже давно не работают, если бы его начали бить то никакие титулы бы не спасли, там явно просто массой бы задавили....герой придурок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−20
apqurhf 49 минут назад
неуловимый джо, который нахер никому не нужен. клоун решил докопаться до узбеков, когда вокруг полиция колесит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Alex Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Andrey Час назад
А нафига было их вообще впускать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Andrey Час назад
Идет жесткий передел рабочих мест. Цены растут, что на проживание и продукты, что на билеты на историческую родину. Зарплаты не меняются. Те, кто здесь уже прижился, требуют повышения. Но на рынке есть новенькие, готовые работать на любых условиях. Вот и доходит до драк и беспредела.
Можно конечно всех в теплушку и домой. А работать кто будет? Офисный планктон или охранники пойдут на стройку, в магазины или мусор убирать?
Мы сами уже не сможем без гастробайтеров. Так что улыбаемся и машем.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Максус Час назад
я хотел бы видеть этих ублюдков в товарных вагонах,чтобы как мусор вывозили эту падаль к себе в кишлаки... и очень желательно,в не очень живом виде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol Час назад
больше трёх не собираться...на П.Мира или на Поклонную пусть приезжает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
529
Миша Час назад
В последнее время участились случаи когда пряников от полиции отгребают все, и нарушители, и такие вот доброжелатели. Понять можно, кто их там сортировать будет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
harlamov Час назад
Смешной тип. Для таджиков он может и авторитет, а вот азеры или даги с ножами также тихо растворились бы в ночи?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
ЦСКА 2 часа назад
"Сообщается, что полицейские в тот вечер задержали около 170 подозрительных мигрантов. Всех доставили в отдел для проверки."
Этих гамадрилов, надо сразу в товарняках домой по кишлакам отправлять! С номером груза, как неодушевленные предметы!
Суки! Куда их не запусти, везде зверинец устраивают!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Элек Мек 2 часа назад
Супермен,юли. Повезло что не словил заточку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
689
Nick 2 часа назад
Очередной... в себя поверил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Максим 2 часа назад
Не очень умный боец ММА.. нож в бочину и в гробу мужчина. Это не 1 на 1 в пентагоне махаться, где судья от тебя оттащит противника, если что.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
160
SilentBob Максим 8 минут назад
октагоне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
529
Отец Пигидий 2 часа назад
Зря он так...могли и ножичком со спины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 2 часа назад
1. Народный патруль это хорошо
2. Как только ты уверуешь в свою окончательную непобедимость, как тут же труба, нож или кастет внесут корректировки в это убеждение...так что аккуратнее надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
392
Олег 2 часа назад
Красавчик, разогнал обезьянок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
радик геннадиевич 2 часа назад
драки?простой рецепт--окружить,переписать и наХ из страны на историческую родину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Ибать там понтов! Аффтаритет .хуев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Рекорд мира: как севастополец раздвинул границы возможного Рекорд мира: как севастополец раздвинул границы возможного Первая партия батыров, устроивших баттл в Кузьминках, сегодня поехала "мотать сутки" Первая партия батыров, устроивших баттл в Кузьминках, сегодня поехала "мотать сутки" В Москве африканские студенты избили таджикского бойца ММА В Москве африканские студенты избили таджикского бойца ММА В Кузьминках, у театра, мигранты устроили шоу: полиция аплодирует не покладая рук В Кузьминках, у театра, мигранты устроили шоу: полиция аплодирует не покладая рук «К Путину езжайте»: житель Москвы разогнал «оккупировавших» подъезд мигрантов «К Путину езжайте»: житель Москвы разогнал «оккупировавших» подъезд мигрантов Мигранты из Средней Азии устроили драку со стрельбой в подмосковной Апрелевке Мигранты из Средней Азии устроили драку со стрельбой в подмосковной Апрелевке
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

413698



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Кино - это вам не жизнь! И зрителей это бесит
1
183
Кино - это вам не жизнь! И зрителей это бесит
Поборы, тупеж и поножовщина: поймут те, кому скоро провожать детей в школу
2
168
Поборы, тупеж и поножовщина: поймут те, кому скоро провожать детей в школу
Как Марина Влади увела Высоцкого из семьи и что с ней стало (16 фото)
Как Марина Влади увела Высоцкого из семьи и что с ней стало (16 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
7
20

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#фотографии#искусство#прикол#позитив#подборка#фильм#дети
#интересно#история#картинки#кино#сша#страна#сарказм#жизнь#актеры#комментарии
#Юмор#животные#СССР#Россия#прикольные#милота#познавательно#природа#город#мемы

На что жалуетесь?

Вернуться