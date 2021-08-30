Боец MMA Максим Дивнич разогнал мигрантов, собиравшихся устроить очередную драку в Москве

В воскресный вечер в Сокольниках полторы сотни гостей из Центральной Азии устроили массовую драку в одном из дворов на улице Бабаевской. Услышав звук сирен полицейской машины, мигранты бросились в рассыпную.





Пока полицейские колесили по округе, вылавливая разбежавшихся нарушителей, часть из них посчастливилось встретить веселому бойцу смешанных единоборств Максиму Дивничу. Очевидно, горячие азиатские парни снова намеревались выяснять отношения, но после въедливых вопросов Максима драться им почему-то расхотелось и они мирно разошлись.