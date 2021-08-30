Боец MMA Максим Дивнич разогнал мигрантов, собиравшихся устроить очередную драку в Москве

Полицейские задержали более 170 нарушителей.
В воскресный вечер в Сокольниках полторы сотни гостей из Центральной Азии устроили массовую драку в одном из дворов на улице Бабаевской. Услышав звук сирен полицейской машины, мигранты бросились в рассыпную.
Пока полицейские колесили по округе, вылавливая разбежавшихся нарушителей, часть из них посчастливилось встретить веселому бойцу смешанных единоборств Максиму Дивничу. Очевидно, горячие азиатские парни снова намеревались выяснять отношения, но после въедливых вопросов Максима драться им почему-то расхотелось и они мирно разошлись.
«Чё за праздник тут, чё за движения?», - задает смутивший мигрантов вопрос автор ролика
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Сообщается, что полицейские в тот вечер задержали около 170 подозрительных мигрантов. Всех доставили в отдел для проверки.
В последнее время в Москве участились массовые драки гастарбайтеров. Очевидно, они очень соскучились по родине. 87 участников потасовки, которая произошла 13 июня у метро «Кузьминки», уже депортировали домой.
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Можно конечно всех в теплушку и домой. А работать кто будет? Офисный планктон или охранники пойдут на стройку, в магазины или мусор убирать?
Мы сами уже не сможем без гастробайтеров. Так что улыбаемся и машем.....
Этих гамадрилов, надо сразу в товарняках домой по кишлакам отправлять! С номером груза, как неодушевленные предметы!
Суки! Куда их не запусти, везде зверинец устраивают!
2. Как только ты уверуешь в свою окончательную непобедимость, как тут же труба, нож или кастет внесут корректировки в это убеждение...так что аккуратнее надо
Забавная видяха...