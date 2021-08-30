Мужчины зарабатывающие менее 500 т.р. в месяц - не достойны размножения

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Мадам-"тиктокерша" заявила, что мужчин, которые зарабатывают меньше 500 000 рублей в месяц нужно кастрировать. От такое суровое решение от "губастенькой". Видео её заявления ниже прилагается. В тегах поставил метку "юмор". А как ещё отнестись к подобному заявлению "мадам"...
Именно, что напосмеяться над ним:
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Скрин с опроса на подобную тематику:
А главное, чтобы любовь, взаимопонимание были. А тогда и зарплата приложится.
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Метки: Юмор зарабатывающие мужчины
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Её откликает бомж,- можно я вас трахну, вам же всё равно а я такой красоты ещё не имел.
Та,- да пошол ты на х@й грязная псина.
Бомж,- ну ладно я тогда пойду в низ подожду.
Это к тому что сейчас в свои 20 она права качает, но после 40 не будет на х@й кому нужна и за пачку доширака отсосёт.
Но в этом тоже есть недостаток - очень многие, тогда, будут ходить с такими же губами...