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Мужчины зарабатывающие менее 500 т.р. в месяц - не достойны размножения

Мужчины зарабатывающие менее 500 т.р. в месяц - не достойны размножения (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 августа 2021 04:35
Метки: Юмор   зарабатывающие   мужчины   
765
2
1

Мадам-"тиктокерша" заявила, что мужчин, которые зарабатывают меньше 500 000 рублей в месяц нужно кастрировать. От такое суровое решение от "губастенькой". Видео её заявления ниже прилагается. В тегах поставил метку "юмор". А как ещё отнестись к подобному заявлению "мадам"...

Именно, что напосмеяться над ним:


Скрин с опроса на подобную тематику:


А главное, чтобы любовь, взаимопонимание были. А тогда и зарплата приложится.

Источник:

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Метки: Юмор   зарабатывающие   мужчины   
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25  комментариев
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368
Fisher1979 3 часа назад
Шикарная женщина забралась на мост и приготовилась прыгать.
Её откликает бомж,- можно я вас трахну, вам же всё равно а я такой красоты ещё не имел.
Та,- да пошол ты на х@й грязная псина.
Бомж,- ну ладно я тогда пойду в низ подожду.

Это к тому что сейчас в свои 20 она права качает, но после 40 не будет на х@й кому нужна и за пачку доширака отсосёт.
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5k
Ya 10 минут назад
А бля.ей с такими губами просто забивать камнями на улице как в мусульманских странах.
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4k
Shtoppi 11 минут назад
По моему, если этой тп и мукле кринуть в ухо, то эхо будет слышно еще очень долго.
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3k
barracuda 18 минут назад
Т/П
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14k
Благородный дон 20 минут назад
Очень сомневаюсь, что ее отец зарабатывал больше, чем ее минимальные требования. Вот если бы она умела думать, то она поняла бы, что в соответствии с ее словами ее и на свете быть не должно.
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10k
K7OO 21 минуту назад
Гипертрофированная ТП провоцирует мужиков, собирает кучу просмотров в виде кирпичей и монетизирует их. Забейте, не кормите тролля.)
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0
бир манат 56 минут назад
шлюшня ! это как её рас-пидарасило ...
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2k
Denis Час назад
Следующим этапом в развитии технологий должна быть возможность давать леща через инстаграм!
Но в этом тоже есть недостаток - очень многие, тогда, будут ходить с такими же губами...
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287
михалыч Час назад
Такие животные как она не должны размножаться
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2k
александр Час назад
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1k
ah3007 Час назад
Глупая мокрощёлка
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165
svarog19692007 2 часа назад
Это "что" такое говорящее было ?
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42k
Максим Т. 2 часа назад
Шлюха и есть шлюха
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347
bagerovo86 2 часа назад
мляяяяя.... вот это вафляра!!! нифуя себе губищщщи у херососки
вопрос, кому это чмо нужно?
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4k
Денис Колосов 2 часа назад
Помоему просто раскручивает себя.. Кому нафиг такое уёб%ще нужно, кроме как на одну ночь..
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24k
Батончик с маком 3 часа назад
Верни губы лосю!
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3k
Иван 3 часа назад
А она писечку?
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59k
Опиум для народа 3 часа назад
Вот же у"бище...Кому вообще такие губошлёпки нравятся?
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5k
Евгений 3 часа назад
Если всех кастрировать, куда она, тогда, свой свисток пристроит?
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265
bobobo 4 часа назад
Нифига се она губёнку то раскатала. С такими губами она мне и задаром не нужна.
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12k
Erorist 4 часа назад
Как бы 500 000 рублей это 7000 долларов. Боюсь, что придётся кастрировать бОльшую часть мужчина на Земле. И придётся этой тик-токерше самотык себе купить - ибо на всех женщин не хватит чисто физически оставшихся.
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