Мужчины зарабатывающие менее 500 т.р. в месяц - не достойны размножения

Мадам-"тиктокерша" заявила, что мужчин, которые зарабатывают меньше 500 000 рублей в месяц нужно кастрировать. От такое суровое решение от "губастенькой". Видео её заявления ниже прилагается. В тегах поставил метку "юмор". А как ещё отнестись к подобному заявлению "мадам"...