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Взгляд на одни и те же вещи глазами мужчин и женщин

Взгляд на одни и те же вещи глазами мужчин и женщин (13 фото)

Автор:
01 апреля 2021 10:33
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   взгляд на жизнь   женщины   мужчины   отношения   подборка   
2788
13

От трусов до постели...

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Метки: Юмор   взгляд на жизнь   женщины   мужчины   отношения   подборка   
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7  комментариев
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184
накладчик в угол Час назад
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GRuslan Полчаса назад
Про то что ненавидят минимализм необходимый для счастья мужчины, думаю это просто зависть.
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67k
После обеда. Час назад
Залог семьи это уважение друг к другу..
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18k
Андрей Иванов Час назад
Девушки цветы мужикам не дарят. Только возлагают
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1k
Broscan Андрей Иванов 41 минуту назад
Ну почему же!?

Ниже 5 случаев, когда уместно подарить мужчине цветы.

https://rostov-cveti.ru/articles/kogda-darit-mujchine-cvetihttps://rostov-cveti.ru/articles/kogda-darit-mujchine-cveti
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1k
lekha-fil Андрей Иванов 40 минут назад
Последнее как -то двояко.
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nobody® Broscan 22 минуты назад
он вернулся из армии, она наградила его букетом...
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