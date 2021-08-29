Народные женские костюмы разных губерний Российской Империи

На Всемирной Выставки в Париже 1900 года настоящий фурор произвела выставка фотографий русского костюма. Экспозицию составили снимки из коллекции частного «Музея Старины» Натальи Шабельской. Они поражают тем, насколько отличаются элементы одежды в разных губерниях Российской Империи. Особенно сильно различались костюмы на юге и севере.

Дело в том, что разные территории России исторически развивались обособленно друг от друга, и это наложило отпечаток на их культурные особенности. В каждой области был свой уникальный художественный промысел, своя ни на что непохожая роспись и даже архитектурная школа. Так и традиционный костюм был тоже везде разным.

Уникальный снимки Шабельской сами по себе имеют историческую ценность - все они выполнены в конце XIX века в студии, а позировали в костюмах дочери Шабельской и модели. Частную фотоколлекцию выкупил Николай II и даровал Российскому Этнографическому Музею, где она теперь хранится. Взглянем на некоторые из них.

СЕВЕРНАЯ РОССИЯ

Архангельская губерния