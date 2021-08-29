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Народные женские костюмы разных губерний Российской Империи

Народные женские костюмы разных губерний Российской Империи (13 фото)

Автор:
29 августа 2021 09:21
Сообщество : Исторические факты
Метки: Народные костюмы   интересно   костюмы   факты   фото   
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Кокошники с рогами, "шишки" и "пушки" - что носили женщины в регионах России?



На Всемирной Выставки в Париже 1900 года настоящий фурор произвела выставка фотографий русского костюма. Экспозицию составили снимки из коллекции частного «Музея Старины» Натальи Шабельской. Они поражают тем, насколько отличаются элементы одежды в разных губерниях Российской Империи. Особенно сильно различались костюмы на юге и севере.


Дело в том, что разные территории России исторически развивались обособленно друг от друга, и это наложило отпечаток на их культурные особенности. В каждой области был свой уникальный художественный промысел, своя ни на что непохожая роспись и даже архитектурная школа. Так и традиционный костюм был тоже везде разным.


Уникальный снимки Шабельской сами по себе имеют историческую ценность - все они выполнены в конце XIX века в студии, а позировали в костюмах дочери Шабельской и модели. Частную фотоколлекцию выкупил Николай II и даровал Российскому Этнографическому Музею, где она теперь хранится. Взглянем на некоторые из них.


СЕВЕРНАЯ РОССИЯ


Архангельская губерния

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Коллекция Шабельских из собрания Российского Этнографического Музея

Основой женского костюма в России был сарафан - длинное платье без рукавов, которое надевалось поверх рубахи с пышными и красиво расшитыми рукавами. Такой костюм носили и крестьянки и купчихи - отличались лишь материалы, из которых шили костюм и богатство декора и аксессуаров, таких как манжеты и бусы.


Новгородская губерния

Коллекция Шабельских из собрания Российского Этнографического Музея

Вторым важнейшим элементом русского костюма был головной убор, который часто называют собирательным словом «кокошник». На деле же существовали десятки видов головных уборов - даже по Архангельской губернии видно, насколько они разные.


Олонецкая губерния (ныне республика Карелия)

Коллекция Шабельских из собрания Российского Этнографического Музея

Рукава у рубашек часто шили очень длинными, при этом закрепляя на руке так, чтобы придать ему пышность. На запястья надевали богато украшенные и расшитые бисером и жемчугом накладные манжеты из бархата, шелка или другой дорогой ткани.


Вологодская губерния

Коллекция Шабельских из собрания Российского Этнографического Музея

На фото уникальный вологодский кокошник для венчания, он назывался «коруна». Подобный головной убор, расшитый бисером, стоил очень дорого и выполняли головной убор лучшие мастера. Кокошник часто носили с платком, а к этой коруне прикреплено целое головное покрывало.


Тверская губерния

Коллекция Шабельских из собрания Российского Этнографического Музея

Поверх сарафана часто надевали передник, а в качестве верхней одежды в холодное время года выступала «душегрея». Она могла быть короткой или до колена и часто была обшита мехом.


Псковская губерния

Коллекция Шабельских из собрания Российского Этнографического Музея

Один из самых необычных головных уборов встречается в Псковской губернии, он назывался «шишак». Шишки расшивали перламутром, и стоил такой кокошник очень дорого, поэтому был элементом праздничного наряда на особый случай. Такая необычная форма, конечно, имела особый смысл - шишки выступали символами плодородия, обозначали зерно и семя.


ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ


Нижегородская губерния

Коллекция Шабельских из собрания Российского Этнографического Музея

В Нижнем Новгороде была одна из лучших в России ярмарок, куда съезжались лучшие мастера с ближайших губерний, поэтому и наряды здесь были самые разнообразные и искусно украшенные. Венец, серьги, кружева, тиснение золотой нитью - и самый невероятный выбор тканей и форм кокошников.


Костромская губерния

Коллекция Шабельских из собрания Российского Этнографического Музея

На левом фото хорошо видно украшение гайтан с нательным крестом. Часто такое украшение было из полоски ткани или тесьмы, его украшали бисером, вешали крестик или образок - и длина могла доходить до пояса. Справа на фото - высокий «однорогий» кокошник - характерный праздничный головной убор именно Костромской губернии.


Ярославская губерния

Коллекция Шабельских из собрания Российского Этнографического Музея

Интересной особенностью некоторых рубах были двойные рукава с прорезями, обычно такие рубахи шили для свадебного костюма. Длинная часть их спадала вниз почти до самого пола. Такие рукава упомянуты в русской народной сказке о Царевне-лягушке. Преобразившись в прекрасную девушку Василису, она плясала на пиру, и от взмаха ее рукава появлялись белые лебеди.


ЮЖНАЯ РОССИЯ


Тульская губерния

Коллекция Шабельских из собрания Российского Этнографического Музея

На юге традиционные «сарафанные комплексы» стали популярны лишь в конце XIX века и пришел из северной и центральной России. Чаще же здесь встречается другой костюм, основой костюма является рубаха и юбка «понева», которую подвязывали широким и нарядно расшитым поясом.


Курская губерния

Коллекция Шабельских из собрания Российского Этнографического Музея

Распространенным украшением на юге России были «пушки», как на фото справа. Круглые шарики из гусиного пуха крепились чаще всего к головному убору. Кстати, на юге головные уборы чаще были мягкие и не имели твердого «очелья» на лбу, как на севере.


Рязанская губерния

Коллекция Шабельских из собрания Российского Этнографического Музея

Отличительной особенностью костюма замужних дам был такой кокошник «кичка» в виде рогов, как на фото слева. Такие головные уборы встречались и в центральной России. Рога должны были защищать женщину от злых духов, а также символизировали ее молодость и способность к деторождению.


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Метки: Народные костюмы   интересно   костюмы   факты   фото   
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