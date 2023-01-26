Почему виноград для портвейна до сих пор давят ногами?

Но в Португалии лучшие марки национального напитка получают по-прежнему при помощи ног.

Для портвейна на севере страны виноград давят люди.

Портвейн был назван по имени города Порту.

Но производится напиток не там, а на севере страны. Еще в XVIII веке правительство закрепило географические границы, в пределах которых напиток может называться портвейном. Здесь действует такой же принцип, как с шампанским или коньяком.

Все остальные напитки, созданные в других местах, считаются не настоящими.

Портвейн с севера Португалии — это благородный крепленый напиток, не имеющий ничего общего с дешевыми вариантами, выпускаемыми под тем же именем.

Красный — жесткий мужской напиток с ярким вкусом. Тауни — мягче и гармоничнее. Винтаж порто — настоящая элита для ценителей и коллекционеров.