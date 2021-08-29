27 жёстких и честных комиксов о жизни в современном мире

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Стефан Шмитц — концептуальный иллюстратор из Цюриха, который накрывает на стол и преподносит нам пищу для ума с помощью своих аппетитных, хоть и горьковатых рисунков с неоднозначным послевкусием.
Создать злободневную иллюстрацию — это дело повышенной сложности. Ведь нужно быть не просто хорошим художником, но ещё и уметь подмечать интересные моменты в обществе и отношениях людей. К счастью для всех нас, всеми этими качествами обладает художник из Цюриха Стефан Шмитц. Он создаёт рисунки, которые так точно попадают в цель, что просто диву даёшься.
1. Неуверенность в себе
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2. Кто первый начал?
3. Усталость от работы из дома
4. Проблемы с гневом
5. Рефлексия
6. Единственный ребёнок в семье VS дети с братьями или сёстрами
7. Путешествие вглубь себя
8. Подзарядка внутренней батарейки
9. Ты меня вообще слушаешь?
10. Мне нужен перерыв
11. Когда дети не хотят принимать отчима или мачеху
12. Предложение мира
13. Экранное время
14. Муж ушёл из семьи к лучшей подруге жены
15. Поиск пути выхода из депрессии
16. Токсичные отношения
17. Побороть свой страх
18. Одиночество и соцсети
19. Разные взгляды
20. Отношения отца и дочери
21. Измены
22. Брачные проблемы
23. Проблемы системы образования
24. Попытки решения проблем
25. Риски
26. Женщина эмоционально изнашивает мужчину из-за его денег
27. Промывка мозгов
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