27 жёстких и честных комиксов о жизни в современном мире





Создать злободневную иллюстрацию — это дело повышенной сложности. Ведь нужно быть не просто хорошим художником, но ещё и уметь подмечать интересные моменты в обществе и отношениях людей. К счастью для всех нас, всеми этими качествами обладает художник из Цюриха Стефан Шмитц. Он создаёт рисунки, которые так точно попадают в цель, что просто диву даёшься.





1. Неуверенность в себе