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Иллюстратор рисует комиксы о ситуациях, которые случаются с девушками

Иллюстратор рисует комиксы о ситуациях, которые случаются с девушками (17 фото + 1 видео)

Автор:
01 мая 2021 07:00
Сообщество : Комиксы
Метки: иллюстратор   комиксы   прикол   смешные картинки   фото   художник   
7720
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В России много талантливых художников. Сегодня мы познакомим вас с создателем цифрового контента - Гердой Штольц. Ее комиксы вы уже, наверное, видели, ведь у девушки свой стиль, а на веселых картинках желтый помощник - утенок.

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Метки: иллюстратор   комиксы   прикол   смешные картинки   фото   художник   
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52  комментария
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8k
Андреич 4 часа назад
Бесанула постановочная фотка рабочего места с веганскими бутерами.
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289
Botanik Vulgaris 19 минут назад
У меня ребёнок ресует ( 21 год) :) я ЗНАЮ как выглядит стол художника. место под мышку протёрто будет , нет подставки под №ручку"
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3k
Zhora 22 минуты назад
Кому как, а мне женский юмор как-то не заходит...
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4k
Бу Час назад
Спорно
В любом случае удачи и успеха
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2k
Sergei Ogarkov 2 часа назад
А что губы такие мерзотные?
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8k
Михаил 2 часа назад
говорят, если купить MAC с планшетиком, накидать бутеров в тарелочку и все это сфоткать, то можно стать художником :)
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251
Brontozavr1 2 часа назад
Ну и зачем она так уродливо надула губы силиконом.
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10k
Pochiniks 2 часа назад
От "нехерделать", художниками не становятся.
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3
Abloy_Vlg 2 часа назад
Дичь какая-то
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6k
sivanov1079 2 часа назад
Своя техника, специфичная, го мне не зашла ни по форме графики, ни по уровню идей/юмора. Без оценки
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304
onna.a 3 часа назад
Манера рисовать такая,словно у всех людей ДС.(((
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8k
Сергей Попов 3 часа назад
Тупая хрень
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2k
stb22 3 часа назад
Реклама?
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−32
Андрей 3 часа назад
[мат]. Как и вся живопись в принципе. Практической пользы от этих художников - ноль.
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2k
Aristarx 3 часа назад
А могла бы Матерью быть... И Женой.
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6k
Игорь 3 часа назад
Когда же эти «иллюстраторы» научатся рисовать, да и с юмором как то …..
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4k
Sanar 3 часа назад
Я поставлю плюс посту только за то, что автор нормально сделал заголовок, "иллюстратор" а не "художница" как пишут некоторые.
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660
Анисимов Вадим 4 часа назад
Что-то с губами и бровями у неё не очень. Очередное воспаление мозга... Эпидемия...
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552
Слава Украинин 4 часа назад
Так то у неё комп эйпл и по любому последний айфон есть, а также редкое заморское имя и фамилия... так что она гениальна во всех своих начинаниях! она идеал! она та на которую нужно равняться!. И не надо ля ля! вы просто ей завидуете и не можете себе позволить продукцию эйпл!. =)))
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1k
Bobbus 4 часа назад
Ниочём
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491
Старичок 4 часа назад
"Предпочитает Герда технику Apple"
еще и реклама.
вдвойне ФУ.
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