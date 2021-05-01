Иллюстратор рисует комиксы о ситуациях, которые случаются с девушками

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В России много талантливых художников. Сегодня мы познакомим вас с создателем цифрового контента - Гердой Штольц. Ее комиксы вы уже, наверное, видели, ведь у девушки свой стиль, а на веселых картинках желтый помощник - утенок.
1. Герда Штольц - 31-летняя иллюстратор из Волгограда
С 2011 года девушка ведет страничку в соцсетях и публикует свое творчество в Вконтакте-->
3. Герда ведет канал на Ютубе, где раскрывает секреты техник рисования
4. Вконтакте у Герды уже приличная армия поклонник - 65 тыс человек подписаны на сообщество с комиксами
6. Сюжеты рождаются из жизненных ситуаций, каламбуров и актуальных проблем, с которыми сталкиваются девушки
7. Для работы она использует кисти, ручки, акварель и, конечно, же планшет. Предпочитает Герда технику Apple
10. Смешные картинки на каждый день с бессменным героем комиксов Герды - утенком, который возвращает в реальность
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