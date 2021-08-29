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Фотограф-анималист и мастер фотошопа вместе - страшная сила!

Фотограф-анималист и мастер фотошопа вместе - страшная сила! (19 фото)

Автор:
29 августа 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Никки Кольмон   белки   животные   забавно   птицы   смешно   фотограф   фотошоп   
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19
Бельгийский фотограф Никки Кольмон много лет снимает живую природу. Но в этот рз он решил пошутить и объединил усилия с приятелем, умеющим неплохо работать в фотошопе. Результатом стал репортаж о веселых приключениях пернатых и хвостатых супергероев!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Никки Кольмон   белки   животные   забавно   птицы   смешно   фотограф   фотошоп   
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2  комментария
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Циля Шниперсон 58 минут назад
Очень талантливо, мило и забавно!
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Domax3000 17 минут назад
Без подписей над картинками эта подборка была бы не так интересна.
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