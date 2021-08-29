Фотограф-анималист и мастер фотошопа вместе - страшная сила!

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Бельгийский фотограф Никки Кольмон много лет снимает живую природу. Но в этот рз он решил пошутить и объединил усилия с приятелем, умеющим неплохо работать в фотошопе. Результатом стал репортаж о веселых приключениях пернатых и хвостатых супергероев!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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