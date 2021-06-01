«Выпускать клип в такой форме – это просто возмутительно. Я думаю, что там вообще есть состав даже уголовный, надо внимательно посмотреть. Потому что это, во-первых, разжигание розни, во-вторых, клевета на советскую историю. И фактически это китч, который делается обычно, чтобы малозначимый исполнитель привлек к себе внимание.





Таких вещей нельзя допускать, потому что мы не можем позволить в обществе пропаганду ненависти любой, а к детям тем более. Это надо пресекать. Мы внимательно посмотрим и, возможно, обратимся в Генеральную прокуратуру с целью проверки этого деятеля на экстремизм, разжигание социальной розни и клевету», - заявил лидер партии Максим Сурайкин, подчеркнув, что нельзя привлекать внимание к детскому буллингу.