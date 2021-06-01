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"Коммунисты России" пожалуются в Генпрокуратуру на новый клип лидера Rammstein

"Коммунисты России" пожалуются в Генпрокуратуру на новый клип лидера Rammstein (5 фото + 1 видео)

Автор:
01 июня 2021 18:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Коммунисты России   Тилль Линдеманн   видео   клевета   клип   проверка   экстремизм   
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В партии говорят, что Тилль Линдеманн разжигает ненависть и клевещет на советскую историю.

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Метки: Коммунисты России   Тилль Линдеманн   видео   клевета   клип   проверка   экстремизм   
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916
Anna S 3 часа назад
Я считаю, что это не клевета, а просто стёб. Стёб, что по самой, по сути - ни о чём. Нет смысла тут на что-то обижаться. Тупые штампы и зомбирующие клише на адекватного человека действовать по определению не должны. К СССР, советским коммунистам, что не из числа перевёртышей-коллаборантов, пионерии и комсомолу - с уважением.
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743
metrolog 9 минут назад
"Вспомните, как в 90-х разрушили нашу родину Советский Союз"
Вы ж коммуняки и просрали всё что сбыло создано.
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1k
Belgarath 20 минут назад
А коммунисты России уже вернули народу золото партии? Хе-хе!
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4k
Олег Данилов 36 минут назад
Коммунисты в России все в подполье или в душе. А это так клоуны ...
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1k
Сергей 54 минуты назад
Этот клип логическое продолжения видео группы KoRn

Ссылка www.youtube.com
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11k
ss Час назад
КПРФ, КПРФ... Почему только самое худшее, что было в прежних коммунистах, переняла нынешняя КПРФ? Ретроградство, "не пущать" без разбора... Почему не переймут целеустремлённость Павки Корчагина, жертвенность ради других коммуниста из одноимённого фильма. Солдат, которые вступали в ряды партии перед своим последним боем или писали заявления: "Если меня убьют, прошу считать меня коммунистом, подвижников, едущих строить Комсомольск, распахивать целину или покорять северный полюс...
Нынешние идиоты, вот вам текст песни:
http://www.perevod-pesen.ru/till-lindemann-ich-hasse-kinder/http://www.perevod-pesen.ru/till-lindemann-ich-hasse-kinder/
Нет там ничего о советском прошлом, кроме галстука. Я бы назвал это скорее страданиями педофила.
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261
Leonid Sharovsky Час назад
Хуже, чем это дерьмо, я клипа не видел.
Я согласен с Агутиным.

Ссылка youtu.be


Я выключаю телевизор, я пишу тебе письмо
Про то, что больше не могу смотреть на дерьмо
Про то, что больше нет сил, и что я почти запил
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1k
Жакуй Час назад
а клип то хороший, как и все что Тиль снимает )
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1k
Нудник Шпилкес Час назад
че обиделись то? нормальный же клип, просто стёб
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18k
Константин Вычегда Час назад
Такое ощущение, что "Коммунисты России" только и делают, что фильмы, клипы смотрят, песни слушают.
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12k
Бляяяястяще! 2 часа назад
я не знаю немецкого языка, поэтому, прежде чем высказывать свое мнение, хотел бы посмотреть клип с субтитрами на русском.
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21
Alexander S 2 часа назад
А чем Коммунисты России отличаются от КПРФ ??
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42k
parallax 2 часа назад
Вот не лумал, что коммунисты слушают Рамштайн. Им по духу и уставу положено слушать Кобзона и Лещенко.
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669
taxcop 2 часа назад
Коммунисты России - это пародия на КПСС. Позорники, мля
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1k
Sam 2 часа назад
Коммунистам было бы неплохо проверить свой устав и программу действий на соответствие принципам марксизма-ленинизма. Папа Зю превратил некогда могучую силу в подпевал ЕдРа, ходит в церкву, с Гундяем лобзается. Политическая борьба? Ну, зачем же, они теперь люди приличные, у госкормушки, но на скоморохов погавкать, это не возбраняется.
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1k
emporio_ss 2 часа назад
пипец Линдеману коммунисты на тебя жалобу написали

Ссылка coub.com
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1k
Moon24 2 часа назад
Коммунистам бы заткнуться . При совке в метро видел документ в руках комсомольской шавки в грифом секретно - был перечень запрещенных музыкальных групп - самых интересных и популярных среди людей . Серое убожество и сектантское поклонение надуманным идеалам , ущербность во всем и военная истерия - это коммунисты
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261
Leonid Sharovsky parallax Час назад
Тут как бы 50 на 50.
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−44
arcush 2 часа назад
Прикольно... Коммуняки убивали своих... Фашисты чужих!
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11k
Великий Кормчий 3 часа назад
Норм...
На что тут обижаться то?!
Сатира, стёб....
Линдерман жгёт как может
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476
solosolovov 3 часа назад
Можно вывезтит Линдемана из Германии но Германию (особенно ту позорную часть идей котрые немцы не хотят вспоминать но везде её пропихивают) из Линдемана не вывезеш. Не любин он ничего Русского. Время показывает сущность человека.
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−16
orys shoshka 3 часа назад
Коммунисты, будьте людьми, закопайте Володю уже. Освободите место его тёзке
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