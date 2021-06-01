В партии говорят, что Тилль Линдеманн разжигает ненависть и клевещет на советскую историю.
Члены партии "Коммунисты России" оскорбились из-за нового клипа Тилля Линдеманна. По мнению депутатов, вокалист немецкой группы Rammstein в видеоряде к песне Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»), где главный герой мстит своим одноклассникам за издевательства в советской школе, изобразил Советский Союз в неподобающем виде, и кроме того, там явно присутствует разжигание ненависти, либо вражды (ст. 282 УК РФ).
«Выпускать клип в такой форме – это просто возмутительно. Я думаю, что там вообще есть состав даже уголовный, надо внимательно посмотреть. Потому что это, во-первых, разжигание розни, во-вторых, клевета на советскую историю. И фактически это китч, который делается обычно, чтобы малозначимый исполнитель привлек к себе внимание.
Таких вещей нельзя допускать, потому что мы не можем позволить в обществе пропаганду ненависти любой, а к детям тем более. Это надо пресекать. Мы внимательно посмотрим и, возможно, обратимся в Генеральную прокуратуру с целью проверки этого деятеля на экстремизм, разжигание социальной розни и клевету», - заявил лидер партии Максим Сурайкин, подчеркнув, что нельзя привлекать внимание к детскому буллингу.
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«Вспомните, как в 90-х разрушили нашу родину — Советский Союз, из телевидения полилась всякая чернуха, показывали расчлененку. Это все приводит к травмированию психики общества, способствует появлению маньяков. Что если неадекватный посмотрит этот клип, а потом что-то с ребенком сделает в ближайшем дворе? Поэтому это антисоциальные поступки, которые должны жестко пресекаться государством», - добавил Сурайкин.
Сейчас по просьбе "Коммунистов России" клип проверяют юристы. После чего, скорее всего, он отправится вместе с жалобой в Генпрокуратуру.
Скандальный клип Линдеманна намеренно опубликовали 1 июня - во всемирный День защиты детей. Действие в музыкальном ролике происходит в 1989 году, в нем присутствует множество сцен насилия, а героями выступают пионеры, семейная пара и советский милиционер, которого исполнил комик Александр Ревва.
За несколько часов клип посмотрели более миллиона раз. Режиссером музыкального ролика выступил россиянин Сергей Грей. Съемки проходили в одном из подмосковных институтов.
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Вы ж коммуняки и просрали всё что сбыло создано.
Нынешние идиоты, вот вам текст песни:
http://www.perevod-pesen.ru/till-lindemann-ich-hasse-kinder/http://www.perevod-pesen.ru/till-lindemann-ich-hasse-kinder/
Нет там ничего о советском прошлом, кроме галстука. Я бы назвал это скорее страданиями педофила.
Я согласен с Агутиным.
Я выключаю телевизор, я пишу тебе письмо
Про то, что больше не могу смотреть на дерьмо
Про то, что больше нет сил, и что я почти запил
Смысл припева такой: Мужик говорит, что он ненавидит детей. Однако спрашивает себя, а можно ли ненавидеть детей или их можно любить? И в конце отвечает сам себе. Любить можно, но только если они свои.
На что тут обижаться то?!
Сатира, стёб....
Линдерман жгёт как может