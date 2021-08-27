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20 доказательств того, что в провинциальной жизни есть некая изюминка

20 доказательств того, что в провинциальной жизни есть некая изюминка (21 фото)

Автор:
27 августа 2021 13:46
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   деревня   жизнь   люди   подборка   понты   провинция   
1707
21

Здесь другой стиль, другой подход к жизни - все проще, легче и честнее. Если хвастаться, то обычными вещами, без всяких этих ваших Дольче на Мальдивах, если говорить, так честно, если иметь, так крепко прижать и бежать. Шутка. Но все равно они милые, правда?

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Метки: Юмор   деревня   жизнь   люди   подборка   понты   провинция   
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8  комментариев
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579k
Alexey Berestenko Час назад
Аффтор, на, держи для изюминки кучу

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2k
Евгений Кондратьев 36 минут назад
Сидит такая Малафьяфилла и картинки копипастит.Скажи что ты в жизни сделала, х.у.йня из под коня, чтоб русскую деревню поносить.А ? Накуй иди б.лядь
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8k
Cornho 49 минут назад
А мне эта девушка понравилась.
Но... Шансы мои, судя по всему, стремятся к нулю, там такой мачо рядом!


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9k
Шурум-бурум 51 минуту назад
"Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом – Чудь, Меря."
/И.Бунин "Окаянные дни"/
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529
Сергей Ковалев 52 минуты назад
Основная жизнь там, где производят еду!
90% менеджеров помрут, поскорбим и дальше будем жить...
А 90% колхозников помрут и мы все от голода помрем!
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RUSSfan Час назад
А чего смеяться? Если большинство из этих персонажей, дальше областного центра ни чего не видели.
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Евгений Кондратьев Час назад
С каких пор жить в деревне- преступление или низость? Свинья ты автор и посты твои говно
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