20 доказательств того, что в провинциальной жизни есть некая изюминка

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Здесь другой стиль, другой подход к жизни - все проще, легче и честнее. Если хвастаться, то обычными вещами, без всяких этих ваших Дольче на Мальдивах, если говорить, так честно, если иметь, так крепко прижать и бежать. Шутка. Но все равно они милые, правда?
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