Россия использовала СВЧ-пушку

В Алтайском крае в процессе сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования сработала по назначению машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва», вооружённая СВЧ-пушкой.
«По легенде учения, на маршруте движения колонны диверсанты заложили около 20 дистанционно управляемых взрывных устройств. Данные мины планировалось привести в действие, однако они попали в поле зрения излучателей машины разминирования», — сообщили в Минобороны России.
Агрегаты мобильного ракетного комплекса «Ярс», для уничтожения которых, по условиям учений и предназначались замаскированные взрывные устройства, в это время находились на удалении , вне зоны поражающих факторов взрыва.большом расстоянии от места взрыва. МДР сумела обезвредить все без исключения взрывные устройства, причём не только на обочине и замёрзшей грунтовке, но и на расстоянии 50 метров от дороги.
«Листва» используется для обнаружения минно-взрывных устройств (МВУ) с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, снабжённых при изготовлении электронными компонентами.
Обнаружение МВУ осуществляется с помощью индукционного широкозахватного поискового модуля.
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Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитными импульсами, создаваемым электромагнитным комплексом в результате чего сгорают полупроводники и устройство либо навсегда засыпает, либо инициирует самоподрыв.
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Два месяца назад стало известно, что машину разминирования модифицируют. В ходе модернизации машина должна получить новую СВЧ-установку с увеличенной импульсной мощностью, что позволит значительно увеличить дальность уничтожения взрывных устройств. Кроме того, "Листва" получит новые системы управления и освещения обстановки.
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Семен Семенченко в 2014ом с рядовым Панасом 10штук таких в полон взяли.
Но батарейки сели)))
В ролике об этом ни слова!