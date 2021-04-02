Россия использовала СВЧ-пушку

Агрегаты мобильного ракетного комплекса «Ярс», для уничтожения которых, по условиям учений и предназначались замаскированные взрывные устройства, в это время находились на удалении , вне зоны поражающих факторов взрыва.большом расстоянии от места взрыва. МДР сумела обезвредить все без исключения взрывные устройства, причём не только на обочине и замёрзшей грунтовке, но и на расстоянии 50 метров от дороги.