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Россия использовала СВЧ-пушку

Россия использовала СВЧ-пушку (3 фото + 2 видео)

Автор:
02 апреля 2021 23:54
Сообщество : Военное
Метки: Россия   видео   листва   пушка   свч   учения   ярс   
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В Алтайском крае в процессе сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования сработала по назначению машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва», вооружённая СВЧ-пушкой.

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Метки: Россия   видео   листва   пушка   свч   учения   ярс   
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11  комментариев
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41k
doker 2 часа назад
Многопрофильный инструмент. Можно сбивать беспилотники и поджаривать демонстрантов. Главное, "батарейки" хорошие купить.
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36k
Андрей doker Час назад
Зачем на демонстрантов такое тратить? Достаточно подождать пока кураторы перестанут платить деньги и все сразу разбегутся по домам. Как в Хабаровске.
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607
Колючий 7 минут назад
Сдается мне, что это точно такое же фуфло, как робот Федор, Армата и пакфа.
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5k
Андрей Крылов 44 минуты назад
Всего лишь очень большая "микроволновка". Ни чего особо нового. Но поджарить и разогреть можно не блюдо, а сразу целую толпу разных всяких. Почему нет? Тоже метод. Один из многих. по защите особо охраняемых объектов.
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16k
Сталкер Час назад
Красивая машинка. И название такое романтическое – "Листва".
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46k
Albert GER Час назад
Фигня.
Семен Семенченко в 2014ом с рядовым Панасом 10штук таких в полон взяли.
Но батарейки сели)))
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18k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Ниииичего себе! Вы видели! СВЧ-пушккааа ребяяят, офигеееть) (с) Kreosan
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7k
Andrei 2 часа назад
Всё это замечательно, но когда исполнение своих служебных обязанностей стало чем-то экстраординарным?
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46k
Albert GER Andrei Час назад
Так , но почему экстраординарным?
В ролике об этом ни слова!
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