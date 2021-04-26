FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Военное 1952 поста • 753 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Военное 
Индонезийскую субмарину обнаружили расколотой на три части

Индонезийскую субмарину обнаружили расколотой на три части (7 фото + 1 видео)

Автор:
26 апреля 2021 12:19
Сообщество : Военное
Метки: KRI Nanggala 402   видео   гибель   индонезия   подлодка   поиски   учения   
2050
7
1

Подводную лодку нашли рядом с островом Бали на глубине свыше 800 метров.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: KRI Nanggala 402   видео   гибель   индонезия   подлодка   поиски   учения   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Борис Карабанов 42 минуты назад
Петров Баширову:
- Да, с архитектурой на Бали, конечно, бедновато, но море - класс!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Скальпы Гуронов Борис Карабанов 19 минут назад
Советский Союз в конце 60-х поддерживал Индонезию в конфликте с Нидерландами за западную Гвинею (Западный Эриан) оружием, советниками и непосредственно вооруженной поддержкой, да и сейчас наше оружие они покупают и отношения с ними нормальные. Так что не было там Петрова с Бошировым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
TirAn 18 минут назад
расследование не завершено, .... моряки не виноваты
Странные заявления однако.
Причин может быть всего три
1. Техническая
2. Человеческий фактор
3. воздействие внещних сил
Хуже всего их сочетание, когда случается авария по техпричине, потом не правильные действия л/с, а дальше или затопление во время шторма или провал на запредельную глубину
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
449
Игорь Меншиков Полчаса назад
Ее давно было на металлалом пустить, а они еще на ней ходили(((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Петрович 46 минут назад
Погибли мгновенно, не то, что Курск, где умирали медленно и мучительно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Одна поездка из жизни необычного таксиста Одна поездка из жизни необычного таксиста Рыбак в Индонезии поймал акулу с человеческим лицом Рыбак в Индонезии поймал акулу с человеческим лицом В Индонезии открыли памятник Юрию Гагарину В Индонезии открыли памятник Юрию Гагарину Американцы продемонстрировали "удар возмездия" по предполагаемому противнику Американцы продемонстрировали "удар возмездия" по предполагаемому противнику Гибель бразильского мотогонщика попала на видео Гибель бразильского мотогонщика попала на видео Обезьяна помогла индонезийке постирать белье Обезьяна помогла индонезийке постирать белье
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

334214



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
МОК запретил спортсменам на Олимпиаде преклонять колено в поддержку BLM
2
104
МОК запретил спортсменам на Олимпиаде преклонять колено в поддержку BLM
В аду есть отдельный котел для фотографирующих монитор: улетные коменты и диалоги от юмористов Сети
4
43
В аду есть отдельный котел для фотографирующих монитор: улетные коменты и диалоги от...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Копию одного из самых знаменитых Bentley выставили на продажу
0
0
Копию одного из самых знаменитых Bentley выставили на продажу
Mercedes-Benz E-Class модифицировали до неузнаваемости и хотят продать
1
21
Mercedes-Benz E-Class модифицировали до неузнаваемости и хотят продать
Как перенести WhatsApp с Android на iPhone
Как перенести WhatsApp с Android на iPhone
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#Россия#картинки#фотографии#сша#познавательно#знаменитости#города#забавно
#фото#интересно#смех#смешно#приколы#факты#Фотографии.#красиво#Россия .#комментарии
#прикол#СССР#животные#люди#в мире#прикольные#природа#пейзажи#страна#новости

На что жалуетесь?

Вернуться