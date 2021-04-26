Индонезийскую субмарину обнаружили расколотой на три части

Подводную лодку нашли рядом с островом Бали на глубине свыше 800 метров.
Вчера окончательно стала известна судьба индонезийской дизельной подлодки KRI Nanggala 402. Субмарина перестала выходить на связь рано утром в среду во время участия в торпедных учениях. И если до субботы была надежда, что хоть кто-то из экипажа мог уцелеть, то в воскресенье эти шансы свелись к нулю.
Подводную лодку, расколотую на три части, обнаружили на дне моря неподалеку от острова Бали. Все 53 члена экипажа признаны погибшими. Однако тела моряков из субмарины еще не подняли на поверхность.
В районе гибели подлодки сначала обнаружили молитвенный коврик, спасательный жилет и бутылку со смазкой для перископа
«С глубокой грустью могу сказать, что все 53 человека погибли. Мы получили подводные снимки, которые подтверждены как части подводной лодки, в том числе ее задний вертикальный руль, якоря, внешний корпус давления, рельефный руль для пикирования и другие части корабля», - заявил министр обороны Идонезии Хади Тджахджанто.
Подводная лодка находилась на глубине более 800 метров
Еще в субботу спасательные службы предположили, что подводная лодка могла треснуть под давлением воды. На снимке с самолета видны следы топлива:
Начальник штаба ВМФ Индонезии Юдо Маргоно подчеркнул, что моряки в аварии не виноваты.
KRI Nanggala разделен на три части: корпус корабля, корма и основные части разделены, а основная часть обнаружена с трещинами
Причины аварии пока не озвучили, идет расследование.
Nanggala была построена в Германии в 1977 году. В 2012-ом подлодку модернизировали в Южной Корее. До трагедии с субмариной у Индонезии было 5 подводных лодок: две Type 209 немецкого производства, включая Nanggala, и три более новых южнокорейских судна.
Источник:
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- Да, с архитектурой на Бали, конечно, бедновато, но море - класс!
Странные заявления однако.
Причин может быть всего три
1. Техническая
2. Человеческий фактор
3. воздействие внещних сил
Хуже всего их сочетание, когда случается авария по техпричине, потом не правильные действия л/с, а дальше или затопление во время шторма или провал на запредельную глубину