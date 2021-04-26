Индонезийскую субмарину обнаружили расколотой на три части

Вчера окончательно стала известна судьба индонезийской дизельной подлодки KRI Nanggala 402. Субмарина перестала выходить на связь рано утром в среду во время участия в торпедных учениях. И если до субботы была надежда, что хоть кто-то из экипажа мог уцелеть, то в воскресенье эти шансы свелись к нулю.