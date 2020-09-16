При взлете с авианосца у американского F-18 отвалился топливный бак

И так как это была не усовершенствованная версия палубного F-18 Hornet, то бюджет ВМС США пострадал не сильно - стоимость подвесного бака всего несколько тысяч долларов. У модернизированного же Super Hornet для экономии места на оружейных подвесках на носовой оконечности топливного бака будет установлена ИК-система поиска целей. Вот тогда потеря бака станет проблемой, ведь его стоимость по сравнению с устаревшим вариантом взлетит на несколько порядков.