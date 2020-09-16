При взлете с авианосца у американского F-18 отвалился топливный бак

Никто не пострадал, а самолет улетел, но обещал быстро вернуться.
Во время взлета с авианосца палубный истребитель ВМС США F/A-18E "потерял" топливный бак.
В ролике, опубликованном в TikTok, видно как массивная емкость с керосином отделилась от фюзеляжа в тот момент, как истребитель покинул палубу. Тем не менее самолет успешно взлетел. А вот бак приземлился неудачно - полторы тонны авиационного керосина вылилось в океан.
The Drive пишет, что можно долго гадать, почему у самолета отвалился бак. Возможно, причиной сброса послужило механическое повреждение, вызванное сильными перегрузками из-за палубной катапульты.За сто метров она разгоняет 25-тонные истребители до 210 км/ч - и перегрузка 4g самое малое, что может воздействовать на самолет и подвешенное к нему оборудование в этот момент.
Другой причиной издание называет возможный сбой бортовой электроники, подавшей команду на сброс бака. Также вполне возможно, что это был намеренный сброс при аварийной ситуации.
И так как это была не усовершенствованная версия палубного F-18 Hornet, то бюджет ВМС США пострадал не сильно - стоимость подвесного бака всего несколько тысяч долларов. У модернизированного же Super Hornet для экономии места на оружейных подвесках на носовой оконечности топливного бака будет установлена ИК-система поиска целей. Вот тогда потеря бака станет проблемой, ведь его стоимость по сравнению с устаревшим вариантом взлетит на несколько порядков.
Источник:
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Вполне логичная система.
Нужно далеко/долго лететь - вешаешь допбак.
Не нужно, не вешаешь.
Вдруг "резко нужно в бой", сбрасываешь, и он не мешает.
или то другое, понимать надо?