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При взлете с авианосца у американского F-18 отвалился топливный бак

При взлете с авианосца у американского F-18 отвалился топливный бак (3 фото)

Автор:
16 сентября 2020 15:12
Сообщество : Военное
Метки: f-18   авианосец   бак   видео   вмс сша   потеря   
2180
3

Никто не пострадал, а самолет улетел, но обещал быстро вернуться.

Источник:

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Метки: f-18   авианосец   бак   видео   вмс сша   потеря   
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29  комментариев
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15k
SolomonA 2 часа назад
Судя по тому, как бак упал и как плавал - он пустой.
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5k
KOSTELLO 20 минут назад
Торпедоносец произвел запуск торпеды по условному противнику
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3k
Vadim 42 минуты назад
В принципе эти допбаки возможно сбрасывать в полёте. Может замкнуло что-то и прошел сброс, может нажал что-то или вообще так и было задумано, что-то проверяли/отрабатывали.
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137k
☭Cheкаво☭ Час назад
Как-будто личинку отложил, 21 век подвесной бак, этого барана наверно вообще нормально видно на радаре.
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17k
turyst ☭Cheкаво☭ 52 минуты назад
А чем вас, в 21-м веке, подвесные баки не устраивают?!

Вполне логичная система.
Нужно далеко/долго лететь - вешаешь допбак.
Не нужно, не вешаешь.
Вдруг "резко нужно в бой", сбрасываешь, и он не мешает.
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2k
NIS ☭Cheкаво☭ 46 минут назад
Радары - это в прошлом 20 веке ! В 21 - всё хорошо видно с мкс !!
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17k
BillyBonzz Час назад
Вообще-то эти дополнительные баки у истребителя и предназначены для их отстрела после того как они опустеют, тут просто что то случилось с электроникой или сам пилот по ошибке отстрелил бак. Ничего такого ах экстраординарного не произошло.
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17k
BillyBonzz wilddewill 37 минут назад
у нас и похлеще дела были на Кузнецове, просто о них принято замалчивать))):
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17k
BillyBonzz Vallek Полчаса назад
под понятием "автоматически " я имел в виду что не двое техников под брюхом самолета корячатся их откручивают по мере надобности.
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10k
wilddewill BillyBonzz Полчаса назад
Такого добра у всех хватает. Авианосец ошибок не прощает.
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4k
Vallek BillyBonzz Полчаса назад
Пилот может "отстрелить" и полные баки.
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17k
BillyBonzz Vallek 9 минут назад
естессно, если аварийная посадка, то с полными баками садиться нельзя, стойки обломает, поэтому и сбрасывают баки и сливают топливо из кессонов которые в крыльях
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43k
Albert GER 2 часа назад
гринпис уже выслал шестой нападающий экологический флот?
или то другое, понимать надо?
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86k
сапер Водичка 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Nikolay 2 часа назад
Каптерщик с авианосца с коллегой на подводной лодки придумали как авиационное топливо тоннами тырить
Ссылка www.youtube.com
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24k
Acu900 2 часа назад
Что значит неудачно? Еще как удачно, а если бы полторы тонны авиационного керасина упали бы кому нибудь на голову (или на какой нибудь корабль)? Вот тогда это это и была бы неудача, а так, очень даже повезло что никто не пострадал (кроме рыбок конечно, но ими уже гринписты занимаются)
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1k
SSD 2 часа назад
Чет как то падазрительно... А зачем ему тогда топливный бак, если он и без него нормуль летает? )))
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60k
HundeBeißer2 SSD 2 часа назад
Это дополнительный навесной бак..
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7k
Андрей Иванов HundeBeißer2 2 часа назад
...запасная канистра.
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60k
HundeBeißer2 Андрей Иванов 2 часа назад
Как-то так...
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