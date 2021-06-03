Американские солдаты по ошибке захватили завод в Болгарии

К счастью, это были учения и никто не пострадал. Но американцы совершили очень странный маневр, перепутав тренировочную зону с действующим предприятием.
Американские военнослужащие во время учений в Болгарии вляпались в скандал. Бравые коммандос из 173-й воздушно-десантной бригады зачем-то перепрыгнули забор военного аэродрома и ворвались с оружием наперевес в находившийся неподалеку цех по производству оливкового масла. Наставив дула автоматов на испуганных работяг, приказали им не двигаться и обыскали помещение. Но вояки довольно быстро поняли, что облажались - извинились и поспешно покинули территорию завода.
Позже они объяснили, что посчитали строения частью тренировочной зоны, но не рассказали, зачем перелезли через забор аэродрома, где проходили учения. Хозяин цеха Марин Димитров, в свою очередь, назвал произошедшее унизительным и подал на американцев в суд.
«Для меня это серьезное оскорбление. Как будто я террорист какой-то», - сказал журналистам Димитров.
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Президент Болгарии Румен Радев также остался недоволен действиями военнослужащих США, заявив, что «недопустимо, чтобы жизнь болгарских граждан подвергалась опасности из-за военных формирований, будь то болгарских или принадлежащих иностранной армии. Учения с нашими союзниками на территории Болгарии должны способствовать укреплению безопасности и доверия, а не порождать напряжённость».
Позднее министр обороны Болгарии Георги Панайотов извинился за действия американцев, назвав их «явным недоразумением». Военное ведомство вместе с американской стороной пообещало возместить материальный ущерб предприятию.
При этом представитель армии США сообщил, что никого из солдат, ворвавшихся в цех, не наказали. Сейчас этот неприятный инцидент расследуется, чтобы определить источник ошибки и убедиться, что тренировочные зоны четко обозначены для будущих учений.
"Захват" завода произошел 29 мая в Пловдивской области неподалеку от аэродрома Чешнегирово. В учениях под названием Swift Response 21 принимали участие более 7 тысяч солдат из 10 стран НАТО. Цель учений - тренировка мобилизации наземных войск в случае чрезвычайной ситуации.
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Серьёзно? Из металлолома?