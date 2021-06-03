Американские солдаты по ошибке захватили завод в Болгарии

Американские военнослужащие во время учений в Болгарии вляпались в скандал. Бравые коммандос из 173-й воздушно-десантной бригады зачем-то перепрыгнули забор военного аэродрома и ворвались с оружием наперевес в находившийся неподалеку цех по производству оливкового масла. Наставив дула автоматов на испуганных работяг, приказали им не двигаться и обыскали помещение. Но вояки довольно быстро поняли, что облажались - извинились и поспешно покинули территорию завода.





Позже они объяснили, что посчитали строения частью тренировочной зоны, но не рассказали, зачем перелезли через забор аэродрома, где проходили учения. Хозяин цеха Марин Димитров, в свою очередь, назвал произошедшее унизительным и подал на американцев в суд.





«Для меня это серьезное оскорбление. Как будто я террорист какой-то», - сказал журналистам Димитров.