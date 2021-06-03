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Американские солдаты по ошибке захватили завод в Болгарии

Американские солдаты по ошибке захватили завод в Болгарии (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 июня 2021 14:55
Сообщество : Военное
Метки: болгария   видео   захват   недоразумение   солдаты   сша   учения   штурм   
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К счастью, это были учения и никто не пострадал. Но американцы совершили очень странный маневр, перепутав тренировочную зону с действующим предприятием.

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Метки: болгария   видео   захват   недоразумение   солдаты   сша   учения   штурм   
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17  комментариев
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50
TORNADO 56 минут назад
творческий подход....х.у.л.и им тот забор. вся страна для них тренировочный лагерь.
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5k
Pravednik84 6 минут назад
Ну как это ни странно, но самих солдат наказывать не за что, а вот командный состав (начиная от лейтенантов) как следует проверить и виновных поиметь во все дыхательные и пихательные.
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95
Liberman 7 минут назад
а так же Ирак....и Хохляндию
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17k
nobody® 23 минуты назад
нехер было их в страну пускать
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3k
мемфрид 24 минуты назад
Вэлкам ту нато епта
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888
Гарик 48 минут назад
Ну что тут скажешь, нужно правильно выбирать союзников.
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202k
Барон Мюнхгаузен Час назад
цех по производству оливкового масла???
Серьёзно? Из металлолома?
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2k
aleks Час назад
Эка невидаль, хозяин в курятник зашел, что сразу раскукарекались, паситесь дальше, пока позволено.
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−48
vova old Час назад
лучшая реклама для оливкового масла! за ним даже Спецназ из Америки посылают
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10k
Сибирячка Час назад
Хорошо, что болгары исторически не вояки и бесхребетники, а то вот бы, к примеру наши, взяли их мерикосов в плен, и попрятали бы их в складах. Вот это был бы номер. А что ошиблись вояки: то по Станиславскому "не верю!". Просто показали, кто здесь хозяин.
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52
MC Час назад
Если бы на Украине произошло такое, каклы бы кипятком ссались от счастья!
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1k
Андрей Еделькин Час назад
Подумаешь болгары,вот если бы наоборот.
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5k
ваня панкин Час назад
пиндосник, куле вы забыли там в болгарии?!!
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11k
Artem 2 часа назад
"Ю ин зе арми нау!!! блеать!" )))
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416
Glassy 2 часа назад
Среди них были наши двое?
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15k
Владимир Владимирович 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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