15 фотографий из Испании, которые демонстрируют интересные особенности страны

В Испании, как и в любой другой стране мира, есть собственные культурные особенности, традиции и правила, известные местным жителям. На родине паэльи, корриды, кастаньет и фламенко принято отдыхать во время обеда и закрывать свои магазины, громко и эмоционально говорить, а также глотать виноград в новогоднюю ночь. Данные фотографии показывают, каково это жить в этом живописном месте.