15 фотографий из Испании, которые демонстрируют интересные особенности страны

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Испания — страна с богатой культурой и историей, которая привлекает к себе туристов со всего мира. Фотографии ниже демонстрируют интересные и уникальные особенности этого места.
В Испании, как и в любой другой стране мира, есть собственные культурные особенности, традиции и правила, известные местным жителям. На родине паэльи, корриды, кастаньет и фламенко принято отдыхать во время обеда и закрывать свои магазины, громко и эмоционально говорить, а также глотать виноград в новогоднюю ночь. Данные фотографии показывают, каково это жить в этом живописном месте.
Борьба с жарой: испанские художники украсили торговый район Малаги красочным вязанным навесом
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Храм Святого Семейства — церковь в Барселоне, в районе Эшампле, строящаяся с 1882 года
Её строят уже 138 лет и должны закончить в 2026 году.
Рядом с собором в Мурсии, Испания, есть 3D-модель, чтобы незрячие люди могли её потрогать и понять, как выглядит собор
Атлантический музей под водой, расположенный на территории биосферного заповедника на Лансароте, Испания
«Это кабинет моего дантиста с дверкой для мыши»
В испаноязычных странах Зубная фея — это мышь.
В испанском городе Кордоба ежегодно проходит фестиваль внутренних двориков, балконов и террас
Каждый год в мае жители открывают свои патио для публики, чтобы показать празднично украшенные дворики.
В Испании есть ресторан под названием El Diablo, где повара готовят еду над действующим вулканом
Источник:
АНТИФИШКИ
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