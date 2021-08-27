Советские бульонные кубики: история появления и интересные факты

Собственно, это не было прямо таки ноу-хау. С подобной задачей люди сталкивались и прежде, решая её тем или иным способом.

Так, например, монголы варили мясо с костями, затем бульон высушивали и получали порошок, который потом в походе снова превращали в бульон.

А в конце 19 века швейцарский предприниматель Юлиус Магги изобрёл бульонные кубики, назвав их своим именем. Они состояли из растительных жиров, крахмала и усилителей вкуса. Предназначались для самых бедных слоёв населения, которые не могли себе позволить нормальную еду. Они экспортировались даже в Российскую империю, но особой популярности не достигли - всё-таки гадость это была редкостная уже тогда!