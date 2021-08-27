Советские бульонные кубики: история появления и интересные факты

В 1936 году известный исследователь Арктики Иван Дмитриевич Папанин готовился к очередной экспедиции, в которой ему с тремя коллегами-учёными предстояло 9 месяцев жить и работать на дрейфующей льдине.
Встал вопрос о провианте, который должен был:
- быть компактным и лёгким;
- сытным и питательным - содержать все необходимые витамины;
- не испортиться за время экспедиции.
С такой задачей Иван Дмитриевич обратился к директору института питания СССР. Задача эта была сложной, но через полгода сотрудники института представили полярникам своё изобретение - советский... бульонный кубик!
Собственно, это не было прямо таки ноу-хау. С подобной задачей люди сталкивались и прежде, решая её тем или иным способом.
Так, например, монголы варили мясо с костями, затем бульон высушивали и получали порошок, который потом в походе снова превращали в бульон.
А в конце 19 века швейцарский предприниматель Юлиус Магги изобрёл бульонные кубики, назвав их своим именем. Они состояли из растительных жиров, крахмала и усилителей вкуса. Предназначались для самых бедных слоёв населения, которые не могли себе позволить нормальную еду. Они экспортировались даже в Российскую империю, но особой популярности не достигли - всё-таки гадость это была редкостная уже тогда!
Советские учёные подошли к вопросу более основательно. Они взяли за основу мясо и крахмал, добавив туда сушёные овощи, сахар, мускатный орех и прочие специи. Полученную массу прессовали в кубики по 4 г каждый и заворачивали в фольгу.
Получился отличный продукт! Конечно, уступающий по питательным свойствам мясному бульону, но вполне решающий поставленную задачу!
Экспедиция Папанина прошла успешно. А впоследствии кубики стали производить более массово. Они пользовались успехом у геологов, полярников, туристов.
К сожалению, сегодня бульонные кубики являются синонимом низкокачественной и дешёвой еды (спасибо Юлиусу Магги за это). Но следует помнить, что так было не всегда! Возможно, современный тренд на здоровое питание поможет вернуть на полки магазинов натуральные и полезные кубики!
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