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В Зиме две обманутых жены раздели, остригли и оросили зелёнкой малолетнюю разлучницу

В Зиме две обманутых жены раздели, остригли и оросили зелёнкой малолетнюю разлучницу (4 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2021 03:26
Сообщество : Криминал
Метки: Иркутск   Россия   видео   жены   зима   ревность   следствие   соцсети   
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Две женщины из ревности жестоко расправились с 17-летней девушкой.

В городе Зима Иркутской области правоохранители задержали двух хранительниц домашнего очага, которые из ревности раздели, избили и облили зелёнкой 17-летнюю девушку.


Жёны, покусившихся на клубничку мужей, сняли самосуд над несовершеннолетней "соперницей" на видео, а затем выложили сей блокбастер в сети.


Как сообщают на сайте REN.TV, женщины 30 и 33 лет настигли "разлучницу" у входа в магазин..

Они обвинили её в романтических отношениях с их супругами. Судя по диалогу, участницы конфликта отлично знали друг друга, словно члены большой, но не дружной семьи.

Женщины от угроз сопернице, быстро перешли к делу. Любительница парней "постарше" попыталась вырваться, но судьи были бдительны, безжалостны и суровы: её вытряхнули из одежды, облили зелёнкой и обкорнали волосы.

На Руси искони повелось принимать сторону слабого, посему интернет-пользователи, предсказуемо возмутились экзекуцией и вступились за пострадавшую. Мать девушки обратилась в полицию с заявлением на ревнивиц. Сейчас СК просматривает видеоролик на предмет наличия состава преступления, женщинам грозит уголовная ответственность. В худшем случае - срок, на который для них будет небо в клеточку, друзья в полосочку, а молодке, приглядывая за их мужьями, придётся отдуваться за двоих.

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Метки: Иркутск   Россия   видео   жены   зима   ревность   следствие   соцсети   
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19  комментариев
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6k
BenderRodriguez 2 часа назад
Какая глупость - наказывать любовников/любовниц! Проблема не в них, а в мужьях/жёнах.
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1k
Карагандинская Полиграфия 13 минут назад
Бабы дуры. Ну отомстили обидчице. Ну снимать зачем и выкладывать?
По факту действия-то уголовного кодекса - даже средний юрист им такие статьи подведет - разбойное нападение группой по предварительному сговору с применение холодного оружия (ножницы) на несовершеннолетнюю. Изготовление и распространение порно с несовершеннолетней. Для полноты картины осталось сообщить что их мужья с девчонкой встречаются больше года...
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8k
Cornho Полчаса назад
"17-летняя разлучница"
Ржунимагу. Они там в дочки-матери играют что ли?
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−6
Александр Поляков Час назад
быдло. сибирские обезьяны
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952
閃光 Час назад
"ими оказались женщины"
Ссылка www.youtube.com
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2k
Эдуардо Час назад
Мда, не удивительно, что от таких базарных баб муж ушел.
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 2 часа назад
Видимо, Зима - это очень маленький город....
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679
Олег Шишкин 2 часа назад
Следить нужно за своей внешкой, а не молодых бить. Две страшные бабы, как они вообще замуж вышли. А мужчина хочет молодую симпатичную женщину, а не вот этих коров. Мужчина тоже человек. Надеюсь, этих двух дур посадят.
Хотелось бы легализацию проституции. Чтобы мужчины не мучали себя браками. Сейчас годных женщин нет, или быстро станут жирными, или нищебродки. Наверное, лучше жить для себя, и ходить к молодым проституткам.
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3k
Rubiroid_47 2 часа назад
Еб*анутые бабищи...
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12k
Erorist 2 часа назад
Живут же люди... Как-то 17-летних любовниц привлекают... да ещё и жёны есть. А вообще, им экзекуцию над мужьями надо проводить было, а не над этой пигалицей. Да и если она с обоими мужьями кувыркалась, то какая же она разлучница? Вряд ли они планировали на ней жениться.
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