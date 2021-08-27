В Зиме две обманутых жены раздели, остригли и оросили зелёнкой малолетнюю разлучницу

Две женщины из ревности жестоко расправились с 17-летней девушкой.
В городе Зима Иркутской области правоохранители задержали двух хранительниц домашнего очага, которые из ревности раздели, избили и облили зелёнкой 17-летнюю девушку.
Жёны, покусившихся на клубничку мужей, сняли самосуд над несовершеннолетней "соперницей" на видео, а затем выложили сей блокбастер в сети.
Как сообщают на сайте REN.TV, женщины 30 и 33 лет настигли "разлучницу" у входа в магазин..
Они обвинили её в романтических отношениях с их супругами. Судя по диалогу, участницы конфликта отлично знали друг друга, словно члены большой, но не дружной семьи.
Женщины от угроз сопернице, быстро перешли к делу. Любительница парней "постарше" попыталась вырваться, но судьи были бдительны, безжалостны и суровы: её вытряхнули из одежды, облили зелёнкой и обкорнали волосы.
На Руси искони повелось принимать сторону слабого, посему интернет-пользователи, предсказуемо возмутились экзекуцией и вступились за пострадавшую. Мать девушки обратилась в полицию с заявлением на ревнивиц. Сейчас СК просматривает видеоролик на предмет наличия состава преступления, женщинам грозит уголовная ответственность. В худшем случае - срок, на который для них будет небо в клеточку, друзья в полосочку, а молодке, приглядывая за их мужьями, придётся отдуваться за двоих.
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По факту действия-то уголовного кодекса - даже средний юрист им такие статьи подведет - разбойное нападение группой по предварительному сговору с применение холодного оружия (ножницы) на несовершеннолетнюю. Изготовление и распространение порно с несовершеннолетней. Для полноты картины осталось сообщить что их мужья с девчонкой встречаются больше года...
Живут как в большой общаге, каждый пук известен. Кто что ест, кто что пьет, кто с кем спит.
Хотелось бы легализацию проституции. Чтобы мужчины не мучали себя браками. Сейчас годных женщин нет, или быстро станут жирными, или нищебродки. Наверное, лучше жить для себя, и ходить к молодым проституткам.