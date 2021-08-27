В Зиме две обманутых жены раздели, остригли и оросили зелёнкой малолетнюю разлучницу

Как сообщают на сайте REN.TV, женщины 30 и 33 лет настигли "разлучницу" у входа в магазин..

Они обвинили её в романтических отношениях с их супругами. Судя по диалогу, участницы конфликта отлично знали друг друга, словно члены большой, но не дружной семьи.