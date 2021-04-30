Кладоискатели планируют найти сокровища Гитлера

Охотники за сокровищами планируют отыскать 48 ящиков с нацистским золотом стоимостью более $500 миллионов долларов во дворце, где во время Второй мировой войны функционировал публичный дом для эсэсовских офицеров. Они планируют начать раскопки уже через неделю и надеются, что в результате обнаружат 10 тонн золота и другие ценности вместе с другими ценностями на территории особняка XVIII века в деревне Минковске на юге Польши. Как утверждается, золото было спрятано по приказу главы СС Генриха Гиммлера в конце Второй мировой войны для создания будущего Четвертого рейха.