Кладоискатели планируют найти сокровища Гитлера

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Охотники за сокровищами планируют найти 10 тонн золота, спрятанных нацистами в особняке XVIII века в польской деревне Минковске. Они утверждают, что точно установили местонахождение нацистского клада по тайным дневникам эсэсовских офицеров, и уверены в успехе.
Охотники за сокровищами планируют отыскать 48 ящиков с нацистским золотом стоимостью более $500 миллионов долларов во дворце, где во время Второй мировой войны функционировал публичный дом для эсэсовских офицеров. Они планируют начать раскопки уже через неделю и надеются, что в результате обнаружат 10 тонн золота и другие ценности вместе с другими ценностями на территории особняка XVIII века в деревне Минковске на юге Польши. Как утверждается, золото было спрятано по приказу главы СС Генриха Гиммлера в конце Второй мировой войны для создания будущего Четвертого рейха.
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Считается, что в клад включено так называемое "золото Бреслау", которое пропало из штаб-квартиры полиции в польском Вроцлаве. Кроме того, утверждают кладоискатели, в кладе добжны присутствовать драгоценности состоятельных немцев, живших в этих районах, - многие из них передавали свои сокровища СС в надежде сохранить их от наступающей Красной армии. Местинахождение клада было обнаружено кладоискателями при изучении секретных документов - дневника эсэсовского офицера и карты, которую они получили от родствеников офицеров, служивших когда-то в старинном особняке.
Этот же дневник, который, как считается, писал высокопоставленный эсэсовский офицер под псевдонимом Михаэлис, в прошлом году раскрыл перед кладоискателями тайну еще одного клада нацистов, закопанного в том же регионе: там, как они считают, 28 тонн золота закопаны на дне колодца. Но кладоискатели решили начать с места, где сокровище более доступно, - с особняка в Минковске.
В числе изученных документов есть письмо старшего офицера СС по имени фон Штайн одной из девушек, которая работала во дворце в Минковске и впоследствии стали его любовницей. Офицер пишет: «Дорогая Инге, я исполню свое задание по воле божьей. Некоторые перевозки прошли успешно. Оставшиеся 48 тяжелых сундуков Рейхсбанка и все семейные сундуки я доверяю вам. Только вы знаете, где они находятся. Да поможет Бог и вам, и мне выполнить задачу».
На страницах дневника, написанных карандашом, указано 11 мест в Нижней Силезии, которые до и во время войны были территорией Германии. Запись от 12 марта 1945 года, касающаяся сокровищ вособняке в Минковске, гласит: «В оранжерее вырыта яма, которая станет безопасным укрытием для наших сундуков и контейнеров... 48 сундуков из Рейхсбанка, в хорошем состоянии, были спрятаны, очень хорошо засыпаны землей и «озеленены» еще живыми растениями. Провидение хранит нас".
По предположениям кладоискателей, клад был закопан Генрихом Гиммлером, чтобы сохранить деньги, которые в дальнейшем можно будет использовать для создания Четвертого рейха.
Роман Фурманьяк, глава фонда "Силезский мост", который руководит охотой за сокровищами, утверждает: "В укрытии клада в Минковске участвовали несколько человок. Одним из них был офицер по фамилии фон Штейн. Он жил в особняке, поскольку там оставалась его оюбовникца. Благодаря удобному расположеию, сюда часто наезжали высокопоставленные офицеры СС, поскольку здесь для них был организован бордель".
По словам Фурманьяка, Инге стала хранительницей, назначенной фон Штейном надзирать за сокровищами. "Она была влюблена в симпатичного офицера СС, - говорит Фон. - Он был для нее богом. Она думала, что останется там на год, может быть, на два, - и все будет кончено. Никто не верил, что этот регион окажется под контролем Советов".
"В 1945 году Инге была вынуждена два месяца прятаться в лесу от русских, - рассказывает Фурманьяк. - Но когда она вернулась, оказалось, что никто не потревожил сокровище. Если бы русские нашли клад, осталась бы дыра в земле. Мы видели такое в Польше много раз".
После войны регион стал частью советской Польши. Проживавшие в нем немцы уехали, и их место заняли поляки из Западной Украины.
Чтобы смешаться с новым населением, Инге изменила имя и внешность. Впоследствии она вышла замуж за местного жителя и оставалась хранительницей порученного ей сокровища вплоть до своей смерти 60 лет спустя.
Особняк в Минковске был построен в XVIII веке прусским генералом Фридрихом фон Зейдлицем. Он несколько раз менял владельцев. В разное время он служил местом расквартирования как польских, так и советских войск. Позднее здесь размещались государственные учреждения, детский сад и кинотеатр. Сейчас серьезно поврежденный временем особняк находится в частном владении. "Силезский мост" взял его в долгосрочную аренду.
В прошлом году фонд раскрыл местонахождение одного из 11 тайников, указанных в дневнике, - дворца в селе Розтока. "В дневнике сказано, что клад в Розтоке лежит на дне колодца, на глубине 64 метров, - говорит Фурманьяк. - Откопать его будет невероятно сложной задачей. Сейчас мы сосредоточимся на Минковске, потому что это будет проще".
"Восстановление утерянных произведений искусства и их возвращение законным владельцам может стать катализатором изменений, направленных на достижение единства, а не разделения в обществе, - добавил глава фонда. - Это мы считаем своей главной миссией". По словам Фурманьяка, у них уже есть планы на исследование следующей точки, которой они займутся сразу после Минковске". Как утверждает глава фонда, они работают по разрешению и в связке с экспертами Министерства культуры Польши.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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