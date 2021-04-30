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Кладоискатели планируют найти сокровища Гитлера

Кладоискатели планируют найти сокровища Гитлера (15 фото)

Автор:
30 апреля 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Польша   золото Гитлера   история   клад   сокровище   тайны   факты   черные копатели   
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15
Охотники за сокровищами планируют найти 10 тонн золота, спрятанных нацистами в особняке XVIII века в польской деревне Минковске. Они утверждают, что точно установили местонахождение нацистского клада по тайным дневникам эсэсовских офицеров, и уверены в успехе.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Польша   золото Гитлера   история   клад   сокровище   тайны   факты   черные копатели   
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8  комментариев
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13k
sssss3 Час назад
"Продам дневник и карту офицера СС" такой развод уже 75 лет, как освоили внуки Остапа Бендера
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1k
ralpharn Полчаса назад
Ой плохое это золото. Сколько на нем страданий и проклятий.
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2k
Mellivora 41 минуту назад
Плохо у пшеков с деньгами.Все золото Гитлера наплавленное из коронок евреев ищут....
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538
Васиссуалий Лоханкин 51 минуту назад
Годы четыре назад "находили поезд Гитлера с награбленным", в том числе и с янтарной комнатой. По факту ничего не обнаружили, но разговором было на месяц. Так и здесь по ходу.
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4
Vadim Unnamed Час назад
Это что за колодец в 64 метра ? В 17-18 веке не думаю что так глубоко копали, а когда срочно нужно спрятать награбленное, тоже не будешь копать такую яму. 64 метра это почти небоскреб в 32 этажа.
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19k
Слепой Пью 2 часа назад
Подляки ну как хохлы: рот раскрыли и мечтают, шоб вареники сами залетали, в сметану макаясь...
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3k
ezhik Слепой Пью Час назад
к чему злорадство, кацап? сокровища все хотели бы найти, а то что они вероятно в Польше, это воля случая. А вот если бы в статье говорилось, что сокровища вероятнее всего......ну скажем под Смоленском...какой бы высер ты оставил? :)
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749
GoInDown ezhik 3 минуты назад
А если бы нашли под Смоленском, то ваши протопатриоты сразу бы забыли про Бандеру и свастику, а вспомнили, как они в числе первых его тряпками ссаными гнали до самого Берлина, и что им тоже кусочек полагается пирога золотого.
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