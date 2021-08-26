В инете наткнулся на довольно интересный пост. В нем женщина, которая представилась психологом, на полном серьезе рассуждала, почему сорокалетнего мужчину, у которого нет своей машины и квартиры, ни в коем случае нельзя рассматривать как кандидатуру для брака. И подумалось вот что: а если сделать "зеркалку"?! У нас же всё-таки равноправие, за которое так рьяно топят современные женщины.
Итак, поехали:
1. Она - лентяйка. Да, такая женщина - лентяйка, которая живёт сегодняшним днём. Если мужчина смог заработать на квартиру и машину, то почему этого не смогла сделать женщина? Что, она хочет прийти на всё готовенькое?
Нет уж, так дела не делаются. Пусть сперва потратит несколько лет на заработок своего автомобиля и крова, а уж потом пытается выйти в невесты.
2. Она - инфантилка. Скорее всего, такая женщина относится к категории инфантилок, который живут легко и беззаботно. С такими каши не сваришь. Начнёшь встречаться - и по сути вместо адекватной и любящей женщины ты получишь ребёнка, которого нужно кормить в дорогих ресторанах и одевать в красивые шубки. Извините, но адекватному мужчине такого не надо.
3. Она - неудачница. Женщины любят сравнения, поэтому займусь тем же. Вот есть Катька, у которой есть небольшая сеть магазинов цветов. Есть Машка, которая добилась больших высот в карьере и стала востребованным специалистом. Всё они получают хорошие деньги. В чём тогда твоя проблема, одинокая сорокалетняя Наташа?
Извини, но если у тебя нет своего бизнеса, то о каких вообще отношениях может идти речь? Стыдно встречаться с неудачницей, которая не добилась никаких высот.
4. Нужна как минимум ровня. Женщина, которая по социальному статусу стоит нескольким ниже, в отношениях может быть как мила и покладиста, так и обладать невероятным самомнением. Такая русская рулетка, когда ты никогда не знаешь, какой будет по характеру эта дамочка.
Если у женщины есть квартира и машина, то её самооценка находится на адекватном уровне. Она знает, что не стоит подминать мужчину, но в то же время не даст себя прогнуть. Хороший баланс для отношений.
5. Она хочет сесть на шею. Да, сейчас полно дамочек, которые мечтают сесть мужчине на шею и наслаждаться жизнью. Зачем напрягаться, когда мужчина может обеспечить всеми материальными благами?
Здесь всего лишь отзеркаленая ситуация и ничего более. Каждый человек сам решит как поступать в каждом конкретном случае. Я сторонники того, чтобы отношения строились на любви и взаимоуважении.
Что скажете по поводу этой "зеркалки"?
Источник:
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Соответственно сорокалетняя женщина для брака не пригодна. Вообще. ( у неё уже не осталось здоровых яйцеклеток)
К сорока годам уже должно быть понимание, что хорошее дело "браком" не назовут.
Смотрю как оно в Германии, читаю как оно в России, походу в Германии больше адекватных.
А можно посмотреть "Женитьба Бальзаминова"...
Сколько копий за века сломано, но есть факт...