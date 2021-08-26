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Почему сорокалетнего мужчину, у которого нет своей машины и квартиры, ни в коем случае нельзя рассматривать как кандидатуру для брака

Почему сорокалетнего мужчину, у которого нет своей машины и квартиры, ни в коем случае нельзя рассматривать как кандидатуру для брака (3 фото)

Автор:
26 августа 2021 18:10
Метки: женщина   квартира   подходит   
1806
3

В инете наткнулся на довольно интересный пост. В нем женщина, которая представилась психологом, на полном серьезе рассуждала, почему сорокалетнего мужчину, у которого нет своей машины и квартиры, ни в коем случае нельзя рассматривать как кандидатуру для брака. И подумалось вот что: а если сделать "зеркалку"?! У нас же всё-таки равноправие, за которое так рьяно топят современные женщины.

Итак, поехали:


1. Она - лентяйка. Да, такая женщина - лентяйка, которая живёт сегодняшним днём. Если мужчина смог заработать на квартиру и машину, то почему этого не смогла сделать женщина? Что, она хочет прийти на всё готовенькое?


Нет уж, так дела не делаются. Пусть сперва потратит несколько лет на заработок своего автомобиля и крова, а уж потом пытается выйти в невесты.


2. Она - инфантилка. Скорее всего, такая женщина относится к категории инфантилок, который живут легко и беззаботно. С такими каши не сваришь. Начнёшь встречаться - и по сути вместо адекватной и любящей женщины ты получишь ребёнка, которого нужно кормить в дорогих ресторанах и одевать в красивые шубки. Извините, но адекватному мужчине такого не надо.


3. Она - неудачница. Женщины любят сравнения, поэтому займусь тем же. Вот есть Катька, у которой есть небольшая сеть магазинов цветов. Есть Машка, которая добилась больших высот в карьере и стала востребованным специалистом. Всё они получают хорошие деньги. В чём тогда твоя проблема, одинокая сорокалетняя Наташа?


Извини, но если у тебя нет своего бизнеса, то о каких вообще отношениях может идти речь? Стыдно встречаться с неудачницей, которая не добилась никаких высот.


4. Нужна как минимум ровня. Женщина, которая по социальному статусу стоит нескольким ниже, в отношениях может быть как мила и покладиста, так и обладать невероятным самомнением. Такая русская рулетка, когда ты никогда не знаешь, какой будет по характеру эта дамочка.


Если у женщины есть квартира и машина, то её самооценка находится на адекватном уровне. Она знает, что не стоит подминать мужчину, но в то же время не даст себя прогнуть. Хороший баланс для отношений.


5. Она хочет сесть на шею. Да, сейчас полно дамочек, которые мечтают сесть мужчине на шею и наслаждаться жизнью. Зачем напрягаться, когда мужчина может обеспечить всеми материальными благами?


×

Здесь всего лишь отзеркаленая ситуация и ничего более. Каждый человек сам решит как поступать в каждом конкретном случае. Я сторонники того, чтобы отношения строились на любви и взаимоуважении.


Что скажете по поводу этой "зеркалки"?


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Метки: женщина   квартира   подходит   
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9k
Касьян Пуздой 2 часа назад
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4k
B@r@bux 21 минуту назад
Тридцать лет уже прошло, а я до сих пор говорю жене, что женился на ней из-за её старостской стипендии.
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4k
livaneth Полчаса назад
Люди женятся, чтобы совместно привести на свет ребенка. Соответственно невеста должна быть молодой и здоровой, чтоб ребенка выносить и родить а мужчина состоятельным материально, чтобы семью обеспечивать, пока жена в декрете.
Соответственно сорокалетняя женщина для брака не пригодна. Вообще. ( у неё уже не осталось здоровых яйцеклеток)
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1k
azuver Час назад
Жениться нужно за день до смерти.Мысль и вырождение не моё. Сказал старый морской волк,командир подводной лодки на пенсии.
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1k
Sam Час назад
...нельзя рассматривать как кандидатуру для брака ...
К сорока годам уже должно быть понимание, что хорошее дело "браком" не назовут.
Смотрю как оно в Германии, читаю как оно в России, походу в Германии больше адекватных.
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35k
Геша Бородач 2 часа назад
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45k
doker 2 часа назад
И охота спорить... Пересмотрите "Москва слезам не верит", да и успокойтесь.
А можно посмотреть "Женитьба Бальзаминова"...
Сколько копий за века сломано, но есть факт...
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79
Orange Rabbit 2 часа назад
Такое кол-во постов на одну и ту же тему - уже приелось
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4k
Mixalych 3 часа назад
Т.е. в посте рассматривается меркантильная причина. А как же социально-комуникабельная? Сможет ли холостяк или старая дева жить с другим человеком? Терпеть чужие вещи не на привычном месте. Готовка и уборка не только для себя, но и для второй половинки. Покупка продовольствия с учетом, что ты не один. Стирка, посуда, просмотр тв, досуг и тд. По молодости люди инертны и гибки. С возрастом становятся заложниками своих привычек. И нарушать свой привычный уклад и менять образ жизни не каждый захочет. Тем более если до 40 человек не создал семью, то "этот жжжжж неспроста...", чтоб потом не удивляться, что "неправильные пчелы дают неправильный мед"
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90
RUSSfan 3 часа назад
За чем зеркалить? Хватает здесь постов на тему "Ищу мужчину, что бы на руках носил, цветы дарил. С меня писечка."
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5k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Хочешь хайпануть как на вчерашней теме про обиженного мужика?
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5k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Этапять!!!


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70
Олег Леонтьев 3 часа назад
Филька Ерёмин пост писал
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