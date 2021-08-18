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Странный интерьер квартиры в фильме «Экипаж»: чем главный герой удивлял своих женщин

Странный интерьер квартиры в фильме «Экипаж»: чем главный герой удивлял своих женщин (3 фото)

Автор:
18 августа 2021 09:27
Сообщество : Кино
Метки: интересно   интерьер   квартира   факты   фильм   фото   экипаж   
369
3

Леонид Филатов долго воспринимался зрительницами как ловелас и донжуан Игорь Скворцов. Его квартира в полной мере соответствует образу жизни молодого летчика.

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Метки: интересно   интерьер   квартира   факты   фильм   фото   экипаж   
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1  комментарий
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Опять зарплата. 17 минут назад
Главное чтобы добровольно ноги раздвигали.. У меня знакомый такой романтикой перетаскал половину педагогического училища..
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