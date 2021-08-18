Странный интерьер квартиры в фильме «Экипаж»: чем главный герой удивлял своих женщин

Леонид Филатов долго воспринимался зрительницами как ловелас и донжуан Игорь Скворцов. Его квартира в полной мере соответствует образу жизни молодого летчика.
Приводя домой очередную пассию, Игорь включает свето-музыкальную установку. Довольно примитивное устройство, по нынешним меркам, для 1979 года было необычным и суперсовременным.
Четыре мигающих лампочки - и эффект дискотеки обеспечен. Кроме того, в квартире летчика было устройство для просмотра слайдов... на потолке, который использовался в качестве экрана. Остроумно.
Интерьер квартиры выстраивали в съемочном павильоне, поэтому поисками вещей озадачивали всех реквизиторов. Большой аквариум взяли напрокат в зоомагазине. Кстати, для меня эта деталь не слишком правдоподобна.
Уход за таким аквариумом требует много времени, которого у занятого человека не слишком много. Одна чистка занимала 2-3 часа еженедельно. В 1980 еще не было таких очистных устройств, которые можно купить сегодня.
Одним из желанных и дефицитных товаров были фотообои. Когда их в конце квартала "выбрасывали" в магазине, хватали все, что под руку подвернется, уже не важно было, какой там рисунок.
У Скворцова на стене морской пейзаж. Одна из самых популярных тем для фотообоев.
Экзотические маски стали популярны как настенные украшения еще в 70-е. Появились артели, которые производили такой ширпотреб. По одной форме отливали из гипса множество одинаковых изделий.
Их продавали прямо на улице или на рынке - и чудовищный китч раскупали. Это было что-то новенькое, не надоевшее. У меня до сих пор хранится маска чертенка. Качество ужасное и художественной ценности никакой. Но тогда нам нравилось.
У Скворцова, учитывая его профессию, маска скорее всего настоящая. Но, возможно, сделана из того же гипса.
Одна из стен в квартире Скворцова занята сувенирами из-за границы. Вещицы из дальних стран привозили всегда. И на память о путешествиях, и для украшения квартиры. Это сейчас мы стараемся избавиться от «пылесборников».
А 50 лет назад ценилась каждая мелочь из-за рубежа. Мой дядя работал на сухогрузе и снабжал нас диковинками: то кокосовый орех привезет, то фигурку слона из черного дерева. Я запомнил веер из сандалового дерева. Дядя привез его из Индии, и запах сандала казался мне ароматом далекой тропической страны.
Почти все девушки, попавшие в холостяцкую квартиру Игоря Скворцова, были очарованы остроумным хозяином и необычной обстановкой. Все, кроме одной. Но это уже совсем другая история.
Друзья, какие предметы, вещи или явления из фильма "Экипаж" вам хорошо знакомы? Пишите, вспомним вместе легендарный фильм с прекрасными актерами.
Источник:
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