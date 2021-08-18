Странный интерьер квартиры в фильме «Экипаж»: чем главный герой удивлял своих женщин

Приводя домой очередную пассию, Игорь включает свето-музыкальную установку. Довольно примитивное устройство, по нынешним меркам, для 1979 года было необычным и суперсовременным.

Четыре мигающих лампочки - и эффект дискотеки обеспечен. Кроме того, в квартире летчика было устройство для просмотра слайдов... на потолке, который использовался в качестве экрана. Остроумно.





Интерьер квартиры выстраивали в съемочном павильоне, поэтому поисками вещей озадачивали всех реквизиторов. Большой аквариум взяли напрокат в зоомагазине. Кстати, для меня эта деталь не слишком правдоподобна.





Уход за таким аквариумом требует много времени, которого у занятого человека не слишком много. Одна чистка занимала 2-3 часа еженедельно. В 1980 еще не было таких очистных устройств, которые можно купить сегодня.