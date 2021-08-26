В Геленджике голый мужчина, нецензурно выражаясь, устроил забег и драку с полицейскими

Телеграм-канал Mash опубликовал видео из Геленджика, на котром пьяный голый мужчина бежал по центральной улице. На бегу он выкрикивал ругательства: "П*доры вы! П*доры!". Возможно, эти нелестные слова были адресованы полицейским и казакам, которые бежали следом.

Правоохранители догнали мужчину и попытались скрутить, но он не собирался так просто сдаваться. На кадрах видно, что нескольких правоохранителей злоумышленник даже ударил.