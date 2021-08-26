В Геленджике голый мужчина, нецензурно выражаясь, устроил забег и драку с полицейскими

По центральной улице курортного города пробежался голый мужчина, выкрикивая на бегу ругательства. Следом за ним бежали полицейские, чтобы остановить нарушителя, но мужчина пытался сопротивляться.
Телеграм-канал Mash опубликовал видео из Геленджика, на котром пьяный голый мужчина бежал по центральной улице. На бегу он выкрикивал ругательства: "П*доры вы! П*доры!". Возможно, эти нелестные слова были адресованы полицейским и казакам, которые бежали следом.
Правоохранители догнали мужчину и попытались скрутить, но он не собирался так просто сдаваться. На кадрах видно, что нескольких правоохранителей злоумышленник даже ударил.
«Нарушителя задержали в административном порядке по ст. 20.21 КоАП о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Ему грозит штраф», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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Взбудоражил ГеленджЫ-Ы-Ык!!!..."