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В Геленджике голый мужчина, нецензурно выражаясь, устроил забег и драку с полицейскими

В Геленджике голый мужчина, нецензурно выражаясь, устроил забег и драку с полицейскими (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2021 14:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Юмор   геленджик   голый мужчина   драка   интересное   полиция   фото   
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По центральной улице курортного города пробежался голый мужчина, выкрикивая на бегу ругательства. Следом за ним бежали полицейские, чтобы остановить нарушителя, но мужчина пытался сопротивляться.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео из Геленджика, на котром пьяный голый мужчина бежал по центральной улице. На бегу он выкрикивал ругательства: "П*доры вы! П*доры!". Возможно, эти нелестные слова были адресованы полицейским и казакам, которые бежали следом.

Правоохранители догнали мужчину и попытались скрутить, но он не собирался так просто сдаваться. На кадрах видно, что нескольких правоохранителей злоумышленник даже ударил.

«Нарушителя задержали в административном порядке по ст. 20.21 КоАП о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Ему грозит штраф», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



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Метки: Юмор   геленджик   голый мужчина   драка   интересное   полиция   фото   
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16  комментариев
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6k
Фельдъегерь 2 часа назад
я бы на его месте тоже испугался: в кои-то веки выйдешь прогуляться голеньким, так тут же стая мужиков в спецодежде за тобой погонятся, ну явно же [мат], раз за голыми мужиками бегают.
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5k
Sanar 8 минут назад
Самый толстый последним прибежал и пнул лежачего, ну точно идор)
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679
Иван 16 минут назад
Ему грозит штраф за то что бухой в общественном месте. А за то что с полицией дрался ничего не грозит чтоли?
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45
Андрей Полчаса назад
Карточный долг - он такой!
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17k
KOSTELLO Полчаса назад
Какие интересные вещества.....
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3k
Дмитрий Полчаса назад
Не одобрям. Кто бы там чего не было, но вижу на видео только одного п...ра!
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13k
Александр Полчаса назад
"...Офигитительный мужЫ-Ы-Ык!!!
Взбудоражил ГеленджЫ-Ы-Ык!!!..."
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911
Дрочер Полоумный 58 минут назад
Хорошо бежал то, зачем в драку полез?
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2k
Евгений Кондратьев Час назад
Ловля п.идаров на живца не оправдалась
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Пи@дары таки его догнали
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
морской воздух ударил в голову и понеслось)))
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
Может это и правда пи.дары ряженые раздели мужика и хотели чпокнуть, а он вырвался и попытался убежать
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412
Сергей Сергеев 2 часа назад
Синька - зло.
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