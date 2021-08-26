35 классных фото, которые помогут дожить до конца рабочей недели

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Порой сам не знаешь, чего хочешь — то ли научиться играть на воздушной гитаре, то ли мир захватить, то ли заняться дзюдо... Чаще всего же хочется простого человеческого — посмотреть на классные картинки и отдохнуть душой.
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