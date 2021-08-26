Ожившие лица войны: фотографии битвы за Сталинград в цвете

23 августа 1942 года началась бомбардировка Сталинграда, ставшая одной из самых долгих и разрушительных бомбардировок Великой Отечественной войны.
За полдня четвертый воздушный флот люфтваффе уничтожил полгорода и убил более 40 тысяч человек. Город горел, жуткое пламя потушить было невозможно, так как бомбы повредили водопровод, горела даже Волга из-за разлившихся нефтепродуктов.
Несмотря на на врага стереть город с лица земли, выжившие смогли подготовиться к обороне и устроили горячий прием ворвавшимся 14 сентября немцам, а потом и последовательно мстили до февраля 1943 года, похоронив в руинах Сталинграда до миллиона немецких солдат. Сталинградская битва, с огромным трудом выигранная СССР, стала одной из самых кровавых в истории человечества.
Василий Григорьевич Зайцев (на фото слева) — снайпер, Герой Советского Союза — объясняет новичкам предстоящую задачу, декабрь 1942 года.
В период с 10 ноября по 17 декабря 1942 года в Сталинградской битве убил 225 солдат и офицеров верхмата, включая 11 снайперов. Умер в возрасте 75 лет в 1991 году, написал во время войны два учебника для снайперов.
Мессершмитт Bf.109 — истребитель люфтваффе. Во время Сталинградской битвы было уничтожено 160 единиц и 328 повреждено.
Занесена в Книгу рекордов Гиннесса как женщина-летчик, одержавшая наибольшее число побед в воздушных боях. Она была известна как «Белая лилия Сталинграда». 1 августа 1943 года не вернулась из вылета. Лишь много лет спустя ее останки нашли и захоронили в братской могиле. Лидия погибла в возрасте 21 года.
Советский снайпер Максим Пассар во время Сталинградской битвы уничтожил более двухсот вражеских солдат и офицеров.
Погиб в 1943 году, уничтожив расчеты двух станковых пулеметов, что решило исход атаки.
Во время Сталинградской битвы советский солдат машет флагом с балкона, который выходит на площадь.
Левее видно знаменитое здание центрального универмага, которое было сильно повреждено во время боев.
У войны нет возраста. Портрет Алексея Иванова, который был награжден медалью «За оборону Сталинграда».
Александр Родимцев — командир 13‑й гвардейской стрелковой дивизии, особо отличившейся в Сталинградской битве, дважды Герой Советского Союза.
Командующий окруженной в Сталинграде 6‑й армией вермахта пленный генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс (Friedrich Paulus, 1890–1957 Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru ) с советскими офицерами под Сталинградом. Спр
Первые четверо, слева направо: генерал-майор Отто Корфес, командир 295-й пехотной дивизии; полковник Герхард Диссель, начальник штаба 295-й пехотной дивизии; генерал артиллерии Макс Пфеффер, командир 4-го армейского корпуса; генерал артиллерии Вальтер фон Зейдлитц-Курцбах, командир 51-го армейского корпуса.
Семьдесят восемь лет назад капитуляция Шестой армии нацистской Германии ознаменовала конец Сталинградской битвы. Это был важный поворотный момент в войне.
В течение 200 дней и ночей город ожесточенно сопротивлялся нацистским ордам, значительно превосходившим по численности и вооружению.
Для сравнения: немцы захватили Польшу за 35 дней, Францию за 44 дня, Бельгию - 19, Югославию - 12, Нидерланды - 4. Дания капитулировала почти без сопротивления за несколько часов. Один только Дом Павлова 58 дней защищали три десятка солдат. Немцы считали, что здесь разместился батальон.
На завершающем этапе Сталинградской битвы более 90 тысяч солдат вермахта, в том числе 24 генерала, попали в плен советскими солдатами. По случаю гибели 6-й армии Гитлер объявил трехдневный траур в Германии.
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