Ожившие лица войны: фотографии битвы за Сталинград в цвете

Семьдесят восемь лет назад капитуляция Шестой армии нацистской Германии ознаменовала конец Сталинградской битвы. Это был важный поворотный момент в войне.

В течение 200 дней и ночей город ожесточенно сопротивлялся нацистским ордам, значительно превосходившим по численности и вооружению.

Для сравнения: немцы захватили Польшу за 35 дней, Францию ​​за 44 дня, Бельгию - 19, Югославию - 12, Нидерланды - 4. Дания капитулировала почти без сопротивления за несколько часов. Один только Дом Павлова 58 дней защищали три десятка солдат. Немцы считали, что здесь разместился батальон.

На завершающем этапе Сталинградской битвы более 90 тысяч солдат вермахта, в том числе 24 генерала, попали в плен советскими солдатами. По случаю гибели 6-й армии Гитлер объявил трехдневный траур в Германии.