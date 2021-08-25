Необычные актерские импровизации в "Место встречи изменить нельзя", которые вошли в фильм и стали его украшением

Например, Леонид Куравлев сыграл Копченого, уже после "Афони" и "Ивана Васильевича". А Александр Абдулов вообще играет водителя фургона, у него совсем мало экранного времени и всего несколько фраз. Иными словами, уровень актерского мастерства в фильме был очень высоким. Звезды советского кино постоянно что-то изобретали, придумывали на площадке - и от этого картина только выиграла.

Помните сцену с Манькой-облигацией? Лариса Удовиченко не знала, как правильно писать: Облигация или Аблигация? И честно спросила об этом Высоцкого. Он даже сначала не понял, и машинально ответил: "Облигация". А потом спохватился: какая, мол, "облигация"? Эпизод вышел очень натуральным, понравился Говорухину, и его включили в фильм.