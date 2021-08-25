Водитель депутата Госдумы проигнорировал ограждение и перелетел через разводящийся мост

В Санкт-Петербурге 24 августа произошло резонансное происшествие с депутатом Госдумы и его водителем. Несмотря на то, что дорога на Благовещенский мост уже перекрывалась, а сам мост стали разводить, водитель BMW не обратил внимания на знаки и продолжил движение, выехав на встречку.

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Около 01.33 автомобиль перелетел через разводящийся мост, но уперся в ограждение с другой его стороны. Проявив "благоразумие" водитель не пошёл на таран, а дождался наряда ДПС.

В Санкт-Петербурге 24 августа произошло резонансное происшествие с депутатом Госдумы и его водителем. Несмотря на то, что дорога на Благовещенский мост уже перекрывалась, а сам мост стали разводить, водитель BMW не обратил внимания на знаки и продолжил движение, выехав на встречку. 2021-08-25T11:06:16+03:00

Правоохранители составили протокол за выезд на встречную полосу на 36-летнего водителя. В салоне авто находился депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Михаил Романов.

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Изданию "Фонтанка" депутат Романов сообщил, что сам попросил составить протокол на водителя: "Никто не уходил от ответственности. Машина была арендная, водитель новый. Я ехал после тяжёлого, трудного рабочего дня и уснул на заднем сиденье. Время было половина второго ночи. Водитель проехал сведённый мост, и только после того, как остановили машину, я уже сориентировался в ситуации. Уверен, что сотрудники ДПС примут законное решение и водитель понесёт ответственность".

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Уже известно, что ранее этот водитель уже привлекался за подобное нарушение. Сейчас ему грозит лишение водительских прав.