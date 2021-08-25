Водитель депутата Госдумы проигнорировал ограждение и перелетел через разводящийся мост

3036
4
1
В Санкт-Петербурге 24 августа произошло резонансное происшествие с депутатом Госдумы и его водителем. Несмотря на то, что дорога на Благовещенский мост уже перекрывалась, а сам мост стали разводить, водитель BMW не обратил внимания на знаки и продолжил движение, выехав на встречку.
Около 01.33 автомобиль перелетел через разводящийся мост, но уперся в ограждение с другой его стороны. Проявив "благоразумие" водитель не пошёл на таран, а дождался наряда ДПС.
Правоохранители составили протокол за выезд на встречную полосу на 36-летнего водителя. В салоне авто находился депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Михаил Романов.
Изданию "Фонтанка" депутат Романов сообщил, что сам попросил составить протокол на водителя: "Никто не уходил от ответственности. Машина была арендная, водитель новый. Я ехал после тяжёлого, трудного рабочего дня и уснул на заднем сиденье. Время было половина второго ночи. Водитель проехал сведённый мост, и только после того, как остановили машину, я уже сориентировался в ситуации. Уверен, что сотрудники ДПС примут законное решение и водитель понесёт ответственность".
Уже известно, что ранее этот водитель уже привлекался за подобное нарушение. Сейчас ему грозит лишение водительских прав.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Выходи, не повезу тебя!": инвалида-программиста с ДЦП чуть не высадили из маршрутки в Питере
- Красоты Канонерского острова, Санкт-Петербург
- Из-за непогоды в Сочи рекламный щит рухнул на автомобиль
- Трюк ценою в жизнь: байкер попытался перелететь через разводной мост
- Депутат-миллиардер признался в убийстве человека
29
Понравилось29
Новости партнёров
-Шеф, мост разводят, не проедем.
-Мне пох, топи на все бабки, я депутат.
-Но это же зашквар, меня прав лишат, вам то знамо дело пох.
-Не ссы, я тебя отмажу, обещаю, как представитель Единой России!
Ну, собственно, как и любой представитель ЕР обманул избирателя ))
Депутат конечно о народе думает, работал до часу ночи и уснул. Работал в баре каком нибудь поди вот и устал
Ехал с каких-то бл#док, водиле сказал - давай гони быстрее, как хочешь, а чтоб я дома был.
Когда понял, что попали впросак сразу включил адеквата.
Заработался, уснул и снился ему сытый, довольный русский мужик, гуляющий по бескрайним полям пшеницы. Водитель, собака, только оказался ин. агентом и испохабил всю идиллию.
Начал нарушать, через разводящиеся мосты перескакивать. В общем вел себя не как русский человек, а как вредитель, завербованный западными спец службами.
Слава Богу депутат хоть и дремал, после тяжелого трудового дня, но был на чеку. Вовремя раскусил плохиша и сдал его доблестным сотрудникам ГАИ...
В общем депутата наградить и вызвать Михалкова для съемок очередного блокбастера о герое-депутате, достойном наследнике Карацупы.
Был бы откатно-раскрывающийся, было бы эпичнее видео