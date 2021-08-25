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Водитель депутата Госдумы проигнорировал ограждение и перелетел через разводящийся мост

Водитель депутата Госдумы проигнорировал ограждение и перелетел через разводящийся мост (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2021 11:06
Сообщество : Жить в России
Метки: BMW   Автомобиль   депутат   мост   полёт   разводной мост   санкт-петербург   
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В Санкт-Петербурге 24 августа произошло резонансное происшествие с депутатом Госдумы и его водителем. Несмотря на то, что дорога на Благовещенский мост уже перекрывалась, а сам мост стали разводить, водитель BMW не обратил внимания на знаки и продолжил движение, выехав на встречку.
Около 01.33 автомобиль перелетел через разводящийся мост, но уперся в ограждение с другой его стороны. Проявив "благоразумие" водитель не пошёл на таран, а дождался наряда ДПС.
Правоохранители составили протокол за выезд на встречную полосу на 36-летнего водителя. В салоне авто находился депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Михаил Романов.
Изданию "Фонтанка" депутат Романов сообщил, что сам попросил составить протокол на водителя: "Никто не уходил от ответственности. Машина была арендная, водитель новый. Я ехал после тяжёлого, трудного рабочего дня и уснул на заднем сиденье. Время было половина второго ночи. Водитель проехал сведённый мост, и только после того, как остановили машину, я уже сориентировался в ситуации. Уверен, что сотрудники ДПС примут законное решение и водитель понесёт ответственность".
Уже известно, что ранее этот водитель уже привлекался за подобное нарушение. Сейчас ему грозит лишение водительских прав.

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Метки: BMW   Автомобиль   депутат   мост   полёт   разводной мост   санкт-петербург   
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973
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Не смешите меня, водитель у депутата доверенное лицо отвезти - привезти и не слышать лишнего. Без команды он лишний раз рта неоткроет.
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6k
Енот Потаскун 6 минут назад
Им можно, они из касты конченых.
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26k
Jackson-Motor 13 минут назад
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1k
Chocolate Jesus 24 минуты назад
а как всё было на самом деле:

-Шеф, мост разводят, не проедем.
-Мне пох, топи на все бабки, я депутат.
-Но это же зашквар, меня прав лишат, вам то знамо дело пох.
-Не ссы, я тебя отмажу, обещаю, как представитель Единой России!

Ну, собственно, как и любой представитель ЕР обманул избирателя ))
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27k
lem02 37 минут назад
В сауне разморило бедного. Вискарь, девочки, ах да! пара законов...
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2k
Виктор 37 минут назад
Депутат, BMW - всё понятно
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1k
Р Х 41 минуту назад
Нормальный шеф водилу никогда не сдаст.
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53k
Dominus 42 минуты назад
Я ехал после тяжёлого, трудного рабочего дня и уснул на заднем сиденье.
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431
antonnesterov 47 минут назад
И конечно как не вспомнить про NFS, да я так 100 раз делал.
Депутат конечно о народе думает, работал до часу ночи и уснул. Работал в баре каком нибудь поди вот и устал
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9k
harlamov 55 минут назад
Аха-ха-ха, в этом происшествии вся суть единоросни.
Ехал с каких-то бл#док, водиле сказал - давай гони быстрее, как хочешь, а чтоб я дома был.
Когда понял, что попали впросак сразу включил адеквата.
Заработался, уснул и снился ему сытый, довольный русский мужик, гуляющий по бескрайним полям пшеницы. Водитель, собака, только оказался ин. агентом и испохабил всю идиллию.
Начал нарушать, через разводящиеся мосты перескакивать. В общем вел себя не как русский человек, а как вредитель, завербованный западными спец службами.
Слава Богу депутат хоть и дремал, после тяжелого трудового дня, но был на чеку. Вовремя раскусил плохиша и сдал его доблестным сотрудникам ГАИ...
В общем депутата наградить и вызвать Михалкова для съемок очередного блокбастера о герое-депутате, достойном наследнике Карацупы.
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216
Nevad Black Час назад
я стесняюсь спросить - а у депутатов рабочий день до какого времени? до 12 ночи? и еще раз стесняюсь-а как с таким нарушением правил ранее водителя взяли а работу в подобное заведение?
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34k
Гёз Уленшпигель Час назад
Депутат. Лучше бы череп себе побрил, д.о.л.б.о.ё.б плешивый.
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1k
Vladimirs Orlovskis Час назад
Я всегда верю честному депутату
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638
Алексей Попов Час назад
Все что нужно знать о депутатиках. Они еще и дб за руль сажают :-) И эти люди нам запрещают ковыряться в носу? :-)))))))))))))
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1k
Moon24 Час назад
Жалко что эти две сволочи в реку не упали
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66k
Опять зарплата. 2 часа назад
Поскользнулся упал , очнулся сижу в фашистской машине..
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1k
анатолий горленко 2 часа назад
Что б ему было? Депутаты могут и закон физики изменить\написать.
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11k
Nikita 2 часа назад
Сюда хорошо подойдёт название следующего поста "Забавные животные"....
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32k
Опаньки 2 часа назад
жаль , что мост раскрывающийся.
Был бы откатно-раскрывающийся, было бы эпичнее видео
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31k
Михаил 2 часа назад
устал бедолага.
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49
Имя Пользователя 2 часа назад
Как хорошо, что у нас такие ответственные, совестливые депутаты. Он заработался и просто уснул. А так не допустил бы нарушения ПДД. Побольше бы таких. Голосуй за ЕдРо!
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Ирина Николаевна

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