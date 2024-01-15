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В Петербурге суд наказал родителей, чьи дети превратили чужое авто в снежную горку

В Петербурге суд наказал родителей, чьи дети превратили чужое авто в снежную горку

Автор:
15 января 2024 15:37
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Купчино   Санкт-Петербург   дети   повреждение   ущерб   
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Баловство детишек обошлось родителям почти в полмиллиона рублей.

Суд в Санкт-Петербурге молниеносно удовлетворил иск жителя района Купчино, который потребовал наказать родителей, чьи дети превратили его припаркованный автомобиль в импровизированный аттракцион.


В предоставленном истцом ролике видно, как трое дошкольников ползают по покрытому снегом автомобилю и скатываются с него, словно с горки. Мужчина потребовал возместить ему как материальный (ремонт крыши и капота), так и моральный вред. Суд полностью встал на сторону автовладельца и даже не стал занижать сумму ущерба, как это обычно бывает. Теперь нескольким семьям придётся выплатить пострадавшему мужчине 400 тысяч рублей.

Отмечается, что инцидент произошёл на прошлой неделе, во время новогодних каникул. В местных пабликах пишут, что у семей ответчиков нет денег, чтобы заплатить за порчу чужого имущества. Одной из семей придётся продавать свою дачу, на которую, к слову, суд уже наложил арест.


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Метки: Автомобиль   Купчино   Санкт-Петербург   дети   повреждение   ущерб   
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3  комментария
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11k
Гомерчик 24 минуты назад
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14k
ron 11 минут назад
Пытаюсь вспомнить, но нет, мне никогда в детстве не приходило в голову залезть на чужую машину и кататься с нее, как с горки. Так же, как никогда не приходило в голову прийти на работу небритым, но об этом - в другой теме )))
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2k
Сергей Викторович 12 минут назад
Ну и правильно! За детьми смотреть надо, а выпустить во двор и отдыхать спокойно.
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