В Петербурге суд наказал родителей, чьи дети превратили чужое авто в снежную горку

Суд в Санкт-Петербурге молниеносно удовлетворил иск жителя района Купчино, который потребовал наказать родителей, чьи дети превратили его припаркованный автомобиль в импровизированный аттракцион.

В предоставленном истцом ролике видно, как трое дошкольников ползают по покрытому снегом автомобилю и скатываются с него, словно с горки. Мужчина потребовал возместить ему как материальный (ремонт крыши и капота), так и моральный вред. Суд полностью встал на сторону автовладельца и даже не стал занижать сумму ущерба, как это обычно бывает. Теперь нескольким семьям придётся выплатить пострадавшему мужчине 400 тысяч рублей.