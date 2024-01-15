В Петербурге суд наказал родителей, чьи дети превратили чужое авто в снежную горку

Баловство детишек обошлось родителям почти в полмиллиона рублей.
Суд в Санкт-Петербурге молниеносно удовлетворил иск жителя района Купчино, который потребовал наказать родителей, чьи дети превратили его припаркованный автомобиль в импровизированный аттракцион.
В предоставленном истцом ролике видно, как трое дошкольников ползают по покрытому снегом автомобилю и скатываются с него, словно с горки. Мужчина потребовал возместить ему как материальный (ремонт крыши и капота), так и моральный вред. Суд полностью встал на сторону автовладельца и даже не стал занижать сумму ущерба, как это обычно бывает. Теперь нескольким семьям придётся выплатить пострадавшему мужчине 400 тысяч рублей.
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Отмечается, что инцидент произошёл на прошлой неделе, во время новогодних каникул. В местных пабликах пишут, что у семей ответчиков нет денег, чтобы заплатить за порчу чужого имущества. Одной из семей придётся продавать свою дачу, на которую, к слову, суд уже наложил арест.
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