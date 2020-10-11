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Трюк ценою в жизнь: байкер попытался перелететь через разводной мост

Трюк ценою в жизнь: байкер попытался перелететь через разводной мост (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2020 15:53
Сообщество : Аварии
Метки: Kawasaki   авария   байкер   мотоцикист   разводной мост   санкт-петербург   
6253
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Сколько раз мы все видели фильмы, где главные герой так эффектно совершали трюки на машинах и байках. А как эпично они на полном ходу летят через разрушенный - разведённый - недостроенный мост (нужное подчеркнуть).

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Метки: Kawasaki   авария   байкер   мотоцикист   разводной мост   санкт-петербург   
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37  комментариев
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5k
Валерий 2 часа назад
В травме был один доктор. Все мотоциклисты его были, и даже зимой. Причем мотоциклисты поступали в виде пазла. Любимыми словами его были: "Тэээк-с, этот на тысячу деталей потянет".
Один раз привезли девушку-байкершу. Красивую-красивую. Когда он над ней шаманить начал, сказал:
- Не пикнешь - женюсь.
Не пикнула. Женился.
Теперь, когда ему говорят, что жена у него красивая, он отвечает:
- Нравится? Сам собирал.
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7k
Пётр 11 минут назад
Трюк ценою в жизнь: байкер попытался перелететь через разводной мост
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1k
americos 15 минут назад
Самое удивительное то, что как человек с такими мозгами, а если быть более точным ,то с таким отсутствием мозгов умудрился дожить до 29 лет.
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6k
Natrogrii 17 минут назад
В слове байкер куча ошибок
p.s. туда ему и дррога
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4k
Олег Полчаса назад
Не согласен с комментариями, в которых предлагается что-то придумать или приспособить какое-нибудь ограждение или "защиту от идиота"... Не надо ничего, пусть эти идиоты и кретины самовыпиливаются до того, как убьют кого-то на дорогах
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8k
Juli199 39 минут назад
суицид.
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3k
кот базилий 43 минуты назад
Он куды? В вертикальную стену прыгать собирался?
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1k
Пачо Эррера 50 минут назад
Он чё не в воду, а в эту часть на металл упал и его тупо там придавило? Жесть.
Надо было тогда в этой части моста защитный механизм придумать на такой случай, какой-нибудь выдвижной защитный козырёк, короче можно что-то придумать.
Он чё не в воду, а в эту часть на металл упал и его тупо там придавило? Жесть. Надо было тогда в этой части моста защитный механизм придумать на такой случай, какой-нибудь выдвижной защитный козырёк, короче можно что-то придумать.
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284
Андрей 51 минуту назад
Нужно чтобы из-под моста выдвигалась сплошная стена на метра 2. Защита антиидиот, так сказать.
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2k
noroutetohost Андрей 40 минут назад
а лучше пару пулеметов, отстреливать на подходе
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202
чокнутый 58 минут назад
даас...
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137
Человек в железной маске Час назад
Жалко...
Мотоцикл...
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1k
Игорь Час назад
Наверное, не я один вспомнил про премию Дарвина.
Хотя соболезную родным, конечно. Есть приятели, у которых дети такие же отбитые на голову. Радости в такой ситуации мало.
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5k
Владимир Час назад
Безумству храбрых поем мы песню. Похоронный марш.
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2k
Frank Borman Час назад
Мистер Дарвин одобряет. Очередной дебил самоуничтожился, не успев наплодить себе подобных.
Мистер Дарвин одобряет. Очередной дебил самоуничтожился, не успев наплодить себе подобных.
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−2
Lopux Час назад
Это печально
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12k
Алексей Час назад
Это не "байкер".
Это очередной м@даг, который дискредитирует само понятие и остальных адекватных мотоциклистов.
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6
михаил Час назад
судя по видео, он просто не успел оттормозиться
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5k
Bhaal Час назад
Одним идиотом меньше. Главное люди не пострадали.
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1k
XAHsolo Час назад
Чем больше д@лбоебов, тем меньше д@лбоебов (с)
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55k
Александр Ломовицкий Час назад
лайк
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13k
Юрий 2 часа назад
Фильмов насмотрелся.....
Ссылка www.youtube.com
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