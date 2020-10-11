Трюк ценою в жизнь: байкер попытался перелететь через разводной мост

Но вот только жизнь не такая, как фильмы и все трюки, которые мы видим на экране выполнены с соблюдением всех мер безопасности, а порой и просто нарисованы с помощью компьютерной графики. Судя по всему, эту простую истину и забыл питерский байкер, который прошлой ночь решился на самоубийственный прыжок.