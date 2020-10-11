Трюк ценою в жизнь: байкер попытался перелететь через разводной мост

Сколько раз мы все видели фильмы, где главные герой так эффектно совершали трюки на машинах и байках. А как эпично они на полном ходу летят через разрушенный - разведённый - недостроенный мост (нужное подчеркнуть).
Но вот только жизнь не такая, как фильмы и все трюки, которые мы видим на экране выполнены с соблюдением всех мер безопасности, а порой и просто нарисованы с помощью компьютерной графики. Судя по всему, эту простую истину и забыл питерский байкер, который прошлой ночь решился на самоубийственный прыжок.
В 02:15 он, игнорируя красный свет светофора, миновал ограждения и заехал на разводящийся Сампсониевский мост. В итоге 29-летний байкер на Kawasaki просто свалился перед разводной частью. От полученных травм мужчина скончался на месте.
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Один раз привезли девушку-байкершу. Красивую-красивую. Когда он над ней шаманить начал, сказал:
- Не пикнешь - женюсь.
Не пикнула. Женился.
Теперь, когда ему говорят, что жена у него красивая, он отвечает:
- Нравится? Сам собирал.
p.s. туда ему и дррога
Надо было тогда в этой части моста защитный механизм придумать на такой случай, какой-нибудь выдвижной защитный козырёк, короче можно что-то придумать.
Мотоцикл...
Хотя соболезную родным, конечно. Есть приятели, у которых дети такие же отбитые на голову. Радости в такой ситуации мало.
Это очередной м@даг, который дискредитирует само понятие и остальных адекватных мотоциклистов.