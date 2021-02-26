Девушка нашла старый фотоальбом своей мамы и её подруг

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Стоит полистать школьный альбом наших мам и пап, как мы замечаем, что оттуда на нас глядят взрослые дяденьки и тётеньки. Сомневаетесь? Можем убедиться!
Пользовательница ТикТока под ником «_chechenki_» решила пересмотреть старый фотоальбом своей мамы и её подруг. И если бы в ту пору не было принято подписывать снимки, возраст людей на фотографиях не сумел бы определить и Шерлок Холмс!
Тиктокерша поинтересовалась у подписчиков, смогут ли они угадать возраст девушки на фото
Комментаторы предположили, что на снимке молодая женщина лет 30, но эта цифра оказалась более чем далека от правды.
На обороте снимка указан настоящий возраст девушки
На обороте снимка указан настоящий возраст девушки
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На этом снимке пользователей сети наверняка сбило с толку кресло-качалка
Может, в это и сложно поверить, но героине снимка всего 13 лет, и она учится в 8 классе.
Тиктокерша продолжила показывать фотографии советской молодёжи, и отгадать истинный возраст героев снимка по аналогии с первым фото, казалось бы, теперь не так уж и сложно, однако глаза пользователей сети продолжали их обманывать.
Тиктокерша продолжила показывать фотографии советской молодёжи, и отгадать истинный возраст героев снимка по аналогии с первым фото, казалось бы, теперь не так уж и сложно, однако глаза пользователей сети продолжали их обманывать.
А вот и молодая пара, которая выглядит так, словно у них за плечами десять лет счастливой семейной жизни
Оказалось, что героям снимка всего по 15 лет, и если вы успели отнести их к людям, которые разменяли четвёртый десяток, то вы не прогадали лишь в случае суммарного подсчёта.
А вот и то самое видео юной тиктокерши
После этого ролика комментаторы быстро сошлись во мнении, что современные девушки уже не кажутся им значительно старше своих лет:
Я в свои 24 наоборот выгляжу на 15.
А ещё говорят, что сейчас девушки выглядят старше.
У моей мамы такие же фото. В 13 она выглядела на 25, зато сейчас, в 40, выглядит на 20.
А ещё говорят, что сейчас девушки выглядят старше.
У моей мамы такие же фото. В 13 она выглядела на 25, зато сейчас, в 40, выглядит на 20.
Хоть этот ролик и удивил многих из нас, зато теперь мы знаем наверняка, что возраст — это не более чем цифра!
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