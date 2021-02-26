Девушка нашла старый фотоальбом своей мамы и её подруг

Может, в это и сложно поверить, но героине снимка всего 13 лет, и она учится в 8 классе.



Тиктокерша продолжила показывать фотографии советской молодёжи, и отгадать истинный возраст героев снимка по аналогии с первым фото, казалось бы, теперь не так уж и сложно, однако глаза пользователей сети продолжали их обманывать.