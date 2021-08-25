В Дармштадте у людей посинели руки и ноги от отравления

Студенты и преподаватели германского университета отравились или были отравлены неизвестным веществом.
Как рассказывается на страницах Telegram-канал "Baza", правоохранители немецкой земли Гессен крутятся, как угорелые, расследуя покушение на убийство в Дармштадтском техническом университете. После принятия пищи и напитков в кухне учебного заведения, там отравились веществом, природа которого пока неизвестна, семеро человек.
В число пострадавших попали как студенты, так и сотрудники университета. Первых начало тошнить после обеда, а у большинства впоследствии посинели руки и ноги. В результате шесть отравленных были доставлены в больницу, где прошли курс лечения, ещё один студент был оправлен в реанимацию, в критическом состоянии однако врачам удалось его откачать.
Как утверждают в полиции, само отравляющее вещество отличается едким запахом — его пробы сейчас изучают в лабораториях. Здание, где имело место преступление, власти пока изолировали, продукты изъяли для изучения. Полиция также осмотрены и другие объекты в университетском городке, но следов яда там не обнаружено не было. Студентам и сотрудникам вуз рекомендовал кушать только привезённые с собой продукты .
P.S.
Остаётся надеяться, что найденный в процессе расследования след не будет русским.
Источник:
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