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Факты о фильме "Пятый элемент", о которых вы, возможно, не знали

Факты о фильме "Пятый элемент", о которых вы, возможно, не знали (12 фото)

Автор:
24 августа 2021 16:22
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересное   кино   пятый элемент   режиссеры   факты   
1128
12
Один из лучших фильмов Люка Бессона, вышедший в 1997 году. На тот момент это была одна из самых дорогих картин, которые сняли за пределами Голливуда.

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Метки: актеры   интересное   кино   пятый элемент   режиссеры   факты   
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8  комментариев
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12k
Юрий Николаевич Полчаса назад
Офис телеканала СТС построили вокруг кассеты с фильмом «Пятый элемент».
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10k
Голос Вселенной 7 минут назад
Я всегда, когда предъявляю документы, ну там паспорт показать или пропуск, всегда при этом говорю "Мультипаспорт"....
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3k
Слава Андреев 8 минут назад
еще это забыли написать
Жан-Поль Готье разработал каждый из 900 костюмов, которые носила массовка в сценах на планете Флостон, и лично проверял их каждое утро. Стоимость одного дизайнерского пиджака от Готье составляла 5000 долларов, но Бессон не скупился на расходы
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968
Александр 10 минут назад
Фильм не стареющий и сейчас, смотрибельный, как в первый раз!!!
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19k
Ego sum qui sum 23 минуты назад
один из незабываемых моментов

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