Факты о фильме "Пятый элемент", о которых вы, возможно, не знали

Общий бюджет фильма составлял 100 млн долларов, а собрал 263 млн долларов. "Пятый элемент" - это действительно культовый фильм, который очень любят в России. Вряд ли есть человек, который не слышал про Корбена Далласа и изящную Лилу,, которые спасают мир от абсолютного зла.