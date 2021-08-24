Факты о фильме "Пятый элемент", о которых вы, возможно, не знали

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Один из лучших фильмов Люка Бессона, вышедший в 1997 году. На тот момент это была одна из самых дорогих картин, которые сняли за пределами Голливуда.
Общий бюджет фильма составлял 100 млн долларов, а собрал 263 млн долларов. "Пятый элемент" - это действительно культовый фильм, который очень любят в России. Вряд ли есть человек, который не слышал про Корбена Далласа и изящную Лилу,, которые спасают мир от абсолютного зла.
По сценарию персонажа Криса Такера звали не Руби Род, а Лок Род. Это имя можно встретить в книге, что написана по мотивам фильма
Когда мы в первый раз видим Корбена Далласа в кадре, то можно увидеть в комнате календарь - 18 марта 2263 года. 18 марта - день рождения Люка Бессона
Надпись на поезде "Макдональдс", в который врезалась полицейская машина: "Обслужено 65 триллионов людей".
Плава Лагуна - это имя оперной певицы
И такое же название носит бомбоубежище в Хорватии, где Люк, будучи ребенком, проводил летние каникулы. В переводе с хорватского - "голубая лагуна".
По лицензии кинокомпании Gaumont в 2002 году по мотивам фильма была выпущена компьютерная аркада "NY Race"
В России локализована компаниями Nival Interactive и 1С с названием "Погоня за Пятым элементом". В игре нужно играть за Корбена Далласа и разъезжать на такси по Нью-Йорку 2259 года.
Язык, на котором говорит персонаж Миллы Йовович придумал сам Люк Бессон
Но актриса не смогла обойти без импровизаций и к концу съемок фильма режиссер и актриса уже разговаривали на нем друг с другом, от чего съемочная команда была просто в восторге.
Гари Олдман подписал согласие на съемки даже не читая сценарий
Он крепко сдружился с Люком Бессоном на съемках "Леона" и они продолжают дружить долгие годы.
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Метки: актеры интересное кино пятый элемент режиссеры факты
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Жан-Поль Готье разработал каждый из 900 костюмов, которые носила массовка в сценах на планете Флостон, и лично проверял их каждое утро. Стоимость одного дизайнерского пиджака от Готье составляла 5000 долларов, но Бессон не скупился на расходы