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В Волгограде нашли брошенный на свалке танк Т-90

В Волгограде нашли брошенный на свалке танк Т-90 (4 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2021 13:02
Сообщество : Военное
Метки: Т-90   волгоград   заброшенный аэродром   минобороны   свалка   танк   
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В Минобороны рассказали удивительные вещи. Во-первых, на боевой машине учились танцевать "танковый вальс", а во-вторых, технику не забыли и ее охраняют, просто срочники-чеченцы ушли читать намаз.

Жители Волгограда наткнулись на заброшенном аэродроме на оставленный без присмотра танк Т-90 и сообщили об этом в соцсетях. На место приехали журналисты местного издания и подтвердили, что боевая машина стоит в чистом поле среди мусора и без охраны.


К счастью, говорят они, до танка не успели добраться мародеры, которые в первую очередь растащили бы обнаруженные в ящиках рядом с машиной мелкие детали для ремонта, инструменты, буксировочные тросы и брезентовые чехлы. Дорогостоящая оптика прицелов на танке и перископы тоже оказались целыми и невредимыми.

Это показалось странным, поскольку танк, судя по всему, стоит в поле продолжительное время. По словам корреспондентов, он покрыт пылью и буквально "врос" в землю. В штабе округа рассказали журналистам, что танк охранялся срочниками из Чечни, но они все ушли на намаз.


«Это довольно странная версия, если учесть, что только нам потребовалось несколько часов, чтобы добраться до него. А сколько на самом деле боевая машина находилась без присмотра — непонятно».

В Минобороны же сообщили, что танк не бросили, а забыли не успели эвакуировать вместе с другими машинами после подготовки к форуму «Армия-2021». На этом танке, добавили в ведомстве, военнослужащие оттачивали "танковый вальс".

Что касается форума "Армия-2021" то там, видимо, действительно будет много брутальной романтики и танцев. Сегодня белорусы удивили публику и станцевали фрагмент из балета "Лебединое озеро" прямо на броне танка.

Источник:

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Метки: Т-90   волгоград   заброшенный аэродром   минобороны   свалка   танк   
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13  комментариев
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−9
Шурман 47 минут назад
Ребят вы сегодня угомонитесь или нет , вы что новости по 3тему же кругу гоните ? я бы посчитал это глупостью но за сегодня уже все новости 3х дневной давности выставили по новой .
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1k
Инквизитор РФ Минуту назад
Если убрать все лишнее, то получается, что чеченцы учились танцевать вальс))
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307
Mazter 16 минут назад
Россия - щедрая душа :)
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3k
vorkuta-72 Полчаса назад
Танк забрали. Все расходимся.
«Часовой отходил делать намаз»: найденный на заброшенном аэродроме танк вывезли на форум «Армия-2021»
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27k
lem02 38 минут назад
Там еще динамическая защита. А это, на секундочку, бабах!
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2k
Денис 39 минут назад
А вот если залезть в него и поехать это как будет классифицировано?
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954
Алксандр Шевченко 42 минуты назад
Мда уж. До армии, спал потому что знал что охраняют, в армии спал не очень потому что сам охранял, после армии сплю очень плохо потому что знаю как охраняют.
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