В Волгограде нашли брошенный на свалке танк Т-90

В Минобороны рассказали удивительные вещи. Во-первых, на боевой машине учились танцевать "танковый вальс", а во-вторых, технику не забыли и ее охраняют, просто срочники-чеченцы ушли читать намаз.
Жители Волгограда наткнулись на заброшенном аэродроме на оставленный без присмотра танк Т-90 и сообщили об этом в соцсетях. На место приехали журналисты местного издания и подтвердили, что боевая машина стоит в чистом поле среди мусора и без охраны.
К счастью, говорят они, до танка не успели добраться мародеры, которые в первую очередь растащили бы обнаруженные в ящиках рядом с машиной мелкие детали для ремонта, инструменты, буксировочные тросы и брезентовые чехлы. Дорогостоящая оптика прицелов на танке и перископы тоже оказались целыми и невредимыми.
Это показалось странным, поскольку танк, судя по всему, стоит в поле продолжительное время. По словам корреспондентов, он покрыт пылью и буквально "врос" в землю. В штабе округа рассказали журналистам, что танк охранялся срочниками из Чечни, но они все ушли на намаз.
«Это довольно странная версия, если учесть, что только нам потребовалось несколько часов, чтобы добраться до него. А сколько на самом деле боевая машина находилась без присмотра — непонятно».
В Минобороны же сообщили, что танк не бросили, а
забыли не успели эвакуировать вместе с другими машинами после подготовки к форуму «Армия-2021». На этом танке, добавили в ведомстве, военнослужащие оттачивали "танковый вальс".
Что касается форума "Армия-2021" то там, видимо, действительно будет много брутальной романтики и танцев. Сегодня белорусы удивили публику и станцевали фрагмент из балета "Лебединое озеро" прямо на броне танка.
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В России танки на каждой помойке, как и ... медведи, поди.— JAVA_ROB ⚪🔴⚪ (@JAVAROB2) August 24, 2021
Пошукайте там ещё балерина должна бытьhttps://t.co/SIHa5fl6kA— Чебур.net (@e2_aleks_007) August 24, 2021
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«Часовой отходил делать намаз»: найденный на заброшенном аэродроме танк вывезли на форум «Армия-2021»