В Волгограде нашли брошенный на свалке танк Т-90

Жители Волгограда наткнулись на заброшенном аэродроме на оставленный без присмотра танк Т-90 и сообщили об этом в соцсетях. На место приехали журналисты местного издания и подтвердили, что боевая машина стоит в чистом поле среди мусора и без охраны.





К счастью, говорят они, до танка не успели добраться мародеры, которые в первую очередь растащили бы обнаруженные в ящиках рядом с машиной мелкие детали для ремонта, инструменты, буксировочные тросы и брезентовые чехлы. Дорогостоящая оптика прицелов на танке и перископы тоже оказались целыми и невредимыми.