Учили танцевать и потеряли

В Волгограде накануне жители Кировского района сообщили о том, что в поле обнаружили боевой современный танк. Боевая машина одиноко стояла посреди замусоренного поля, пока на нее не наткнулись волгоградцы.



— Нашел, когда гулял в окрестностях бекетовского аэродрома, — рассказал волгоградец Сергей. — Никого рядом и масса мусора — брошенка.

Чтобы проверить информацию Сергея, наши корреспонденты отправились в степь и действительно нашли боевую машину. Стоящий в кустах посреди груд мусора танк никем не охраняется, но пока не разобран на мелкие запчасти вандалами и мародерами. В открытых ящиках лежат инструменты и мелкие запчасти, на месте буксировочные тросы и брезентовые чехлы. Не разбита и явно дорогостоящая оптика прицелов и перископа.



Но история брошенного танка оказалась гораздо романтичнее, чем можно было себе представить. Как сообщили корреспонденту V1.RU в пресс-службе Южного военного округа, танк там учился танцевать, и не что-нибудь, а настоящий танковый вальс.

— Танк не брошен, — заявили в ведомстве. — Он готовился к форуму «Армия-2021». Военные тренировали танковый вальс. Остальные боевые машины вывезли оттуда, этот танк также заберут.



Почему военная бронетехника находится на помойке и без какой-либо охраны и может в любую минуту стать жертвой мародеров, в пресс-службе ведомства пояснить затруднились. Запрос об этом V1.RU направлен в военную прокуратуру.

К слову, еще накануне военные анонсировали танковый вальс, который впервые покажут в Волгоградской области.



— Впервые в Волгоградской области на военно-техническом форуме «Армия-2021» танкисты 8-й общевойсковой армии Южного военного округа исполнят танковый вальс на танках Т-90. Всего на территории Волгоградского парка «Патриот» спланировано к показу 13 эпизодов, в ходе которых разыграют действия спецназа, подразделений военной полиции, инженерных подразделений, а также продемонстрируют «летающий танк». Для выставки подготовлено около 40 образцов современной техники, порядка 50 единиц стрелкового оружия и средств ближнего боя. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с различными образцами исторической военной техники, — сообщали в военном ведомстве.