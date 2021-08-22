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Учили танцевать и потеряли

Учили танцевать и потеряли (8 фото)

Автор:
22 августа 2021 17:25
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Россия   события   техника   
1520
8
В Волгограде на заброшенном аэродроме обнаружили боевой танк.
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Метки: Россия   события   техника   
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11  комментариев
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616
Алексей Попов 3 часа назад
Продам пробег до10 тыс.км. недорого
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143
Арслан Алексей Попов Час назад
Самовывоз.
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18k
Robin Hood 2 минуты назад
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2k
Frank Borman 4 минуты назад
Все у нас народное,
все у нас ничье.
- присказка советских времен.

Сп@здят танк или разломают - вояки купят новый за счет бюджета, т.е. за счет налогоплательщиков. Делов то. Вот если бы Кужугетыча обязали купить новый танк за свой счет, тогда да, берегли бы технику.
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13k
Владислав Грецов 17 минут назад
вояки....не свое вот и бросили...
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66k
Опять зарплата. 2 часа назад
Вот стрельнет по Кремлю сразу забегают как тараканы.. Научатся за техникой следить...
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616
Алексей Попов 3 часа назад
Е.ать того мичмана который технику прое...
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166k
LedorubTroszkogo Автор поста 3 часа назад
И чё минусуем,?.. это ведь не политического направления пост, это пост о разгильдяйстве, а оно во всех странах бывает, блин, Вы же хотели объективности от Калейдоскопа а не кремлеботовских кричалок, Я за порядок и стабильность, и такое мы тоже обязаны показывать, хорошо ли это или нет.
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LedorubTroszkogo
так себе
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