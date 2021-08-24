FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 515 постов • 210 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
Девушка решила уменьшить губы и чуть не попрощалась с жизнью

Девушка решила уменьшить губы и чуть не попрощалась с жизнью (6 фото)

Автор:
24 августа 2021 09:53
Сообщество : Жизнь
Метки: Реакция   видео   красота   лицо   люди   укол   фото   
5665
6

В погоне за красотой девушки готовы на многое. Блогерша Лорен Фолкнер из Англии когда-то увеличивала себе губы, но теперь решила убрать из них филлер. Стремление к естественности конечно похвальное, но какой ценой её порой добиваются...

Лорен Фолкнер в позапрошлом году увеличила губы и филлер в них принялся мигрировать и образовывать заломы по уголкам рта. Девушка обратилась к косметологу за процедурой растворения филлера.

×

Как вы понимаете, ничем хорошим такие затеи не заканчиваются. Организм Лорен отреагировал неожиданно - губы стали ещё больше, появился отёк на лице.

Тело покрылось сыпью, появился отёк на лице, было трудно дышать. Врачи диагностировали у девушки анафилактический шок — тяжелую аллергическую реакцию организма. Девушка заявила, что была на грани смерти. Ей помог косметолог, который вызвал скорую вовремя.

«Я была на грани смерти, хорошо, что мой косметолог — медсестра», — поделилась Фолкнер.

Свою историю девушка рассказала подписчикам в TikTok. Ролик быстро стал популярен во всём мире, и подписчики почти единогласно обвинили в произошедшем косметолога.

"Разве не должны проверять реакцию?"

"Косметолог очень странный. Перед всем этим надо было тест провести"

"Тебе повезло, но больше так не делай"


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Реакция   видео   красота   лицо   люди   укол   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
74
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
74  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
69
Максим Абвгд 6 часов назад
Ей так даже лучше. Сразу, издалека видно что безмозглая тиктохерша.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
589
робт 55 минут назад
зато они против прививок...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
583
Конрад Карлович Шнайдер-Задунайский Час назад
Сейчас обезьяновидные в моде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
MrGod Час назад
Спасибо, поржал с ТП.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Majul Час назад
Мозгов нет, че...

Другой вопрос, есть хоть один мужик нормальный, которому вот такие губищи нравятся?
Ведь ну объективно все нос воротят от таких чудовищ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
206
Андрей Понамарев 2 часа назад
Наоборот, этим тик токерам, блогерам и прочему мусору надо в обязательном порядке вкалывать, хоть повыпиливаются быстрей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Cornho 2 часа назад
Один вопрос - зачем?? С чего девушки решили, что огромные губы - это красиво и привлекательно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Jackson-Motor 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52
Сергей Нор 2 часа назад
Зачем они так стремятся превратить их рот в анус гамадрила?

С другой стороны - это же хорошо: больных на голову сразу видно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
428
Lexx Cocles 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
428
Lexx Cocles 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
163
Чумной Доктор 3 часа назад
жаль не подохла.
но больше всего радует фраза
"хорошо, что мой косметолог медсестра"
это медицинская процедура и её должен делать врач. ВРАЧ БЛИН !!! поколение дебилов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
214
timur2305 3 часа назад
Было бы круто если бы так и осталось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
portroy 3 часа назад
ну она хотела, чтобы губы стали больше? Губы и стали больше. Пост ни о чем...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
368
Олег 3 часа назад
Во жабааааа
. Это какой тупице нужно быть, чтобы всякое гавно себе колоть. Не, у этих тиктокеров явный диагноз. Какие же они идиоты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
185
MerryGoRound 3 часа назад
Что коли, что не коли, там ничего не поможет... Отсутсвие интеллекта налицо и это никакие уколы не исправят.... :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
mr.Poher 3 часа назад
Могла бы и не колоть вовсе, а попросту намазать. Плюс в том, что эффект временный. Хотя и минус есть, сдохнуть легко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
sir.dawidow2018 3 часа назад
Во как! Красота неописуемая!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110
Дмитрий Быков 3 часа назад
Просто ракурс неудачный. :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Олег 3 часа назад
да что там? ЛУЧШЕ СТАЛО! Раньше на неё никто внимания не обращал а теперь можно на губах брынь-брынькать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
429
partners74 3 часа назад
ЖДЁМ! клиническая психиатрическая больница № 4 им. Ганнушкина 107076, ул. Потешная, д. 3
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 26 комментариев (из 51)
Показать ещё
Два новых смартфона от Cubot : KingKong 7 за 179,99$ и MAX3 за 109,99$ Два новых смартфона от Cubot : KingKong 7 за 179,99$ и MAX3 за 109,99$ Шанталь Бийя — самая яркая и харизматичная первая леди на планете Шанталь Бийя — самая яркая и харизматичная первая леди на планете Женщина упала в обморок во время кражи из аптеки Женщина упала в обморок во время кражи из аптеки Девушка поделилась фотографиями своей ужасной реакции на активное солнце Девушка поделилась фотографиями своей ужасной реакции на активное солнце Что утягивают японки Что утягивают японки Playboy впервые опубликовал фото 61-летней модели в белье Playboy впервые опубликовал фото 61-летней модели в белье
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

715804



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Несколько доказательств, что земля плоская
0
336
Несколько доказательств, что земля плоская
Борис Новиков. Нищета, травля коллег и вера в то, что все еще будет хорошо
3
27
Борис Новиков. Нищета, травля коллег и вера в то, что все еще будет хорошо
Набирающие популярность в сообществах
Токийская Олимпиада: 2020 или 2021?
0
5
Токийская Олимпиада: 2020 или 2021?
Причины развития близорукости
0
0
Причины развития близорукости
Два новых смартфона от Cubot : KingKong 7 за 179,99$ и MAX3 за 109,99$
Два новых смартфона от Cubot : KingKong 7 за 179,99$ и MAX3 за 109,99$
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
3
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#Россия#СССР#картинки#фотографии#дтп#приколы#страна#авария дня
#Юмор#люди#автомобили#автомир#кино#интересное#авто аварии#ynews#дети#искусство
#интересно#факты#животные#история#позитив#аварии#подборка#фильм#роль#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться