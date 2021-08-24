Девушка решила уменьшить губы и чуть не попрощалась с жизнью

В погоне за красотой девушки готовы на многое. Блогерша Лорен Фолкнер из Англии когда-то увеличивала себе губы, но теперь решила убрать из них филлер. Стремление к естественности конечно похвальное, но какой ценой её порой добиваются...
Лорен Фолкнер в позапрошлом году увеличила губы и филлер в них принялся мигрировать и образовывать заломы по уголкам рта. Девушка обратилась к косметологу за процедурой растворения филлера.
Как вы понимаете, ничем хорошим такие затеи не заканчиваются. Организм Лорен отреагировал неожиданно - губы стали ещё больше, появился отёк на лице.
Тело покрылось сыпью, появился отёк на лице, было трудно дышать. Врачи диагностировали у девушки анафилактический шок — тяжелую аллергическую реакцию организма. Девушка заявила, что была на грани смерти. Ей помог косметолог, который вызвал скорую вовремя.
«Я была на грани смерти, хорошо, что мой косметолог — медсестра», — поделилась Фолкнер.
Свою историю девушка рассказала подписчикам в TikTok. Ролик быстро стал популярен во всём мире, и подписчики почти единогласно обвинили в произошедшем косметолога.
@lauzyfaulks
Can’t say I’d recommend anaphylaxis #lipfillercheck #lipdissolving #anaphylaxis #lipfillergonewrong♬ Oh No - Kreepa
"Разве не должны проверять реакцию?"
"Косметолог очень странный. Перед всем этим надо было тест провести"
"Тебе повезло, но больше так не делай"
Источник:
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Другой вопрос, есть хоть один мужик нормальный, которому вот такие губищи нравятся?
Ведь ну объективно все нос воротят от таких чудовищ.
С другой стороны - это же хорошо: больных на голову сразу видно.
но больше всего радует фраза
"хорошо, что мой косметолог медсестра"
это медицинская процедура и её должен делать врач. ВРАЧ БЛИН !!! поколение дебилов.