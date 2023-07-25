Модель-карлик стала сенсацией недели моды в США

Всё детство Тамера терпела насмешки и издевательства со стороны сверстников. Мать девочки очень беспокоилась за будущее ребёнка и чересчур опекала дочь. Позже Тамере пришлось даже избавляться от последствий такой заботы. Она долгое время посещала психоаналитика. Выход на подиум стал для девушки неким доказательством того, что прошлое она оставила позади.



Слава пришла к Маклауглин благодаря активному развитию соцсетей. Когда число подписчиков модели перевалило за миллион, ей написала сама певица Рианна с просьбой стать моделью для её линейки нижнего белья.



