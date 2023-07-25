Модель-карлик стала сенсацией недели моды в США

Темнокожая Тамера Маклауглин стала первой моделью-карликом, которая вышла на подиум
Сенсация в мире моды - самая маленькая модель Тамера Маклауглин выступила на неделе моды Miami Swim. 25-летняя девушка-карлик представила несколько купальников из новой серии и произвела невероятный фурор. Она буквально разорвала все стереотипы и шаблоны
Всё детство Тамера терпела насмешки и издевательства со стороны сверстников. Мать девочки очень беспокоилась за будущее ребёнка и чересчур опекала дочь. Позже Тамере пришлось даже избавляться от последствий такой заботы. Она долгое время посещала психоаналитика. Выход на подиум стал для девушки неким доказательством того, что прошлое она оставила позади.
Слава пришла к Маклауглин благодаря активному развитию соцсетей. Когда число подписчиков модели перевалило за миллион, ей написала сама певица Рианна с просьбой стать моделью для её линейки нижнего белья.
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В отличии от ожиревших свиней, продвигающих свой салопозитив.
Вау!! На подиуме, в микрокупальнике, это другое! Браво! Бис!