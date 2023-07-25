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Модель-карлик стала сенсацией недели моды в США

Модель-карлик стала сенсацией недели моды в США

Автор:
25 июля 2023 09:21
Метки: Видео   карлик   красота   люди   мода   модель   
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Темнокожая Тамера Маклауглин стала первой моделью-карликом, которая вышла на подиум

Сенсация в мире моды - самая маленькая модель Тамера Маклауглин выступила на неделе моды Miami Swim. 25-летняя девушка-карлик представила несколько купальников из новой серии и произвела невероятный фурор. Она буквально разорвала все стереотипы и шаблоны


Всё детство Тамера терпела насмешки и издевательства со стороны сверстников. Мать девочки очень беспокоилась за будущее ребёнка и чересчур опекала дочь. Позже Тамере пришлось даже избавляться от последствий такой заботы. Она долгое время посещала психоаналитика. Выход на подиум стал для девушки неким доказательством того, что прошлое она оставила позади.


Слава пришла к Маклауглин благодаря активному развитию соцсетей. Когда число подписчиков модели перевалило за миллион, ей написала сама певица Рианна с просьбой стать моделью для её линейки нижнего белья.


Источник:

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Метки: Видео   карлик   красота   люди   мода   модель   
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9  комментариев
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15k
Мистер Фикс Полчаса назад
Карликовость - с этим ничего не поделать, и нужно жить. Поэтому стремление таких людей к полноценной жизни должно встречать понимание и помощь.

В отличии от ожиревших свиней, продвигающих свой салопозитив.
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47k
consul1970 2 минуты назад
Но с другой стороны - как в анекдоте - мунет и пиво.
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47k
consul1970 4 минуты назад
Ува. Чтобы трахнуть 1, её надо подсаживать... на стол.
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1
007 11 минут назад
Скоро в тренде красоты будут одни уроды.
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15k
Shtoppi 14 минут назад
в сшп и ес, в той или иной форме, похоже возвращаются к существовавшим ранее циркам уродцев и человеческим зоопаркам, где за деньги можно посмотреть на физические аномалии и различные формы девиантного поведения среди высших приматов.
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33k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Шоу уродов, за деньги, это аморально, фу-фу-фу, так нельзя.
Вау!! На подиуме, в микрокупальнике, это другое! Браво! Бис!
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11k
zlopisec 38 минут назад
Негропупс....
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2k
Андрей 45 минут назад
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