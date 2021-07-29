Плотник исполнил мечту детства и построил хоббитскую нору

"Мы десять лет жили в Эдинбурге, но там у меня не было возможности воплотить свою мечту, так как у нас был общий сад, - говорит Али. - Когда мы переехали в Квинсферри, у нас появился собственный сад и сарай, но он видел и лучшие времена, поэтому я решил перестроить его по своему вкусу. Мне нужна была мастерская, поэтому я решил снести сарай и построить ее на его месте в саду. Я начал работать над проектом три года назад, а на его воплощение ушло шесть месяцев. Последние пару лет я был слишком занят, чтобы доделать последние штрихи".

Али сказал, что установить круглую дверь было непросто, но он в восторге от своей мастерской в доме хоббита, в которой его сын любит играть. "Мы использовали дешевую древесину для облицовки и потратили недели на ее шлифовку, - рассказывает он. - Потребовалось время, чтобы понять, как установить круглую дверь, но, в итоге, это оказалось не так сложно, как казалось на первый взгляд".