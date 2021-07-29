Плотник исполнил мечту детства и построил хоббитскую нору

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47-летний Али Хагсон из Квинсферри, Ирландия, с детства был фанатом "Властелина колец". Много лет спустя он исполнил не только свою мечту, но и мечту своих детей, построив в своем саду настоящую хоббитскую нору.
47-летний Али Хагсон был поклонником Джона Толкина с подросткового возраста, и всегда мечтал привнести в свою жизнь что-нибудь из мира "Властелина колец". И вот теперь, став не только отцом, но и дедом, он исполнил свою мечту. Али потратил шесть месяцев и 2000 фунтов стерлингов на строительство у себя во дворе в Квинсферри, недалеко от Эдинбурга, двухметровой хоббитской норы, в котором даже есть культовая круглая зеленая дверь, как в фильмах Питера Джексона.
Художник по дереву Али, который также работает в IKEA, сказал, что хотел сделать что-то «более волшебное», чем типичный садовый сарай, в котором разместилась бы его мастерская и инструменты.
Отец двоих детей использовал для постройки только дерево. Вскоре он планирует покрыть крышу газоном, посадить сверху цветы, чтобы привлечь пчел, и установить камин для зимнего времени. Его сыновья, 22-летний Джо 22 и 13-летний Джейми 13, были в восторге от творения отца.
Художник по дереву Али, который также работает в IKEA, сказал, что хотел сделать что-то «более волшебное», чем типичный садовый сарай, в котором разместилась бы его мастерская и инструменты.
Отец двоих детей использовал для постройки только дерево. Вскоре он планирует покрыть крышу газоном, посадить сверху цветы, чтобы привлечь пчел, и установить камин для зимнего времени. Его сыновья, 22-летний Джо 22 и 13-летний Джейми 13, были в восторге от творения отца.
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"Когда мне было около 13 лет, я прочитал "Хоббита ", а затем посмотрел фильмы "Властелин колец", как только они вышли на экраны, - говорит Али. - Я давнишний поклонник "Властелина колец", и еще люблю"Гарри Поттера" - мне просто нравятся всякие волшебные штуки. Мне всегда нравилась идея домиков хоббита, сама идея быть под землей и в окружении природы уютна. В книгах были иллюстрации, так что у меня возникла идея повторить это еще в детстве. Потом я увидел как фильмы воплотили ее в жизнь. И вот теперь я сделал это сам. Я просто хотел сделать что-то более волшебное, чем обычный садовый сарай".
"Мы десять лет жили в Эдинбурге, но там у меня не было возможности воплотить свою мечту, так как у нас был общий сад, - говорит Али. - Когда мы переехали в Квинсферри, у нас появился собственный сад и сарай, но он видел и лучшие времена, поэтому я решил перестроить его по своему вкусу. Мне нужна была мастерская, поэтому я решил снести сарай и построить ее на его месте в саду. Я начал работать над проектом три года назад, а на его воплощение ушло шесть месяцев. Последние пару лет я был слишком занят, чтобы доделать последние штрихи".
Али сказал, что установить круглую дверь было непросто, но он в восторге от своей мастерской в доме хоббита, в которой его сын любит играть. "Мы использовали дешевую древесину для облицовки и потратили недели на ее шлифовку, - рассказывает он. - Потребовалось время, чтобы понять, как установить круглую дверь, но, в итоге, это оказалось не так сложно, как казалось на первый взгляд".
Али сказал, что установить круглую дверь было непросто, но он в восторге от своей мастерской в доме хоббита, в которой его сын любит играть. "Мы использовали дешевую древесину для облицовки и потратили недели на ее шлифовку, - рассказывает он. - Потребовалось время, чтобы понять, как установить круглую дверь, но, в итоге, это оказалось не так сложно, как казалось на первый взгляд".
«Мы начали с каркаса в форме восьмиугольника, затем я согнул дерево, чтобы сделать круглый каркас, - рассказывает Али. - Я был просто счастлив, когда понял, что все получается. Теперь нам нужно насадить траву на крышу и установить дровяной камин. Спереди домик выглядит очень маленьким спереди, но в целом он довольно вместителен. Мы, правда, сделали не по-хоббитски высокую крышу, чтобы можно было без проблем распрямиться, ведь дом предназначен не только для хоббитов. Он около двух метров в высоту и два-три метра в ширину. Все это стоило около 2000 фунтов стерлингов. Сейчас я постоянно работаю там.
Моим соседям очень нравится хоббитский дом, они болели за меня, когда я его строил.Еще больше он понравился моему младшему 13-летнему сыну, он любит в нем играть. Я с нетерпением жду, когда моя внучка станет немного старше, чтобы оценить это, потому что сейчас она слишком маленькая. Я очень горжусь моим творением и очень рад, что обзавелся волшебной мастерской».
Моим соседям очень нравится хоббитский дом, они болели за меня, когда я его строил.Еще больше он понравился моему младшему 13-летнему сыну, он любит в нем играть. Я с нетерпением жду, когда моя внучка станет немного старше, чтобы оценить это, потому что сейчас она слишком маленькая. Я очень горжусь моим творением и очень рад, что обзавелся волшебной мастерской».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Али Хагсон необычно нора хоббита оригинально работа с деревом своими руками сделай сам хендмейд
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причем, фактически от хоббитской норы тут только круглая зеленая дверь, которая даже не круглая
а что за имена у детей?? "Его сыновья, 22-летний Джо 22 и 13-летний Джейми 13" - очередные БОЧ рВФ, или автор скопипастил текст, а перечитать, как обычно, поленился?