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Плотник исполнил мечту детства и построил хоббитскую нору

Плотник исполнил мечту детства и построил хоббитскую нору (5 фото)

Автор:
29 июля 2021 14:01
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Али Хагсон   необычно   нора хоббита   оригинально   работа с деревом   своими руками   сделай сам   хендмейд   
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47-летний Али Хагсон из Квинсферри, Ирландия, с детства был фанатом "Властелина колец". Много лет спустя он исполнил не только свою мечту, но и мечту своих детей, построив в своем саду настоящую хоббитскую нору.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Али Хагсон   необычно   нора хоббита   оригинально   работа с деревом   своими руками   сделай сам   хендмейд   
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3  комментария
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4k
Тамара 2 часа назад
Это садовый домик с круглой дверью, а не нора хлббита. (Ваш Кэп.О)
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13k
Booka1a 2 часа назад
сфига дети в восторге, если мужик сделал мастерскую для себя?
причем, фактически от хоббитской норы тут только круглая зеленая дверь, которая даже не круглая

а что за имена у детей?? "Его сыновья, 22-летний Джо 22 и 13-летний Джейми 13" - очередные БОЧ рВФ, или автор скопипастил текст, а перечитать, как обычно, поленился?
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5k
Ruk 2 часа назад
Шотландии, наверное... автор неуч, хотя для болонки и так пойдёт
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