Конфуз в благородном обществе: суровый челябинский прокурор опарафинился

В Челябинске зампрокурора города во время онлайн-совещания с мэрией задумался о насущном и забыл выключить микрофон...
Как сообщают на Telegram-канале РегДурдом, правоохранитель продолжил, и так, проходившую "без галстука" телефонную беседу по громкой связи, вальяжно обсуждая с кем-то детали одно из уголовных дел. В то же время мэр и другие чиновники, видимо, предчувствуя, что прокурор вот-вот зашкварится, и они поневоле превратятся в свидетелей, пытались достучаться до него, дабы микрофон был наконец отключён. Но он так и не внял этим просьбам и тогда, чтобы тайны следствия остались неприкосновенны, совещание пришлось прервать, отключив всю селекторную онлайн-связь.
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Если говорить, на языке "прокуроров", то ему фартануло, на дом казенный не наговорил
не успел
Создать хоть сколько нибудь прибыльную ОПГ и не сесть в тюрьму в кротчайшие сроки невозможно физически. У полиции теперь слишком много инструментов это устроить. Единственный вариант это сделать так чтоб менты тебя по собственному желанию не трогали.