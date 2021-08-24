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Конфуз в благородном обществе: суровый челябинский прокурор опарафинился

Конфуз в благородном обществе: суровый челябинский прокурор опарафинился (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2021 01:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Зашквар   Онлайн   Россия   видео   микрофон   прокурор   совещание   челябинск   
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В Челябинске зампрокурора города во время онлайн-совещания с мэрией задумался о насущном и забыл выключить микрофон...

Как сообщают на Telegram-канале РегДурдом, правоохранитель продолжил, и так, проходившую "без галстука" телефонную беседу по громкой связи, вальяжно обсуждая с кем-то детали одно из уголовных дел. В то же время мэр и другие чиновники, видимо, предчувствуя, что прокурор вот-вот зашкварится, и они поневоле превратятся в свидетелей, пытались достучаться до него, дабы микрофон был наконец отключён. Но он так и не внял этим просьбам и тогда, чтобы тайны следствия остались неприкосновенны, совещание пришлось прервать, отключив всю селекторную онлайн-связь.

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Метки: Зашквар   Онлайн   Россия   видео   микрофон   прокурор   совещание   челябинск   
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23  комментария
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6k
BenderRodriguez 7 часов назад
Если там прокуроры с такими рожами, какие ж там тогда уголовники?
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3k
Дмитрий 13 минут назад
Здесь главное(!) с кем он разговаривал? Одно дело если это такой же прокурор(вышестоящий например), а другое если это какой-нибудь "..мэн".
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28k
Fat Lynx 13 минут назад
Ну... работает человек. Чего вы?
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2k
Виктор 42 минуты назад
У прокурора рожа как у уголовника
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5k
Pravednik84 52 минуты назад
Тут все комментаторы этого прокурора обвинили в чём то... Я ничего плохого не услышал, наоборот, есть какая-никакая проработка вопроса (осуждение неполноты проработки вопроса), судя по всему он планирует изучить дело (не написать ересь какую, не забить на дело)... Ну личная встреча всегда более плодотворна, нежели телефонный разговор. Плохо что он отвлёкся от инет совещания не по срочному делу, но наказать его за это можно лишь неодобрением.
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1k
scorpi83 Час назад
ХЕХЕХЕ, это чудо, по ходу перепутало "отключить динамики" и "отключить телефон".
Если говорить, на языке "прокуроров", то ему фартануло, на дом казенный не наговорил

не успел
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1k
Р Х 2 часа назад
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4k
RRK 2 часа назад
Лицо прокурора так и блещет "интеллектом"
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34k
Alex 2 часа назад
Да пид**ры они все. Падлы продажные.
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1k
Albigoec 2 часа назад
Что именно он такого там сказал?
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5k
Echo 3 часа назад
вовремя спохватились, а то стали бы не выездными
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59k
Опиум для народа 4 часа назад
Довольно странно видеть удивление и возмущение комментаторов. Нет там никаких "дядей Стёп". Вы еще про мифическую "честь мундира" вспомните,холопы.)))
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885
Василий 6 часов назад
"не по телефону","надо встретиться" эта мразота еще при погонах?
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1
Александр Поляков 7 часов назад
мразь
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4k
Дарвин и аморальная премия 7 часов назад
Редька,ты вот одно обьясни,о чем твои посты? Ни о чем,пишешь всякую х@йню,накуришься ночных грибов и давай фантазировать
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2k
leto2016 8 часов назад
Никогда небыло и вот опять. Разве может человек в погонах быть связан с криминальным миром?
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