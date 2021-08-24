Конфуз в благородном обществе: суровый челябинский прокурор опарафинился

Как сообщают на Telegram-канале РегДурдом, правоохранитель продолжил, и так, проходившую "без галстука" телефонную беседу по громкой связи, вальяжно обсуждая с кем-то детали одно из уголовных дел. В то же время мэр и другие чиновники, видимо, предчувствуя, что прокурор вот-вот зашкварится, и они поневоле превратятся в свидетелей, пытались достучаться до него, дабы микрофон был наконец отключён. Но он так и не внял этим просьбам и тогда, чтобы тайны следствия остались неприкосновенны, совещание пришлось прервать, отключив всю селекторную онлайн-связь.