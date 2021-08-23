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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
23 августа 2021 21:49
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
440
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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19k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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3k
Вадим Игнатьев 52 минуты назад
Какая «милая» семейная сцена. Через 11 лет брат Жора откажется пустить в в мелкобританию свергнутого двоюродного брата Колю с семьёй. А так как фамильный драгоценности Дома Романовых находились на хранении в Лимонии, отдал команду своим кошерным друзьям на ликвидацию всего семейства. Профит.
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14k
Corvus Corax 2 часа назад
14 фото. И рабыня Линкольна. Да, да, у него были рабы... И не только у него...
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159
MerryGoRound Corvus Corax Полчаса назад
Линкольн вообще то упразднил рабство! Этим и победой в войне своего Севера и своей партии республиканцев с работорговым Югом и тамошними "демократами" с ККК и вошел в историю. Тот кто на фото может быть и лакей, но уже свободный на Севере чел и получал за работу деньги!
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36
ЛИЦЕМЕ́Р 2 часа назад
Спасибо,было интересно
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