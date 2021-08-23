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Сообщество Без кота и жизнь не та 948 постов • 386 подписчиков подписаться
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Пообедать с питомцем: в Японии придумали стол с отверстием для кота

Пообедать с питомцем: в Японии придумали стол с отверстием для кота (4 фото)

Автор:
23 августа 2021 13:10
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомец   Япония   кот   любимец   мебель   отверстие   стол   
761
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Японцы славятся своей любовью к животным. Производители мебели предложили своим клиентам совместить приятное с полезным: и комфортно принять пищу, и провести время с домашним любимцем.
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Метки: Питомец   Япония   кот   любимец   мебель   отверстие   стол   
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6k
Vadim Час назад
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閃光 Полчаса назад
Кроме кошаков других животных нет? Некоторым вообще отдельный "стол" полагается.
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5k
ГГалка 44 минуты назад
и что - по мнению этой Ассоциации кот вот так будет спокойно сидеть и смотреть? да из этого отверстия будет заграбастано всё в радиусе доступа лапы.
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25k
Григорий Час назад
Индианы на них нет
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30k
turyst 2 часа назад
Выглядит это, конечно...
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23k
Батончик с маком 2 часа назад
Походу кто-то втюхал япошкам б/у полы от деревенских туалетов.
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