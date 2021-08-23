Пообедать с питомцем: в Японии придумали стол с отверстием для кота

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Японцы славятся своей любовью к животным. Производители мебели предложили своим клиентам совместить приятное с полезным: и комфортно принять пищу, и провести время с домашним любимцем.
По задумке авторов в центре стола сделано отверстие диаметром 16 см, чтобы котик мог играючи выглянуть из-под мебели. Под столом находится специальная полка для животного, а если хозяин не захочет, чтобы питомец отвлекал его от посиделок с друзьями, то отверстие можно закрыть, а на полку положить какие-нибудь вещи.
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Стоимость новинки из массива составляет 159 500 йен (108 тыс рублей).
Производитель заявляет, что подобная мебель разработана вместе с Ассоциацией домашних животных, ветеринарами, чтобы улучшить жизнь людей и их питомцев.
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